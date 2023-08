La causerie d'avant-match d'Hervé Renard est-elle si problématique que ça?

Temps de lecture: 4 min

«Peu importe s'il y a 500 Français contre 15.000, c'est pas grave, l'ambiance est pour tout le monde. On se nourrit de ça, on avance avec ça. Il faut sortir la tête haute et dès les premières secondes, il faut y aller. Libérez-vous! Osez! Faites-le! Sans cesse, cet esprit d'avancer, de ne jamais renoncer, de toujours aller de l'avant.» Le sélectionneur français Hervé Renard sait haranguer la foule, il sait trouver les mots pour motiver et tirer ses joueuses de l'équipe de France féminine de football vers le haut.

Après ce discours poignant, les Françaises sont parvenues à battre l'équipe du Brésil, pourtant considérée comme la plus grande menace des Bleues en phase de poules, deux buts à un, samedi 29 juillet. Nombre d'observateurs ont d'ailleurs considéré que ce discours d'avant-match y était pour beaucoup, qu'il avait permis de sortir les joueuses de leur torpeur habituelle, qu'il les avait tirées vers le haut et leur avait offert un sentiment de force, et du courage.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Un discours applaudi et critiqué

Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Rapidement, certaines voix dissonantes, qualifiant le discours d'Hervé Renard de viriliste et de violent, se sont faites entendre. L'ancienne internationale Mélissa Plaza, aujourd'hui doctorante en psychologie sociale, a ainsi refusé de s'extasier «devant cette causerie». Dans une interview donnée à So Foot, elle explique même la considérer comme problématique. «C'est un discours dans lequel le gars passe son temps à hurler, le ton est tellement fort que l'oreille sature et ça rend le discours plus creux qu'il ne l'est déjà. Donc ça n'a plus aucun effet.»

Il y a le ton et il y a la gestuelle. «[Hervé Renard] passe son temps à taper du poing dans sa main, à avoir des gestes extrêmement brusques, etc. Ces gestes-là et ces attitudes virilistes, c'est quelque chose qu'on retrouve quand on le voit à la fin du match s'adresser aux arbitres de manière extrêmement choquante, presque à les menacer.»

Le sélectionneur a répondu à l'ex-joueuse lors d'une conférence de presse, au cours de laquelle il a affirmé que ces propos ne le «perturb[aient] pas». «Je suis moi-même. Si c'est pour faire différemment, cela ne sert à rien de venir me chercher, même s'il faut que je m'adapte à des caractéristiques différentes.» Il a ajouté qu'aucune joueuse de l'équipe n'a été choquée par son discours et que si cela avait été le cas, il aurait changé de façon de faire. Pour lui, ce qui compte, c'est «qu'on aille dans la bonne direction».

S'adapter à son groupe, le motiver en fonction des membres qui le composent, être capable d'exploiter leur force au maximum, faire ressortir leur courage, annihiler leur peur, leur faire gravir des montagnes, c'est tout cela, l'art de la motivation. Et il y a une opposition de style entre Mélissa Plaza et Hervé Renard: d'un côté, les tenants d'un discours bienveillant et engageant; de l'autre, les partisans d'une causerie lourde et violente. Mais quelle est la meilleure tactique?

La question de la motivation autonome

Parce que la rhétorique n'est pas une science exacte, il existe des dizaines et des dizaines de façons de faire. Il suffit de lire l'ouvrage de référence consacré à ce sujet (L'Art de motiver, de Michaël Aguilar) pour le constater. «De nombreux travaux scientifiques ont été –jusqu'à récemment– menés sur ce sujet et ont conduit à beaucoup de théories différentes sur les facteurs générateurs de motivation. Pourquoi plusieurs théories et non une seule vérité? Tout simplement parce que la motivation est à la fois un processus psychologique et une construction intellectuelle, propres à chaque individu. Il ne saurait donc exister de “recette” unique: ce serait comme prétendre qu'il n'existe qu'une seule forme de bonheur et une seule manière d'y parvenir», y écrit son auteur.

Ce qui compte, fondamentalement, c'est l'acceptation du discours, pas sa portée ni sa teneur, et surtout, l'acceptation du leader qui le prononce. Engueuler ou caresser ses joueurs ou ses joueuses dans le sens du poil n'apporte aucun effet si en face, il n'y a pas de respect ou de considération. Pour motiver, le premier élément essentiel, c'est d'obtenir la déférence de ses troupes, de son équipe.

Dans sa thèse, la chercheuse en sciences de gestion de l'université de Grenoble Houda Sassi montre que quel que soit le discours, les moyens n'auront pas les effets escomptés tant que la «motivation autonome» n'est pas garantie et optimale. À travers différents exemples –qui poussent à arrêter de fumer ou à faire plus de 7.500 pas par jour–, la spécialiste en marketing social prouve que les discours intrinsèques ou extrinsèques, soutenants ou contraignants, n'ont pas d'effets significatifs tant que la motivation autonome du sujet n'est pas atteinte.

Gentil ou méchant, ce qui compte, c'est d'être respecté

Autrement dit, que l'on crie ou que l'on parle gentiment, cela ne changera rien si le groupe n'accepte pas et ne respecte pas le coach. Ce qui va dans le sens d'une étude britannique réalisée en 2022 par le département de psychologie de l'université de l'Essex. Ici, les chercheurs se sont intéressés à l'impact du ton et la voix sur la motivation de 250 élèves ayant entre 10 et 16 ans. Deux groupes ont assisté au même cours mot pour mot, mais donné d'un côté de façon viriliste, et de l'autre de manière posée et chaleureuse.

Il est apparu que les élèves du deuxième groupe se sont sentis plus valorisés et motivés que ceux du premier groupe, où est apparu un sentiment de dévalorisation et une volonté de rébellion. Sauf que l'intensité de celle-ci dépend du degré d'acceptation et de respect accordé au professeur. S'il est considéré comme digne de confiance et honoré, son discours passera même s'il adopte un ton colérique.

Inversement, la bienveillance, l'altruisme et la gentillesse n'auront de l'effet que tant que le respect et la motivation autonome seront assurés. C'est ce qu'explique Michaël Aguilar: «Semez la gentillesse et vous en récolterez davantage. La gentillesse du manager induit celle des collaborateurs. Le manager communique avec force un message qui signifie que la reconnaissance, le respect et l'entraide sont des valeurs qui comptent! Dès lors, par mimétisme, ces valeurs se diffusent au sein de l'équipe.» Être gentil gratuitement ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est être accepté et donner de la hauteur et de la crédibilité à son discours.

Voilà comment conclure la polémique entre Hervé Renard et Mélissa Plaza: la légitimité du discours, quelle que soit sa forme, est assurée par l'acceptabilité du locuteur. Tant que le sélectionneur des Bleues est respecté et obtient des résultats, il pourra continuer ses causeries, ça fonctionnera. Par contre, s'il venait à perdre de son crédit, cela risquerait de poser problème pour l'ambiance dans le groupe.