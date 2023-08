En Algérie, les feux de forêt alimentent les théories du complot

Temps de lecture: 4 min

En Algérie, les derniers incendies, qui ont officiellement fait trente-quatre morts, ont de nouveau donné lieu à des théories voyant des mains invisibles derrière cette catastrophe: le pouvoir, en arrêtant immédiatement une quinzaine de personnes, a laissé entendre que tout cela ne pouvait être que le fruit d'un complot ourdi par des forces tapies dans l'ombre, comme en 2021. À cette époque, le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune avait en effet accusé deux mouvements politiques –Rachad et le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK)–, de connivence avec le régime marocain, d'avoir déclenché les feux qui avaient fait près de cent morts.

En face, des cyberactivistes, eux aussi prêts à dégainer, accusent le pouvoir (ou l'armée) de comploter contre une région, la Kabylie, rêvant de la voir à feu à et sang. Les deux thèses ont leurs partisans.

Le spectre de «la main invisible»

Il faut dire que cette obsession de la main invisible brûlant les forêts algériennes est aussi vielle que la crise politique qui secoue le pays. Dans les années 1990, au plus fort de la violence terroriste, la propagande islamiste faisait souvent circuler l'idée selon laquelle l'armée mettait sciemment feu aux maquis pour débusquer les terroristes. Ce discours trouvait des adeptes, mais aucune preuve n'a jamais été avancée.

Cette paranoïa a connu son apogée le 11 août 2021, jour de l'assassinat d'un jeune volontaire, Djamel Bensmail, lynché et brûlé vif dans une localité de Kabylie par une foule hystérisée par la découverte d'un soi-disant «pyromane». Ce grave incident, qui a failli tourner en confrontation ethnique entre berbérophones et arabophones, avait recentré le débat national autour de l'existence d'une conspiration prenant le pays pour cible, au travers d'incendies concentrés sur une région fortement singularisée.

Le choc était tellement fort et les événements si bien synchronisés qu'on ne pouvait imaginer d'autres mains que celles de «l'ennemi». Pour le pouvoir, c'était une tentative de déstabilisation dans laquelle deux groupes politiques, islamistes et séparatistes kabyles –classés terroristes–, auraient été instrumentalisés par des officines étrangères. L'implication de nombreux militants du MAK dans le lynchage du jeune Djamel en était, pour les partisans de cette thèse, la preuve irréfutable. Le mouvement séparatiste est soupçonné de vouloir, à tout prix, embraser le pays, dans le prolongement des événements qui secouaient l'Algérie depuis 2019, et dont la Kabylie constituait l'épicentre.

De leur côté, les dirigeants séparatistes et islamistes, s'appuyant sur des témoignages qui restent à certifier, y voyaient une mise en scène des services de sécurité algériens visant à terroriser une région réputée rebelle.

Un discours qui fait long feu

Sur les réseaux sociaux, les incendies de l'été 2023 sont visiblement moins dramatisés que les précédents, sans doute parce qu'il y a moins de victimes, mais aussi parce que le contexte politique est différent. Du coup, les théories du complot ont vite fait long feu. D'un côté, les autorités ne veulent pas en rajouter après l'annonce de l'arrestation de quelques «suspects»; de l'autre, des militants de l'opposition s'en démarquent totalement.

C'est le cas de Said Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme (LADDH), réfugié en Belgique, qui renvoie la balle aux détenteurs du pouvoir: «C'est toujours la même rengaine, le scénario de 2021, la théorie du complot pour torpiller et diluer le vrai débat... Le pouvoir est encore dans ses délires, à chaque fois, il rejette la faute sur l'autre, au lieu d'assumer toutes ses responsabilités: tirer des leçons, attaquer le problème à la base, élaborer une politique et un plan national de prévention contre les catastrophes naturelles», postait-il sur Facebook le 25 juillet.

Même le chef de file du MAK, Ferhat Mehenni, contraint de fuir en France, a tempéré son discours et déclaré dans un entretien à un journal marocain: «Cette année, même le MAK ne peut être invoqué puisque ses militants sont en prison!» Ce mouvement s'est contenté d'appeler, à travers une organisation satellite appelée la Ligue kabyle des droits de l'homme, à un rassemblement le 30 juillet dernier, à Paris, pour exprimer sa solidarité envers «les populations kabyles touchées par ces tragédies» et se mobiliser pour «mettre fin à cette série d'incendies meurtriers». Mais l'événement n'a pas drainé les foules.

La polémique continue d'inspirer quelques caricaturistes, comme Dilem ou Ghilas Aïnouche, qui tentent à leur tour de nourrir une certaine paranoïa à ce sujet. Mais les gens semblent beaucoup moins sensibles aux discours alarmistes, comme l'atteste le ton des commentaires sous leurs publications.

Entre Alger et Paris, le torchon brûle

À cause de ces incendies, le torchon brûle par ailleurs encore entre l'agence officielle Algérie Presse Service et la chaîne de télévision française France 24. Dans un éditorial incendiaire publié le 27 juillet, l'agence algérienne qualifiait le média français de «chaîne poubelle», «grossière, vulgaire, honteuse», après que ce dernier a évoqué les incendies touchant le pays et dénoncé les défaillances étatiques.

L'APS prend ainsi la défense des autorités, tout en niant, incidemment, la thèse complotiste: «Les violents incendies qui ont frappé l'Algérie en cet été ont été favorisés par des températures extrêmes et des vents violents propices à une propagation rapide des flammes. Que cette chaîne du mal, du chaos et de la manipulation cesse ses grossiers mensonges sur l'Algérie qui a déployé tous les moyens matériels et humains pour éteindre les incendies.» Pas la peine, donc, de chercher des mains criminelles...

Réagissant à cette attaque, la direction de France 24 s'est contentée de répondre le 28 juillet qu'«il y a des incendies dans tout le bassin méditerranéen, que France 24 couvre sans exclusive et tout particulièrement grâce à ses correspondants, en Grèce et en Sicile ces derniers jours. Les incendies en Algérie ne sont aucunement couverts plus spécifiquement.» Il faut rappeler ici que cette chaîne est interdite en Algérie depuis le 13 juin 2021. Cet échange ne fait qu'aggraver les tensions entre Alger et Paris, dans un contexte politique régional des plus brûlants.