Hausse des prix de l'électricité: 15% en février, 10% en août, et ce n'est qu'un début

Lorsque, fin juillet, on a appris que le tarif réglementé de l'électricité allait être augmenté de 10% le 1er août, la surprise a été grande. De fait, le gouvernement avait laissé entendre que la hausse de 15% qui avait eu lieu au début de février serait la seule de l'année 2023. Mais, comme on le sait, les promesses n'engagent que ceux qui les croient.

Les considérations budgétaires l'ont finalement emporté: le bouclier tarifaire coûtait trop cher et, comme l'inflation semblait ralentir par ailleurs sur d'autres produits, il a paru possible de laisser les consommateurs supporter une part plus grande du coût réel de leur électricité.

Pour bien comprendre ce que signifient ces hausses successives, il est important de revenir sur deux points essentiels: la politique européenne en matière d'énergie et la façon dont les crises successives sont venues percuter cette politique.

Une concurrence censée profiter au consommateur

La politique européenne en ce domaine n'échappe pas à la règle générale, celle d'un marché unique placé sous le signe de la concurrence, qui devrait théoriquement bénéficier au consommateur.

Le problème est que tous les pays européens sont loin d'être dans des situations similaires: ils ne disposent pas tous des mêmes ressources naturelles, les politiques énergétiques menées lors des décennies précédentes étant loin d'avoir été comparables. Certains ont du pétrole et du gaz, d'autres ont joué la carte du nucléaire; d'autres encore ont favorisé la concurrence entre entreprises privées dans ce secteur, ou ont préféré constituer des monopoles placés sous le contrôle de l'État.

Vouloir faire marcher tout le monde au même pas n'était pas évident. Les crises sont venues compliquer encore les beaux schémas préétablis et l'Europe peine à trouver un accord sur une réforme de son marché de l'électricité.

Le fait même que l'on parle encore de tarifs réglementés en ce domaine peut d'ailleurs sembler anachronique: n'est-ce pas contraire à la libre concurrence? Cette ouverture à la concurrence s'est faite en deux étapes à partir de 1999 pour les grandes et moyennes entreprises.

Malgré l'ouverture à la concurrence et la création de nouveaux contrats, la hausse du tarif réglementé touche beaucoup de monde.

À partir de 2007, les petites entreprises et les particuliers ont pu aussi choisir leur fournisseur. Mais le tarif réglementé a été maintenu à EDF et chez les entreprises locales de distribution (ELD) qui couvrent les 5% du territoire où n'est pas EDF.

Pour le gaz, ce tarif réglementé a été supprimé récemment, à la fin du mois de juin. En effet, en 2017, le Conseil d'État avait décidé que son maintien était contraire au droit européen de la libre concurrence, mais il avait estimé que cette règle ne pouvait être étendue à l'électricité, du fait de son caractère non substituable: on peut se passer de gaz et avoir recours à d'autres énergies, mais il est plus difficile de se passer d'électricité…

D'où le maintien d'un prix réglementé, censé avoir un rôle protecteur. Mais EDF et les entreprises locales de distribution ont la possibilité (et même l'obligation) de proposer d'autres tarifs et de rivaliser ainsi avec leurs nouveaux concurrents.

Le tarif réglementé encore majoritaire

Selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE), à la fin du premier trimestre 2023, 12,8 millions de sites résidentiels (les particuliers), soit 37% du total, avaient opté pour une offre de marché, et 21,4 millions étaient restés avec le tarif réglementé. Parmi ceux qui avaient souscrit une offre de marché, 75,9% étaient chez un fournisseur alternatif (Engie, TotalEnergies, ENI...) et 24,1% chez un fournisseur historique, EDF ou une ELD.

À ces chiffres, il faudrait ajouter ceux des entreprises (ou clients non résidentiels): sur un total de 5,27 millions, 1,69 million étaient au tarif réglementé; sur les autres 3,58 millions, 50,4% étaient chez un fournisseur historique et 49,6% chez un fournisseur alternatif. Malgré l'ouverture à la concurrence et la création de nouveaux contrats, la hausse du tarif réglementé touche beaucoup de monde.

Le pire était à venir en 2022 avec la guerre en Ukraine et l'arrêt des livraisons de gaz russe.

Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé cette hausse estivale de 10%? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Sur le marché de gros de l'électricité, les prix avaient commencé à remonter en 2020 à la sortie des mesures de confinement plus ou moins sévères prises dans les pays européens au moment de l'épidémie de Covid-19, du fait d'un fort redémarrage de la demande.

