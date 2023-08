J'ai bu une bière sans alcool, j'ai fini bourré ou presque

Temps de lecture: 4 min

N'étant pas encore complètement misanthrope, il m'arrive une fois l'an de passer quelques jours avec de vagues amis, avec lesquels il me faut endurer ce rituel imbécile qui consiste à chaque fin de journée à s'attabler autour d'une table basse afin de consacrer de longues minutes à l'absorption de boissons alcoolisées, accompagnées généralement de toute une variété de biscuits fortement salés, bretzels, pistaches, cacahuètes…

L'apéritif donc, moment des vacances que je redoute tout particulièrement puisque voilà quinze ans que je n'ai plus touché à une seule goutte d'alcool. D'ordinaire, je restais là, en tête-à-tête avec mon verre d'eau gazéifiée tandis que peu à peu montait des quatre coins de la table basse une cohorte de rires à laquelle je me joignais sans même comprendre l'objet de toutes ces plaisanteries –ah, ah ah…

Aussi, las d'être ainsi exclu de ces réjouissances festives, je décidai cette année de m'associer à cette allégresse collective en soulageant ma soif d'une bière dite sans alcool. J'en choisis une rousse, de ces bières un brin amères aux relents de caramel au beurre dont naguère, dans une autre vie, je goûtais la texture. J'en remplis une chope et, au moment où mes camarades trinquaient à l'été triomphant, d'une traite ou presque, l'avalai, mes lèvres bientôt décorées d'une mousse tout à fait semblable à celle d'autrefois, lorsque je commençais mes journées par l'absorption d'une triple pinte de Guinness.

Ah mes amis, si saviez quel bonheur fut le mien à cette minute. C'est bien simple, je revivais. À nouveau, j'appartenais au genre humain, à la grande fraternité des buveurs. J'éprouvais la douce félicité de celui qui pour la première fois de sa vie s'exerce aux joies de l'amour physique. Oui, j'ose l'écrire, je bandais. Une bière! J'avais bu une bière, moi qui par la force d'une pancréatite particulièrement retorse n'avais rien bu d'autre que des sodas et autres boissons sans saveur.

Je rayonnais. Les blagues s'enchaînaient, et comme cette fois je les comprenais, à mon tour, de bon cœur, je m'associais au cœur des rires. Ah quels formidables amis j'avais! Ah que la vie était douce et plaisante! Ah qu'il faisait bon d'allumer le barbecue tout en évoquant une des péripéties de la journée, le moment où j'avais failli me noyer en tâchant de monter dans un kayak! Ah, ah ah, quel empoté je faisais tout de même!

J'allais en prendre une deuxième quand soudain, sans toutefois trop y porter attention, je sentis quelques rougeurs me monter au visage. La journée avait été chaude, j'avais dû m'exposer de trop au soleil. Il n'empêche, je commençais à avoir des vapeurs, et dans mon esprit baigné de joie, quelques pensées confuses naissaient, comme l'idée de m'essayer au char à voile ou d'écrire un roman en trois volumes sur le prince Harry.

Je trouvais ma compagne adorable, quelle chance j'avais eu de la rencontrer, que serais-je devenu sans elle? Et tous ces amis, n'étaient-ils pas les êtres plus charmants au monde? Et ce paysage, ces montagnes, ce lac, existait-il au monde spectacle plus envoûtant? J'étais vraiment un homme comblé. Qui sait si cette année, je n'allais pas décrocher le Goncourt; après tout, mon éditeur avait trouvé mon manuscrit remarquable, d'une maîtrise époustouflante. La tête de ma belle-mère quand elle entendrait à la radio que j'avais décroché le Graal. Hi, hi, hi…

C'est à ce moment précis qu'une petite voix résonna, une voix familière que je n'avais pas entendue depuis quinze ans, la voix de la raison qui m'avertissait que doucement j'étais en train de disparaître dans les vapeurs de l'alcool… L'évidence me sauta alors aux yeux: j'étais bourré ou presque. D'une voix blanche, je demandai alentour si on était bien sûr qu'une bière sans alcool n'en comportait aucun. Entre deux rires, on m'assura que oui, sans quoi elle ne pourrait se dénommer ainsi.

Et pour que j'en eusse le cœur net, on me tendit l'emballage d'où j'avais extrait ma bière et où, écrit en petits caractères, je lus que la teneur en alcool de ce breuvage ne pouvait pas excéder 0,5%. De quoi?!!!! À l'assassin, au meurtrier, m'écriai-je, quel infâme personnage s'était cru autorisé à vendre une bière sans alcool qui en comportait tout de même?! Comment avait-on pu abuser ainsi de ma confiance?

Encore un peu et j'en buvais une deuxième, voire même une troisième. Que se serait-il passé si j'avais pris le volant? Vous imaginez un peu la tête du gendarme qui, après que j'eus brûlé trois feux rouges, examinant déjà sûr de son fait le résultat de son éthylomètre, aurait découvert que malgré mon incapacité à distinguer ma main de mon pied droit, mon taux d'alcoolémie ne dépassait pas 0,1 gramme. De surprise, il m'aurait coffré direct.

Se rend-on seulement compte que, sur un organisme qui n'a plus bu une goutte d'alcool depuis des années, le fait d'en boire même quelques-unes qui en comportent une trace négligeable peut provoquer comme le début d'une légère ivresse capable de ressusciter des appétences alcooliques endormies dans les souterrains du cerveau?

Le lendemain, remis de mes émotions malgré une gueule de bois persistante, parcourant les informations relatives à ce sujet, j'appris ainsi qu'il existait de vraies bières sans alcool et d'autres qui l'étaient un peu moins. En France, la teneur en alcool autorisée pouvait même monter jusqu'à 1,2%! Un véritable casse-tête pour les musulmans désireux de rester fidèles aux prescriptions du Coran.

Quant à moi, désormais, c'est la chasse systématique à l'étiquette. Aucune envie de me retrouver nu comme un ver en haut de l'Arc de triomphe, si ivre que j'accepterais d'en descendre seulement si je pouvais causer quelques minutes avec le général de Gaulle!

Santé, quand même!