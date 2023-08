Comment la Chine et ses médias traitent désormais les inondations qui la frappent

Temps de lecture: 8 min

Depuis 140 ans que la Chine tient des registres météo, elle n'avait pas connu de pluies aussi violentes que celles qui, fin juillet et début août, sont tombées sur le nord-est du pays. Ces pluies torrentielles ont pris la suite d'une tempête à laquelle a été donné le nom de Doksuri, qui a touché les Philippines, puis le sud de la Chine avant de s'abattre en plein essor sur la région de Pékin. Les dégâts sont tels qu'il n'est pour l'instant pas possible de déterminer le nombre précis de victimes que ces intempéries ont provoqué. Le chiffre donné par Pékin, qui dénombrait environ 150 morts au mois de juillet, n'est que provisoire.

Chaque jour, le journal de CCTV, la télévision chinoise, annonce des morts supplémentaires dans les villes touchées, alors que le niveau des inondations baisse lentement. Le réchauffement de la planète semble être l'une des causes de l'ampleur incroyable de ce genre de dérèglements climatiques. Mais l'histoire de la Chine est jalonnée de terribles catastrophes et depuis longtemps, les plus spectaculaires sont les inondations et les tremblements de terre.

En 1976, un séisme meurtrier qui a posé question

Les historiens chinois estiment que le séisme le plus meurtrier qu'a connu leur pays a eu lieu en 1556 dans la province du Shaanxi. Selon des estimations de l'époque, 830.000 personnes auraient perdu la vie. Sont également répertoriés un tremblement de terre dans le Gansu en 1920, qui tua autour de 200.000 personnes, et un autre au Qinghai qui fit environ le même nombre de morts en 1927.

Parallèlement, il arrivait régulièrement que de très fortes pluies entraînent des crues considérables des grands fleuves chinois. En 1935, quelques pages de la bande dessinée Tintin et le Lotus bleu illustrent ce que pouvaient être les inondations provoquées par les débordements du fleuve Yangtsé dans la région d'Hankou, l'actuelle Wuhan. Le gouvernement central était alors d'autant moins en mesure de réagir aux catastrophes et de venir en aide aux populations sinistrées que nombre de régions chinoises étaient aux mains de potentats locaux, les «seigneurs de la guerre».

À partir de 1949, dans la Chine unifiée par le pouvoir communiste, les possibilités de mise en place de secours en cas de catastrophes naturelles se sont d'abord heurtées au faible réseau de communications dans le pays. Ainsi, le 28 juillet 1976, personne à Pékin n'a su qu'un puissant tremblement de terre venait de se produire à Tangshan, une ville industrielle du Hebei à environ 150 kilomètres de là.

Ce séisme d'une magnitude de 8,2 sur l'échelle de Richter avait été suivi, quinze heures plus tard, d'une forte réplique d'une magnitude de 7,1. Mais ce n'est que trois jours plus tard qu'un militaire en poste à Tangshan a pu prendre une Tianjin, la Jeep chinoise de l'époque, pour venir à Pékin et avertir les autorités. Sur environ un million d'habitants, 242.419 morts avaient été comptabilisés.

Mais en cette fin de révolution culturelle, le gouvernement chinois avait refusé toute aide internationale pour rechercher des survivants et organiser les secours. Il a fallu attendre une trentaine d'années pour que des enquêtes de journalistes chinois établissent qu'à Tangshan, un grand nombre d'immeubles et d'écoles s'étaient effondrés parce qu'ils avaient été construits non pas avec du ciment, mais avec des matériaux moins chers et plus friables.

Le tremblement de terre de 2008, et la nouvelle stratégie de Pékin

En mai 2008, l'attitude du gouvernement chinois a été totalement différente lorsque s'est produit un nouveau tremblement de terre, de magnitude 7,9, dans la province du Sichuan, au sud-ouest du pays. Ce dernier a fait environ 87.000 morts et disparus et plus de 370.000 blessés. Aussitôt, des secouristes internationaux ont été autorisés à venir aider à rechercher des survivants, et CCTV a diffusé toutes sortes de reportages sur les hôpitaux du Sichuan ou sur l'état des routes. La chaîne donnait aussi la parole à des habitants rescapés ou à des responsables de la sécurité civile, ainsi qu'à des sismologues qui expliquaient que ce tremblement de terre n'était pas prévisible.