Mais, en France, le prix spot du mégawattheure (MWh) s'échangeait en moyenne à 32,4 euros au cours de la dernière semaine de l'année, soit un cours légèrement inférieur à celui de la première semaine de janvier.

Explosion des prix sur le marché

La hausse a véritablement démarré en 2021, avec un prix spot moyen en France de 345,3 euros au cours de l'avant-dernière semaine de l'année, soit une multiplication par dix en un an. Et le pire était à venir en 2022 avec la guerre en Ukraine et l'arrêt des livraisons de gaz russe. En août, le prix spot du MWh s'est établi pendant une semaine à 611,6 euros.

Ponctuellement, des prix encore plus élevés ont été enregistrés. Ainsi que le rappelle RTE (filiale d'EDF et gestionnaire du réseau de transport d'électricité), un jour à 9h du matin, un record a été atteint à 2.880 euros le MWh alors que, pour faire face à une forte demande, il a fallu faire appel aux derniers moyens disponibles, les plus chers.

La seule surprise a été que le gouvernement décide une hausse de 10% en août qui n'était pas du tout attendue.

Face à de telles hausses de prix sur les marchés, était-il possible de maintenir le tarif réglementé à son niveau? Le gouvernement français, et il n'est pas le seul, a choisi de mettre en place un bouclier tarifaire.

En 2022, la hausse du tarif réglementé a été fixée à 4% seulement, et en février 2023, une hausse plus importante, de 15%, a été décidée. Mais il faut être réaliste: si le fournisseur d'électricité voit ses coûts augmenter et qu'il ne peut les répercuter sur ses prix de vente, il n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Ou alors il faut que l'État intervienne.

Ce que le consommateur ne paie pas, c'est le contribuable qui en a la charge. Et les sommes en jeu sont considérables: selon les estimations de Bercy, le bouclier tarifaire a coûté 24 milliards en 2022, et il pourrait encore coûter 17 milliards en 2023.

De la théorie à la pratique

Pour se faire une idée du rôle considérable joué par ce bouclier, il faut se reporter aux calculs de la Commission de régulation de l'énergie. À la fin de chaque semestre, celle-ci fait des propositions au gouvernement concernant l'évolution du tarif réglementé hors taxes. Pour ce faire, elle procède à ce qu'on appelle l'empilement des coûts: coûts d'approvisionnement, d'acheminement, de commercialisation et rémunération normale de l'activité de fourniture.

À l'issue de ses délibérations du 22 juin dernier, elle a fait parvenir au gouvernement un document selon lequel le tarif réglementé devrait s'établir théoriquement, toutes taxes comprises, selon ses calculs, à un niveau supérieur de 74,5% à celui qui était pratiqué depuis le 1er février.

En fait, dans ces chiffres, il n'y avait aucune surprise: le 19 janvier, la CRE avait proposé des hausses de près de 100% pour les tarifs réglementés TTC des particuliers et des professionnels, ce qui était impossible politiquement. Après la hausse de 15% qui avait alors été décidée, le retard restait évident face au tarif qu'il aurait fallu théoriquement appliquer.

La seule surprise a été que le gouvernement décide une hausse de 10% en août qui n'était pas du tout attendue, alors qu'une nette détente était enregistrée sur les prix de marché, avec une moyenne du prix spot en France à 102,3 euros le MWh dans la dernière semaine de juin.

Les producteurs d'électricité, EDF en premier, vont devoir investir massivement dans les prochaines années.

Mais le gouvernement a pu observer que la hausse de l'indice général des prix à la consommation, après une pointe en rythme annuel de 6,3% en février, est revenue à 4,3% en juillet. C'est encore beaucoup plus que les autorités monétaires ne le souhaiteraient (2% au maximum en tendance), mais c'est déjà beaucoup plus supportable, surtout à un moment où les salaires sont aussi orientés à la hausse (4,6% sur un an au deuxième trimestre pour le salaire mensuel de base de l'ensemble des salariés). Cette hausse des tarifs de l'électricité en plein milieu des vacances devrait pouvoir passer sans trop de problèmes.

