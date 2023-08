Un mystérieux totem apparaît sur une côte anglaise

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Œuvre d'art extraterrestre? Artistes farceurs? Dans le sud-est de l'Angleterre, historiens et locaux tentent de comprendre comment un monolithe en bois a pu apparaître du jour au lendemain au bord d'une falaise, entre Douvres et Folkestone. The Guardian a mené l'enquête et parcouru les théories avec des spécialistes.

Haut de 2 mètres 40, ce totem s'apparentant à une colonne en bois surmontée d'une tête est apparu mystérieusement sur un chemin côtier anglais, le long du North Downs Way. Seul indice laissé aux curieux, une inscription: «Perkūnas», le dieu baltique du tonnerre.

Pour Francis Young, historien à Oxford et spécialiste de l'histoire des religions et des croyances, la statue –qui semble avoir été taillée dans un seul arbre– a un lien avec la Lituanie. «Perkūnas est sûrement le dieu baltique le plus connu, explique-t-il. C'est son nom lituanien, le même que celui du dieu slave Péroun. Il fait partie du quatuor des principaux dieux dans la mythologie baltique, mais ce n'est pas le plus important. C'est un peu l'équivalent du dieu nordique Thor; il possède également un marteau.»

Le spécialiste précise qu'il ne reste à ce jour aucune illustration des totems païens originaux, mais cette statue ressemble cependant à une description faite entre le XVe et le XVIe siècle par des missionnaires chrétiens en Lituanie –qui était le dernier pays en Europe à pratiquer le paganisme.

Copie d'un totem polonais médiéval?

Jerzy Sikora, archéologue médiéval de l'Université de Łódź, a noté quant à lui la ressemblance entre le totem apparu dans le Kent et celui du Svantovit de Wolin, retrouvé en Pologne en 1974. Il s'agit d'un totem creusé dans du bois, datant du IXe ou du Xe siècle, et représentant Svantovit, le dieu slave de l'abondance et de la guerre.

Funny thing: it seems to be based on the so-called Światowit figure from Wolin. pic.twitter.com/EuDVTYSXRT — Jerzy Sikora / Jerzi Sykóra 🤍❤🤍 💙💛 (@gunthera_mws) August 6, 2023

Si Francis Young admet qu'il peut y avoir un lien entre les deux, il reconnaît malgré tout que le lieu choisi pour le totem du Kent est assez inhabituel: traditionnellement, ces objets étaient placés dans des bosquets en forêt.

Certains veulent croire à un totem de protection. C'est le cas de Ian Rickards, chef de secteur pour le Kent Wildlife Trust, qui aime à penser qu'il a été érigé pour protéger des tempêtes le Crave à bec rouge, une espèce d'oiseau récemment réintroduite dans la région après 200 ans d'absence. Pour le professeur Young, cette théorie tient la route: «Même aux XIXe et XXe siècles, le folklore a persisté. Certains invoquaient Perkūnas lorsqu'ils sortaient dehors un jour de pluie.»