Wen Jiabao, qui était alors Premier ministre, s'était rapidement rendu sur place. La télévision le montrait demandant aux secouristes de dégager en priorité une école ou d'être précis dans le décompte des victimes. On le voyait réconforter des infirmières et dire, à l'aide d'un mégaphone, à des survivants ensevelis sous des décombres: «Tenez bon s'il vous plaît, on va vous sortir de là.» Sur le web chinois, la cote de popularité de Wen Jiabao avait fait un bond.

La raison de cette libéralisation de l'information lors du tremblement de terre au Sichuan tient sans doute à la situation de la Chine en 2008. Sept ans après l'entrée du pays dans l'Organisation mondiale du commerce et trois mois avant les Jeux olympiques de Pékin, le pouvoir chinois tenait à donner une image d'ouverture. Cela étant, les téléspectateurs chinois ont constaté que les médias audiovisuels de leur pays pouvaient faire des émissions en direct, images et commentaires compris.

Ce n'est qu'au bout de quatre jours que le chef de la propagande du Parti communiste était allé à la Télévision centrale exiger plus de reportages sur le travail de l'armée et les décisions gouvernementales. En même temps, dans les débats télévisés, la presse écrite et sur les blogs, des questions ont émergé: pourquoi tant d'écoles se sont-elles écroulées? Est-ce que l'argent pour la mise aux normes antisismiques a été empoché par des responsables locaux? Dans une conférence de presse télévisée, le ministre du Logement avait annoncé une enquête. Les résultats de cette dernière ne sont jamais parus.

Une organisation des secours très suivie

L'esprit d'ouverture qui a prévalu lors du tremblement de terre du Sichuan est semble-t-il en partie réapparu en ce début août 2023, dans la façon dont le pouvoir chinois aborde les conséquences dramatiques des inondations. Dans un pays qui s'est grandement modernisé et où l'information sur un événement climatique majeur ne peut guère être censurée, les dirigeants chinois d'aujourd'hui tiennent essentiellement à montrer qu'ils s'activent au mieux pour gérer cette situation.

Très vite, le gouvernement chinois a alloué 170 millions de yuans (22 millions d'euros) aux opérations de sauvetage et de reconstruction.

Le 6 août, la presse chinoise et la télévision ont ainsi fait savoir que Xi Jinping demandait que «les cadres dirigeants à tous les niveaux prennent les devants dans la lutte contre les inondations, donnent la priorité à la sécurité et aux biens de la population et s'efforcent de minimiser les pertes de toutes sortes».

Le secrétaire général du Parti communiste est ensuite entré dans le détail de l'organisation des secours en ajoutant des directives. Il faut, a-t-il dit selon l'agence Xinhua, que «le Centre de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse et les ministères chargés de la gestion des urgences et des ressources en eau intensifient leur coordination […] et améliorent les alertes et les prévisions».

Très vite, le gouvernement chinois a alloué 170 millions de yuans (22 millions d'euros) aux opérations de sauvetage et de reconstruction. Puis, 350 millions (44,5 millions d'euros) ont été ajoutés à cette somme, et il est très probable que le montant de ces aides continue à grimper.

Dans ce contexte, les médias chinois multiplient les reportages dans les villes et les régions qui ont été particulièrement touchées par les inondations. Dans l'un d'eux, on voit des ambulances s'approcher de zones où des canots de sauvetage ramènent des blessés à l'ouest de Pékin, dans le district de Mentougou.

