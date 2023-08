Oubliez la règle des 10.000 pas par jour

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Combien de fois a-t-on pu entendre qu'il fallait absolument faire 10.000 pas par jour pour se maintenir en bonne santé? Oubliez tout: selon une nouvelle étude décryptée par la BBC, moins de 5.000 pas par jour suffisent.

Les tests, réalisés sur plus de 226.000 personnes à travers le monde, montrent qu'effectuer 4.000 pas quotidiens suffit à réduire les risques de décès prématuré. Encore plus étonnant: 2.300 pas par jour contribuent à préserver le cœur et les vaisseaux sanguins. «Bien sûr, plus vous marchez, plus les bienfaits seront élevés», déclarent les chercheurs. Ceux-ci précisent que, de 4.000 à 20.000 pas quotidiens, chaque millier supplémentaire fait baisser le risque de décès prématuré de 15%.

Les équipes de l'Université de médecine de Łódź, en Pologne, et de l'école de médecine de l'Université Johns-Hopkins, aux États-Unis, sont formelles. Elles constatent que les bienfaits de la marche s'appliquent aux personnes de tous les genres et tous les âges, quel que soit leur lieu de résidence, même si de meilleurs résultats ont été observés chez les moins de 60 ans. De plus, la marche peut convenir à tout le monde: sa pratique n'engendre presque aucune douleur aux articulations ou aux muscles.

Honey Fine, coach au sein de l'entreprise de fitness Barry's, vante les bienfaits des promenades quotidiennes: «La marche peut faire baisser votre tension artérielle, renforcer vos muscles et ainsi protéger vos os, augmenter votre niveau d'énergie ou votre quantité d'endorphines, vous aider à maintenir un poids de forme, mais surtout: elle fait du bien au moral!»

Le manque d'activité physique, quatrième cause de décès

La coach met également en garde contre le manque d'exercice: «Rester assis trop longtemps peut ralentir votre métabolisme, affecter votre croissance musculaire et votre force physique, ou encore vous causer des douleurs. Les maux de dos sont fréquents chez les personnes ayant des emplois de bureau, car celui-ci est constamment dans une position de stress et de compression.» Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le manque d'activité physique est responsable de 3,2 millions de morts chaque année, l'élevant au rang de quatrième cause de décès la plus fréquente dans le monde.

Pour augmenter votre temps de marche quotidien sans même vous en rendre compte, Honey Fine a quelques conseils. Plutôt que de vous rendre à la station de bus la plus près de chez vous, marchez jusqu'à la suivante. Faites une promenade quotidienne d'une trentaine de minutes en écoutant un podcast. Programmez un après-midi «balade entre amis» dans un parc ou des sentiers forestiers. Promenez votre chien si vous en avez un. Mais surtout, allez-y à votre rythme: allongez la durée de marche au fur et à mesure.