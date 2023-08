Jugé trop torride, William Shakespeare banni des écoles de Floride

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Jezebel

Ron DeSantis aura décidément fait beaucoup de mal à la Floride. Le gouverneur, principal rival de Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, avait déjà fait des siennes avec le Parental Rights in Education Act. Plus connue sous le sobriquet «Don't say gay», cette loi interdit de parler d'orientation sexuelle et d'identité de genre à l'école.

Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? DeSantis ambitionne en fait de bouter la sexualité hors du système scolaire, y compris en pratiquant une censure radicale. Certains cours de psychologie ont longtemps été menacés parce qu'ils incluaient des thématiques liées aux personnes LGBT+, mais pourront finalement être enseignés sans modification, a-t-on appris le 7 août. En revanche, comme l'affirme Jezebel, le camp de la censure a désormais une nouvelle cible: l'œuvre de William Shakespeare.

Le média féministe s'appuie sur un article du Tampa Bay Times, quotidien floridien selon lequel les écoles de l'État ne s'appuieront plus désormais que sur des extraits scrupuleusement choisis des pièces de l'auteur britannique. Les œuvres complètes, elles, ne seront plus étudiées, afin d'éviter que des contenus jugés trop sexuels soient enseignés aux élèves.

L'histoire de l'esclavage également en péril

«Shakespeare, c'est parfois un peu torride, parce que c'est ce qui lui a permis de vendre à son époque, résume Joseph Cool, professeur de littérature dans le comté floridien de Hillsborough. Je pense que le reste du pays, non, du monde, est en train de se moquer de nous. Il est juste absurde de nous priver de l'intégrale de Shakespeare sous prétexte que la relation entre Roméo et Juliette relève de l'exploitation de deux mineurs.»

Les écrits de Shakespeare font pourtant partie de la liste officielle, publiée en 2020, des œuvres recommandées par la Floride aux étudiants voulant atteindre l'excellence. Mais il leur faudra désormais se contenter d'observer le style shakespearien, son sens de la tragédie et sa pleine maîtrise de la versification. Les sentiments intenses et le désir, c'est terminé.

Le conseil d'administration du département fédéral de l'Éducation a fait connaître son profond désaccord vis-à-vis de la politique actuellement menée par Ron DeSantis, dont Jezebel rappelle qu'il souhaitait récemment faire modifier certains cours d'histoire des États-Unis. Le gouverneur républicain estime en effet qu'il faudrait enseigner les effets positifs de l'esclavage sur la population noire américaine...