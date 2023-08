Si notre système fiscal était différent, Geoffroy Lejeune n'aurait peut-être pas pu prendre la tête du JDD

Temps de lecture: 5 min

Quarante jours durant, la rédaction du Journal du dimanche, plus communément appelé «JDD», a fait grève. Chaque non-parution se serait traduite par 500.000 euros de perte pour la société éditrice du journal, sans que cela n'ait semblé ébranler le choix de nommer une nouvelle direction, à l'origine d'un mouvement d'une durée inédite dans le monde des médias français. Le 23 juin, Arnaud Lagardère, dont le groupe médiatique a été racheté à 58% par Vivendi et son actionnaire majoritaire Vincent Bolloré, annonçait la nomination de Geoffroy Lejeune, réputé d'extrême droite, comme directeur de la rédaction. Celui-ci a pris ses fonctions le 1er août.

Au-delà de tout aspect idéologique, c'est la rationalité économique de l'opération que nous souhaitons ici interroger, et notamment un mécanisme en particulier: celui de l'intégration fiscale. Avec la grève, les pertes apparentes n'excluent pas une réduction d'impôt, par une logique des vases communicants. Cela explique en partie pourquoi, au cours de pareils mouvements, les chances des salariés d'obtenir gain de cause sont fiscalement très réduites. Au moment où une proposition de loi sur l'indépendance des rédactions a été déposée au Parlement et où des États généraux de l'information doivent s'ouvrir en septembre, il y a là, sans doute, matière à réflexion.

Le coût de la grève

Le régime de l'intégration fiscale répond aux problèmes particuliers des groupes de sociétés. Juridiquement, un groupe de sociétés n'existe pas en tant qu'entité: chaque entreprise reste indépendante. Il en résulte qu'un même bénéfice risque d'être taxé deux fois: une première fois au niveau de la filiale, et une seconde fois en remontant vers la société mère. L'idée de l'intégration est de permettre une taxation unique au travers d'une seule structure, la société mère ou la holding.

Plus précisément, ce régime permet à une société mère qui détient au moins 95% du capital de ses filiales de globaliser le versement de l'impôt sur les sociétés. Imaginons une filiale qui perd de l'argent et une autre qui en gagne, les deux appartenant à la même société mère. Les pertes d'un côté viennent réduire les bénéfices constatés de l'autre.

Si l'on repart de l'organigramme du groupe Lagardère tel qu'il apparaît dans le rapport annuel de 2019, on constate que le JDD est détenu par la société Lagardère News, société également détentrice de Paris-Match et d'Europe 1. Lagardère News est elle-même détenue à 100% par Lagardère Active SASU. Cette dernière peut donc opter pour l'intégration fiscale. Les conséquences financières de la grève peuvent ainsi s'avérer limitées par le fait qu'elles peuvent contribuer à réduire le montant d'ensemble déclaré.

Et Bolloré dans tout ça?

L'intégration fiscale est l'une des raisons qui expliquent l'intérêt des investisseurs pour le secteur médiatique. Non seulement il s'agirait d'un secteur rentable, du moins c'est ce qu'affirmait Vincent Bolloré au moment de son audition par le Sénat en janvier 2022 («Les médias sont le deuxième secteur le plus rentable après le luxe»), mais en cas de pertes, les investisseurs ne sont par ailleurs pas forcément perdants. Sans évoquer bien sûr les motivations (jeu d'ego, influence, enjeux politiques, accès aux cercles d'influence) d'un tel investissement pour l'image et la respectabilité du dirigeant.

Bien évidemment, une telle stratégie ne peut durer indéfiniment. Si la filiale n'est pas viable, la société mère décidera de la mettre en redressement judiciaire. Si cela se solde par une liquidation, cela lui permettra de déduire l'intégralité du passif de son résultat: c'est l'un des enjeux d'une détention de 100% du capital.

La société Vivendi, elle, est devenue actionnaire de la société anonyme Lagardère, anciennement la SCA Lagardère sur l'organigramme. Compte tenu de l'étendue des participations et des activités du groupe, une perte dans le secteur des médias n'a strictement aucune conséquence sur les finances du groupe. Vincent Bolloré l'a lui-même admis devant le Sénat: «Notre segment de l'information est absolument insignifiant tant en chiffre d'affaires que dans le poids du pays.» Dans ce cadre, la grève ne pouvait pas avoir l'effet souhaité.

Un dispositif fiscal problématique

Alors qu'une loi pour l'indépendance des médias est en discussion au Parlement, quelles solutions pourrait-on imaginer en la matière? Une piste radicale serait de mettre fin au régime de l'intégration fiscale pour les groupes détenant des organes de presse. La Cour des comptes qui, en juillet, dénonçait les niches fiscales s'est, cependant, bien gardée d'analyser le régime d'intégration fiscale. En 2018, sa réforme avait été envisagée, puis abandonnée.

Certes, la réduction de l'imposition au niveau de la société mère contribue à l'enrichissement de ses actionnaires, même s'il est évident que l'intégration fiscale n'a pas cette vocation: elle permet aussi de favoriser l'investissement (et donc de maintenir l'activité). Elle est également considérée comme un moyen de lutte contre l'évitement fiscal, comportement auquel pousserait une application trop stricte de l'autonomie des entités composant le groupe.

Si le législateur supprime le régime d'intégration fiscale, il est en outre fort probable qu'il se heurte à une résistance inédite du monde des affaires et que les sociétés disposant d'une trésorerie se détournent de tout investissement dans la presse. Par ailleurs, le régime de l'intégration fiscale se retrouvant dans d'autres pays, cela porterait atteinte à l'attractivité de la France.

Quelle solution?

Dans le secteur de la presse néanmoins, comme l'illustre le cas du JDD, cette possibilité de compensation entre les bénéfices et les déficits devient problématique quand elle interfère avec un comportement critiquable de la part d'une direction en diminuant l'efficacité d'un mouvement de grève.

Une solution intermédiaire, alors? La proposition de loi imagine de conditionner le versement des aides à la presse à l'octroi d'un droit d'agrément aux journalistes de sa rédaction, concernant la nomination du directeur ou de la directrice de l'information. Pourquoi pas, mais cela ne changera rien au fait qu'en cas de refus d'agrément, l'actionnaire principal peut arrêter de financer le journal et transformer les pertes en réduction d'impôt au niveau de la société mère. Les journalistes peuvent s'obstiner, cela n'aura pas forcément l'effet escompté.

Peut-être faut-il refuser que la société mère puisse déduire les pertes ou les indemnités de licenciement lorsqu'elles sont la conséquence d'une grève des journalistes. Certes, c'est moins noble que le droit d'agrément. Néanmoins, et quand bien même il apporte avec lui le risque d'une instrumentalisation de la grève, cela aurait le mérite d'entraîner un véritable coût financier pour la société mère et de peut-être la contraindre à négocier.

Si l'objectif primordial est de garantir la diversité d'opinions des médias, sans doute faut-il mieux réfléchir aux effets de la fiscalité, au-delà de la fiscalité elle-même.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.