En allégeant ainsi la dépense de l'État, il serait plus facile d'atteindre l'objectif d'un déficit public inférieur à 5% en 2023 en attendant de revenir en dessous de 3% en 2027, comme la France s'y est engagée face aux instances européennes dans son programme de stabilité 2023-2027. Cela fait des mois que Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, martèle que l'on arrive à la fin du «quoi qu'il en coûte»; il lui faut bien faire ce qu'il dit…

Des investissements massifs à venir

Cette hausse non prévue en laisse-t-elle présager d'autres? Le mouvement ne peut se poursuivre au rythme actuel: 15% en février, 10% en août, c'est violent, même si les calculs de la CRE montrent qu'en pure logique économique, il faudrait aller encore plus vite.

L'électricité est un sujet sensible pour les ménages aux revenus modestes. Mais il est clair que la tendance va rester durablement à une hausse plus rapide que l'ensemble des prix. Quand on voit la liste des coûts que la CRE prend en compte, on imagine mal qu'il puisse en être autrement.

Les producteurs d'électricité, EDF en premier, vont devoir investir massivement dans les prochaines années: il va falloir procéder au «grand carénage» des centrales nucléaires actuellement en fonctionnement, c'est-à-dire aux grands travaux d'entretien permettant de prolonger leur durée de vie.

Il faudra également construire au moins six EPR 2, ces réacteurs EPR de nouvelle génération dont on espère qu'ils seront moins longs à construire et moins coûteux que les premiers –cette nécessité de nouveaux investissements dans le nucléaire est vivement contestée dans les milieux écologistes, mais il semble difficile d'en faire l'économie si l'on place réellement la décarbonation de la production d'énergie au tout premier rang des priorités.

Il est impératif de continuer à encourager les politiques de sobriété et d'efficacité énergétique.

Cela n'empêchera pas de devoir investir massivement aussi dans les énergies renouvelables; si l'on veut que les investisseurs privés participent à ce développement, il faut que le prix de l'énergie assure la rentabilité de leurs investissements.

Il y a aussi un effort à fournir dans le transport de l'électricité. On en parle peu, le débat public portant essentiellement sur les risques du nucléaire ou les nuisances des éoliennes, mais c'est un point essentiel. Le maillage du territoire va profondément changer: il ne s'agit plus de partir seulement de quelques grandes centrales nucléaires ou thermiques, mais d'une multitude d'installations transformant l'énergie du vent et du soleil.

RTE prévoit d'investir 33 milliards dans la modernisation de son réseau d'ici à 2035, soit 2,2 milliards par an. Certes, comme l'affirme la filiale d'EDF, «cela ne représente qu'une petite part (16% à 22%) des 150 à 200 milliards nécessaires pour moderniser l'ensemble du système électrique». Mais cela contribue aussi à faire grimper l'addition.

S'adapter à une hausse inéluctable

Dans les années 2010, avant la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, la France consommait autour de 480 TWh par an (un térawattheure, c'est un milliard de kWh). À l'horizon 2035, compte tenu des objectifs fixés en matière de décarbonation, RTE travaille sur des scénarios oscillant entre 580 et 640 TWh. Des scénarios basés sur des chiffres plus bas sont aussi étudiés, mais leur probabilité de réalisation paraît plus faible.

La réduction de l'usage des énergies fossiles implique que l'on investisse dans la production et le transport de l'électricité. Trop souvent, les raisonnements sont faussés par l'idée que le soleil et le vent ne coûtent rien.

De fait, les coûts variables (ceux qui varient en fonction de la production) sont beaucoup plus faibles avec les énergies renouvelables qu'avec les énergies fossiles ou le nucléaire où, pour produire plus, il faut consommer plus de combustibles. Mais on ne saurait oublier les dépenses de recherche et développement, de construction des installations et des infrastructures de transport. La hausse des tarifs est inéluctable.

Dans ce contexte, si l'on veut éviter des surprises désagréables, il est impératif de continuer à encourager les politiques de sobriété et d'efficacité énergétique. Il est nécessaire également de prévoir un effort de solidarité envers les populations les plus défavorisées, avec déjà de très nombreux ménages en situation de précarité énergétique.

On peut aussi s'attendre à une évolution de la tarification, et à des prix montant avec les quantités consommées. Il faut se rendre à l'évidence: tout ce que l'on peut nous raconter sur de possibles énergies abondantes –voire illimitées– et peu coûteuses est de l'ordre du fantasme. L'énergie, même celle que l'on qualifie abusivement de «verte», a un coût économique et environnemental.