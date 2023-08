Votre corps peut expulser votre utérus

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

«Votre utérus tombera lorsque vous vieillirez et vous devrez le remettre en place», assure la créatrice de contenu @fs.lenii dans sa dernière vidéo TikTok, sous le choc après avoir appris l'existence de l'hystérocèle, c'est-à-dire la descente de l'utérus dans le vagin, voire à l'extérieur de la vulve.

Devenue virale, la vidéo a recueilli plus de 9 millions de vues en quelques jours. Dans un article, le HuffPost revient sur ce phénomène jusqu'alors méconnu du grand public.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Les facteurs de risques

L'hystérocèle touche près de la moitié des femmes âgées entre 50 et 79 ans. Elle survient la plupart du temps à la suite d'accouchements multiples ou d'un accouchement par voie vaginale. «Le risque peut être légèrement plus élevé à cette période de la vie d'une femme car les structures de soutien du plancher pelvien sont temporairement affaiblies», explique l'infirmière Jen Hamilton.

Par ailleurs, «l'hystérocèle est plus courante chez les femmes plus âgées, car les muscles du plancher pelvien s'affaiblissent naturellement avec l'âge, déclare l'infirmière. Des facteurs tels que l'obésité, la constipation chronique, la toux chronique et des antécédents familiaux d'hystérocèle peuvent également augmenter le risque.»

Contrairement aux idées reçues, elle peut aussi se produire de manière inattendue, par exemple après un éternuement, après avoir soulevé une charge lourde, ou après être allée à la selle. Les facteurs sont multiples: l'âge, un niveau d'hormones sexuelles bas après la ménopause, une tumeur bénigne, l'obésité, le tabagisme.

L'utérus se trouvant à l'intérieur du pelvis, il est soutenu par les muscles pelviens. Lorsque ces derniers sont endommagés, ils peuvent entraîner le relâchement de l'utérus, qui descend alors dans le vagin. «Certaines personnes doivent repousser la bosse avec un doigt pour pouvoir uriner ou aller à la selle», témoigne la chirurgienne gynécologue Karen Tang.

Mais la médecin rassure: «La plupart des hystérocèles ne sont pas aussi graves. Il est très rare que l'utérus soit propulsé à l'extérieur du corps. Dans la plupart des cas, il descend simplement vers le bas du vagin.»

Les symptômes

Si l'hystérocèle ne présente aucun danger de mort, elle peut engendrer des douleurs ou des sensations d'inconfort en fonction de sa gravité. Ses principaux symptômes sont: des sensations de lourdeur et de pression dans le vagin, un kyste vaginal, des rapports sexuels douloureux, des fuites urinaires. «Certaines femmes la décrivent comme si elles étaient assises sur une balle», précise la chirurgienne gynécologue. Elle ajoute: «Si l'utérus est descendu si bas que le col de l'utérus se retrouve en dehors du vagin, cela peut frotter contre les sous-vêtements et provoquer une irritation ou des saignements.»

Pour prévenir les risques, il est recommandé de réaliser de temps à autre des exercices de Kegel afin de renforcer les muscles du plancher pelvien, et de consulter régulièrement un médecin gynécologue.