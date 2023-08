Le procès de Donald Trump pour «complot contre les États-Unis», un défi pour la démocratie américaine

Temps de lecture: 6 min

Oubliez les pots-de-vin versés à une star du porno, dissimulés sous forme de frais professionnels. Oubliez la présentation à des visiteurs de documents classifiés concernant un plan d'attaque contre l'Iran, puis l'ordre donné à un employé de sa résidence de Mar-a-Lago (Floride) de supprimer des images de vidéosurveillance révélant qu'il détenait toujours des documents classifiés qu'il avait promis de restituer. Oubliez même les tentatives de falsifier les résultats de l'élection présidentielle dans l'État de Géorgie en 2020.

L'acte d'accusation fédéral que vient de déposer le procureur spécial Jack Smith n'est pas seulement le plus important, et de loin, contre l'ancien président Donald Trump (qui a plaidé non coupable, jeudi 3 août). Il s'agit peut-être de l'acte d'accusation le plus important jamais déposé pour sauvegarder la démocratie américaine et l'état de droit dans un tribunal des États-Unis.

La définition même d'une fraude électorale

Pour ceux qui ont suivi de près la tentative de Donald Trump d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, cet acte d'accusation ne contient que peu d'informations nouvelles. Écrit dans une langue simple, une montagne de preuves à l'appui, le document de quarante-cinq pages explique comment, avec l'aide de six complices (aisément reconnaissables même s'ils ne sont pas nommés), Donald Trump s'est engagé dans un processus de falsification: contestant obstinément le résultat de l'élection de 2020, il s'est appuyé sur ces fausses déclarations pour essayer de reprendre le pouvoir.

Les moyens qu'il a utilisés étaient d'envergure nationale, et non limités à un seul État, comme le stipulait l'inculpation attendue dans l'État de Géorgie. Ils étaient également d'ordre technique: ils consistaient à soumettre au Congrès des listes alternatives de grands électeurs et à revendiquer le pouvoir des États, en vertu de la Constitution et d'une ancienne loi fédérale (Electoral Count Act), d'ignorer la volonté de leurs électeurs.

Il ne faut pas sous-estimer les chances de Trump d'être élu président, même s'il est jugé et reconnu coupable.

Mais la malhonnêteté de Donald Trump était patente: on lui a répété que l'élection n'avait pas été truquée et il savait qu'aucune preuve ne venait étayer ses allégations éhontées de falsification des bulletins. Il aurait néanmoins tenté de faire pression sur les législateurs et les responsables électoraux des États, sur les fonctionnaires du ministère de la Justice et sur son propre vice-président pour qu'ils manipulent ces règles de scrutin obscures et complexes, lui permettant ainsi de remporter l'élection. C'est la définition même de la fraude électorale.

Donald Trump est désormais accusé de complot visant à frauder les États-Unis, de complot visant à priver délibérément les citoyens de leur droit de vote, de complot visant à entraver une procédure officielle et d'obstruction à cette procédure officielle. Si vous faites le calcul, cela fait quatre nouveaux chefs d'accusation qui s'ajoutent aux dizaines retenus contre lui dans l'affaire des documents classifiés en Floride et dans l'affaire des pots-de-vin (versés à Stormy Daniels) à New York.

Jusqu'à présent, Donald Trump n'a pas eu à rendre compte de ces tentatives pour inverser le résultat de l'élection. Bien que la Chambre des représentants l'ait mis en accusation peu après les faits, le Sénat n'a pas prononcé de condamnation. Même s'il l'a ensuite déclaré «moralement responsable», le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, en votant contre une condamnation malgré les preuves indéniables accablant son collègue républicain, a désigné le tribunal comme étant le lieu approprié pour rendre la justice. Mais la justice a été très lente.

Selon certaines informations, le procureur général Merrick Garland a d'abord été trop prudent pour engager des poursuites contre Donald Trump, malgré l'attaque sans précédent de ce dernier contre la démocratie américaine. Une fois que Merrick Garland a nommé Jack Smith procureur spécial pour traiter les allégations de Donald Trump (à la suite de la publication de preuves apparemment irréfutables qu'il avait enfreint les lois relatives à la détention de documents classifiés), les dés étaient jetés.

Éclairer l'opinion publique, protéger la démocratie et l'état de droit

On ne saurait trop insister sur les enjeux de cette inculpation et de ces poursuites. Un nouveau sondage réalisé fin juillet par le New York Times montre non seulement que Donald Trump est largement en tête des prétendants à l'investiture républicaine pour 2024, mais qu'il conserve toutes ses chances contre Joe Biden. Après avoir passé près d'une décennie à convaincre une grande partie de l'opinion publique que toutes les accusations portées contre lui étaient motivées par des considérations politiques, Donald Trump s'est quasiment prémuni contre les répercussions politiques de chefs d'accusation majeurs.

