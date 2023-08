Des traces de curry retrouvées sur des ustensiles vieux de 2.000 ans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Combinaison parfois complexe d'épices et d'herbes, la poudre de curry ne date pas d'hier. Une équipe de recherche chinoise vient de démontrer que ce mélange très prisé était déjà présent il y a deux millénaires du côté de l'Asie du Sud-Est, nous raconte Discover Magazine.

Le projet, décrit en détail sur le site de la revue Science Advances, a consisté à analyser de très près une douzaine d'ustensiles de cuisine qui avaient été exhumés non loin du port de commerce d'Óc Eo, situé dans le delta du Mekong. L'équipe scientifique a pu réaliser des observations à l'échelle microscopique sur ces outils de broyage, ce qui lui a permis d'identifier les résidus de plusieurs épices bien connues.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Il a d'abord fallu procéder à un lavage à base d'eau et de produits chimiques avant de pouvoir accéder à ces résidus, incrustés depuis vingt siècles dans ces objets désormais si précieux. L'observation au microscope a ensuite permis d'identifier un certain nombre de composants: curcuma, gingembre, curcuma rond, galanga, galanga camphré, clou de girofle, muscade, cannelle...

«Aujourd'hui, dans le sud de l'Asie, ces épices sont des ingrédients indispensables dans le cadre de la fabrication de curry», peut-on lire dans l'article. Certaines provenaient très probablement des campagnes voisines, où elles étaient cultivées par les paysans de l'Asie du Sud-Est –qui ont pu, dans certains cas, importer des graines afin de commencer de zéro.

Une noix de muscade intacte

Le curcuma peut aussi avoir été ramené d'Inde, où il est utilisé depuis plusieurs milliers d'années. C'est également le cas du gingembre et des clous de girofle, dont la provenance pourrait être chinoise. Quant à la cannelle, elle faisait déjà l'objet de transactions régulières, et pourrait bien provenir d'Israël.

Ces broyeurs à épices (qui n'ont pas la forme de mortiers classiques, mais se présentent plutôt comme de petits bancs de pierre pouvant tenir dans la main) constituent la majorité des ustensiles retrouvés lors des fouilles réalisées du côté d'Óc Eo. Aujourd'hui encore, certaines personnes continuant à préparer le curry de façon traditionnelle utilisent ce type d'outil.

Parmi les broyeurs exhumés, le plus grand mesure 75 centimètres de long pour 30 centimètres de large. Il a été retrouvé non loin d'un morceau de charbon datant de 250 av. J.-C., ce qui semble indiquer que l'ustensile date lui aussi de cette période. L'équipe de recherche affirme qu'il a pu être fabriqué dans la région, dont la population produisait elle-même un grand nombre de bâtiments (notamment religieux) et d'objets (outils en métal, verroterie, poteries).

Au cours de ses fouilles, l'équipe a même pu mettre la main sur une noix de muscade restée intacte, «qui produisait toujours un arôme de muscade».

Situé sur ce qui constitue aujourd'hui le territoire vietnamien, Óc Eo appartenait jadis au puissant royaume de Fou-nan. Discover Magazine nous apprend également que si le curcuma y a fait son entrée, ce fut avant tout par nécessité de teindre les tenues des moines bouddhistes de l'époque.