Dans un autre, toujours en canot, des sauveteurs ravitaillent des habitants restés chez eux tandis que des techniciens s'emploient à réparer des infrastructures endommagées et que, non loin de là, des cheminots enlèvent les arbres tombés sur des voies ferrées. Le commentaire insiste sur l'alerte maintenue en raison des glissements de terrain qui peuvent survenir lorsque les sols sont détrempés par la pluie. Les journaux télévisés ont également diffusé des sujets sur la mégapole de Chongqing, au sud-ouest de la Chine, montrant des bénévoles qui nettoient les rues et des camions pompe.

Le Hebei, réceptacle des eaux

La télévision se concentre surtout sur la province du Hebei, limitrophe de Pékin et qui est la plus touchée par les inondations. Beaucoup d'images ont été filmées à Zhuozhou, une ville de près de 700.000 habitants où confluent des rivières qui ont connu des débordements considérables. Plusieurs millions de livres conservés dans des entrepôts de la ville ont notamment été endommagés par les inondations. Les journaux télévisés montrent que les habitants, avec l'aide de sauveteurs venus de toute la région, profitent des décrues qui commencent pour effectuer des opérations de nettoyage, de désinfection et de drainage des eaux.

Dans cette province du Hebei, sept bassins de stockage et de retenue des crues ont été ouverts. Ils servent à soulager les systèmes d'évacuation des eaux. Les autorités locales annoncent qu'il faudra près d'un mois pour que l'eau de ces bassins soit entièrement évacuée vers les rivières en aval. En attendant, le département des ressources en eau du Hebei indique que ces bassins ont été efficaces pour atténuer les effets des inondations.

Mais sur les sites web chinois, toute cette logistique interroge. Il semblerait qu'une grande quantité de l'eau tombée sur Pékin ait été envoyée vers les déversoirs du Hebei, que la pluie avait déjà amplement remplis, pour diminuer la pression des inondations sur la capitale. Le secrétaire général du Parti communiste du Hebei a par ailleurs cru bon de déclarer qu'il était fier que sa province ait joué «un rôle de fosse pour protéger Pékin».

Il est possible que dès qu'il a été certain que de fortes inondations s'annonçaient, Xi Jinping et ses conseillers aient décidé que Pékin devait être épargnée.

Lorsque ce délestage est arrivé en masse sur le Hebei, il a noyé des habitants de zones rurales et emporté des troupeaux entiers. Et à Zhuozhou, où la pluie avait déjà provoqué la rupture d'un barrage, l'eau est montée jusqu'à sept mètres de hauteur dans certains quartiers. Un correspondant du New York Times qui se trouvait à Zhuozhou a décrit «une colère généralisée» des habitants de la ville.

Il est possible que dès qu'il a été certain que de fortes inondations s'annonçaient en Chine, Xi Jinping et ses conseillers aient décidé que la ville de Pékin devait être épargnée. D'une part, les principales instances du pays y ont leur siège. D'autre part, même si le régime communiste ne repose pas sur des élections, il importe d'éviter un trop fort mécontentement des 22 millions d'habitants de la capitale chinoises. D'ailleurs, dans la même logique, les eaux tombées sur la ville de Tianjin, à une centaine de kilomètre de Pékin et qui compte près de 14 millions d'habitants, ont elles aussi été renvoyées vers le Hebei.

Reste aux dirigeants chinois à trouver comment amener quelques satisfactions aux habitants du Hebei. Mais pour l'instant, en Chine, la gestion des suites des inondations va largement occuper l'emploi du temps de nombreux responsables politiques et économiques. De plus, Pékin va devoir s'intéresser à un nouveau tremblement de terre, survenu le dimanche 6 août à 2h30 du matin, près de la ville de Dezhou, dans la province du Shandong.

Ce séisme de magnitude 5,4 et ses répliques semblent n'avoir fait qu'une vingtaine de blessés, mais ont aussi provoqué l'effondrement d'une centaine de bâtiments. En Chine, comme dans le reste du monde, le sujet des catastrophes naturelles a tendance à connaître de nombreux rebondissements.