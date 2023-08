Sandwich à l'insecticide et riz à l'eau de Javel: quand une appli de cuisine pète les plombs

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Lorsque les dirigeants de la chaîne de supermarchés néo-zélandais PAK'nSAVE ont décidé de lancer une application de génération de menus par intelligence artificielle, ils ne se doutaient pas que leur expérience tournerait à ce point au fiasco. L'échec de leur initiative est cuisant, mais il est aussi dangereux, puisque leur système aurait carrément pu expédier certains de leurs clients ad patres.

Tout partait pourtant d'un bon sentiment: pour lutter contre la crise, PAK'nSAVE souhaitait aider les consommateurs en leur suggérant des idées de plats et de menus se basant uniquement sur le contenu de leur réfrigérateur. L'outil ainsi conçu proposait alors des recettes détaillées, agrémentées de conseils visant à aidrer les cuistots les plus en peine.

Très vite, sur les réseaux sociaux, certaines recettes inattendues ont commencé à être partagées, comme celle d'un plat sauté à base de légumes et d'Oreo. Mais l'appli ne s'est pas arrêtée en si bon chemin.

Tartine de térébenthine

Elle a par exemple proposé de créer un cocktail nommé «mélange d'eau aromatisée» qui, s'il était réalisé en suivant les consignes à la lettre, aurait débouché sur la production de chlore. «La boisson sans alcool parfaite pour étancher votre soif et rafraîchir vos sens», pouvait-on lire dans les commentaires accompagnant la recette. «Servez frais et appréciez sa senteur rafraîchissante.» On rappelle que les gaz chlorés peuvent endommager les poumons, voire conduire à la mort.

La communauté des utilisateurs de l'appli PAK'nSAVE a alors grandi, beaucoup ayant envie d'en explorer les fonctionnalités afin de déboucher sur d'autres recettes sans queue ni tête. Parmi elles, un sandwich à la colle et à l'insecticide, un «riz surprise infusé à l'eau de Javel», ou encore un «bonheur méthanique», petit nom donné à une tartine grillée surmontée d'essence de térébenthine.

Les porte-paroles de la chaîne ont défendu l'application en criant leur déception de voir «une petite minorité essayer de l'utiliser de façon inappropriée, loin de son usage premier». Ils ont aussi affirmé que PAK'nSAVE allait revoir les paramètres de l'appli afin de s'assurer qu'elle soit à la fois utile et sans risque. Enfin, leur défense inclut le fait que cette appli est réservée aux plus de 18 ans –façon de blâmer les mineurs qui ont fait joujou avec.

Il est vrai qu'en suivant le règlement de l'application à la lettre, on ne risque absolument rien, puisqu'il est bien indiqué que les recettes «ne sont pas contrôlées par un être humain» et que la société ne garantit pas «que les recettes soient complètes ou équilibrées, ni adaptées à la consommation». «Vous devez vous fier à votre propre jugement avant de choisir la moindre de ces recettes», indique-t-elle également. C'est bien de l'avoir précisé.