Pour avoir une belle peau, soulevez de la fonte

Plus la peine de vous ruiner dans des sérums hors de prix qui vous promettent une peau de bébé sans aucune ride. La solution miracle, la voici: l'haltérophilie. Selon une récente étude repérée par le Washington Post, elle ferait des miracles pour la peau.

Des scientifiques ont découvert que certains sports, comme soulever des poids ou l'aérobic, amélioreraient la santé des cellules cutanées et des tissus du visage, lui donnant une apparence rajeunie. Pour obtenir de meilleurs résultats, les séances courtes et fortes en intensité seraient à privilégier aux exercices d'endurance.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Une peau rajeunie

«La peau des personnes étudiées est devenue plus jeune au niveau cellulaire après qu'elles ont commencé à faire de l'exercice», affirme Satoshi Fujita, scientifique à l'Université de Ritsumeikan à Kyoto (Japon) et superviseur de l'étude. Il précise: «Les effets les plus prononcés se sont produits lorsque les gens soulevaient des poids.»

Tout commence en 2015, lorsque Mark Tarnopolsky, professeur et physicien à l'Université McMaster à Hamilton (Canada), entame une étude pour observer les effets des exercices d'endurance sur la peau. Il réalise des biopsies de peau sur deux types de personnes différentes: certaines actives, et d'autres sédentaires. La peau des personnes actives avait une cornée (couche externe de la peau) plus mince, et un derme (solidité de la peau) plus épais que celle des personnes inactives du même âge. Leurs cellules cutanées hébergeaient également davantage de mitochondries (fournisseuses d'énergie aux cellules) et de cellules saines, le signe d'une peau rajeunie.

Par la suite, il a demandé aux personnes sédentaires de commencer à faire à faire du jogging ou du vélo plusieurs fois par semaine pendant trois mois, afin d'étudier l'évolution de leur peau. Les résultats étaient bluffants: la cornée s'est amincie, le derme s'est épaissi, et le nombre de mitochondries contenu dans les cellules cutanées a augmenté.

Les bienfaits de l'haltérophilie

Satoshi Fujita décide de mener une étude similaire, mais en se basant cette fois-ci sur la pratique de sport de haute intensité, comme l'haltérophilie ou l'aérobic. Avec son équipe, il rassemble cinquante-six femmes sédentaires d'âge moyen et étudie l'élasticité, l'épaisseur et la structure de la peau de leur visage.

Il réitère les mêmes tests quatre mois plus tard, durant lesquels la moitié des femmes ont fait du vélo deux fois par semaine pendant trente minutes, tandis que l'autre moitié a commencé le soulever de poids à la même fréquence. En moyenne, les femmes ayant pratiqué l'haltérophilie avaient développé un derme plus épais que les autres.

Mais certains doutent de la fiabilité de l'étude: «Elle a été réalisée sur un petit échantillon de la population et n'incluait que des femmes, japonaises, de petite taille, plutôt âgées, et sédentaires», déclare David Sawcer, professeur à l'École de médecine Keck à Los Angeles. Il ajoute: «Les conclusions semblent raisonnables, mais je ne pense pas qu'elles signifient quelque chose de définitif.»

De son côté, Satoshi Fujita compte approfondir ses recherches sur le sujet, et espère que son étude encouragera la pratique régulière d'un sport: «J'ai 53 ans, je fais régulièrement de l'exercice, et on me dit souvent que ma peau paraît très lisse pour mon âge.»