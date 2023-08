D'où vient le symbole «peace and love»?

Temps de lecture: 2 min

La réponse de Soledad Magellan-Biliwald:

Le symbole «peace and love» est une idée du Franco-Britannique Gerald Holtom (20 janvier 1914-18 septembre 1985). C'était un artiste, un designer professionnel franco-britannique, diplômé du Royal College of Art de Londres.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gerald Holtom était objecteur de conscience. Il s'était opposé au service militaire et avait préféré travailler dans une ferme plutôt que de partir au combat et d'être amené à tuer des personnes.

En 1958, alors qu'il travaillait pour le ministère de l'Éducation, il a dessiné le fameux logo ☮ lors de la Campagne pour le désarmement nucléaire. Un groupe de militants pacifistes, marqués par les dégâts causés par les deux bombes atomiques lancées sur le Japon, s'était constitué au Royaume-Uni dans les années 1950 pour lutter contre l'énergie et l'arme nucléaires.

Impliqué dans ce mouvement antinucléaire, Gerald Holtom a proposé ce symbole pour qu'il soit brandi lors des manifestations. Pour le créer, il a eu deux sources d'inspiration.

La première, c'est l'alphabet sémaphore utilisé par les militaires: on retrouve le «N» et le «D» dans les branches du «peace and love», pour «Nuclear Disarmament» («désarmement nucléaire»).

On retrouve le «N» et le «D» dans les branches du «peace and love», pour «Nuclear Disarmament» («désarmement nucléaire»). | Andy Dingley via Wikimedia Commons

La deuxième, c'est une peinture de Francisco de Goya, intitulée Les Fusillades du 3 mai 1808 à Madrid. «J'étais désespéré, profondément désespéré. Je me suis imaginé un homme désespéré, les paumes des mains ouvertes vers l'extérieur et vers le bas à la façon du paysan de Goya devant le peloton d'exécution. J'ai formalisé le dessin en une ligne et je l'ai entouré d'un cercle», expliquait ainsi le créateur du symbole.

«Je me suis imaginé un homme désespéré, les paumes des mains ouvertes vers l'extérieur et vers le bas à la façon du paysan de Goya devant le peloton d'exécution.» | Francisco Goya / Museo del Prado via Wikimedia Commons

À l'origine, le symbole «peace and love» a donc été créé pour exprimer le refus du nucléaire, avant d'être utilisé afin de dénoncer la guerre du Vietnam (1955-1975). À ce jour, il est toujours visible sur des pancartes et des T-shirts. Car malheureusement, le nucléaire est encore là et les guerres perdurent.