Chaque inculpation a miraculeusement été suivie d'un regain de soutien et de collectes de fonds nourries (même s'il semblerait que sa popularité commence à s'effriter). Il ne faut pas sous-estimer ses chances d'être élu président en 2024 face à Joe Biden –en particulier si la santé de celui-ci donne des motifs d'inquiétude durant la période précédant l'élection– même s'il est jugé et reconnu coupable.

Un procès ouvrirait les yeux de l'opinion publique américaine, comme l'ont fait dans une certaine mesure les auditions de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur la journée du 6 janvier 2021, marquée par les tentatives de Donald Trump pour saper la démocratie américaine et l'état de droit. La médiatisation constante du procès offrirait au peuple américain, en pleine saison électorale, l'occasion d'examiner de plus près les actions initiées par l'ancien président pour servir ses intérêts au mépris de la sécurité du pays et de vies humaines.

Bien entendu, ce procès sert également les objectifs de la justice et contribuerait à dissuader Donald Trump, ou toute autre personnalité politique autoritaire du même acabit, de tenter une attaque similaire contre la démocratie américaine.

Mais Donald Trump pourra encore retomber sur ses pattes

Outre qu'il continuera à dénoncer une utilisation politique de la justice, Donald Trump dispose à présent de deux stratégies légales pour lutter contre ces accusations. La première, qu'il adoptera vraisemblablement, consiste à jouer la montre. Il sera difficile de le juger avant la prochaine élection, étant donné que les faits sont beaucoup plus complexes que dans les affaires des documents classifiés ou des pots-de-vin. On doit compter sur des centaines de témoins et des théories du complot qui seront longues à démêler. Si l'acte d'accusation était venu plus tard, je suppose qu'un procès avant novembre 2024 aurait été impossible.

C'est Tanya Chutkan, juge fédérale du district de Columbia et nommée par Barack Obama, qui devrait présider le procès –mais Donald Trump a annoncé dimanche 6 août vouloir la «récuser». Sachant qu'elle a présidé avec célérité et sérieux devant son tribunal les procès de bon nombre de participants à l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, il y a encore une chance d'éviter qu'un retard ne se transforme en un déni de justice.

Le système de gouvernement des États-Unis court de plus grands risques encore si le pays ne le poursuit pas.

Toutefois, si Donald Trump parvient à retarder sa condamnation et à se faire réélire, il pourra se débarrasser de Jack Smith et nommer un procureur général à ses ordres. Il pourrait même essayer de se gracier lui-même s'il est élu en 2024 (une manœuvre dont la légalité prête à caution). Il pourrait alors se servir de son procureur général pour poursuivre ses adversaires politiques sans aucune preuve, ce qu'il a promis à plusieurs reprises lors de sa campagne.

L'autre stratégie de Donald Trump consiste à affirmer que les procureurs ne peuvent pas prouver les accusations. Par exemple, le gouvernement devra prouver que Donald Trump avait non seulement l'intention de perturber le décompte équitable des votes du collège électoral effectué par le Congrès en novembre 2020, mais aussi qu'il a agi dans un but malhonnête. Donald Trump invoquera son état d'esprit, arguant que, malgré toutes les preuves, il croyait sincèrement qu'on avait cherché à l'évincer de la présidence.

Il est également probable qu'il invoquera le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Comme il est dit au début de l'acte d'accusation, «le prévenu a le droit, comme tout Américain, de parler publiquement de l'élection et même d'affirmer, à tort, qu'il y a eu une fraude déterminante pour le résultat de l'élection durant celle-ci et qu'il est le vainqueur». Mais Donald Trump ne s'est pas contenté d'énoncer de fausses affirmations; il les a utilisées pour organiser une conspiration visant à usurper la victoire. Il n'est pas permis, au titre du premier amendement, de prendre la parole pour saboter une élection, pas plus qu'il n'est permis, au titre du premier amendement, de prendre la parole pour corrompre, menacer ou intimider.

Faire comparaître Donald Trump devant un jury, si l'affaire peut aller aussi loin avant l'élection de 2024, n'aboutira pas forcément à une condamnation. Cela comporte des risques. Mais comme je l'ai écrit en juin 2022 dans le New York Times, le système de gouvernement des États-Unis court de plus grands risques encore si le pays ne le poursuit pas.

Il n'est pas exagéré de dire que la conduite de ce procès aura une influence considérable sur le maintien d'une démocratie saine et vigoureuse aux États-Unis après 2024.