Contre le surmenage scolaire de vos enfants, un élément est crucial

Vaincre le surmenage scolaire par le sport? Pour des chercheurs finlandais, qui ont étudié des données collectées sur plus de 34.000 adolescents en 2015, non seulement l'activité physique serait bénéfique pour la santé physique des enfants, mais elle aurait aussi des répercussions positives sur leur santé mentale.

Le HuffPost revient sur les résultats de ces recherches et indique au passage quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour assurer le bien-être de vos enfants.

Dans leur étude publiée en juillet dans le European Journal of Public Health, les chercheurs distinguent deux types d'activité physique: celle du trajet école-maison effectué à pied ou à vélo, et celle qualifiée de loisir. Ces deux types d'activité physique ont démontré des résultats positifs.

«Dans notre étude, le trajet dit “actif” conduit à accroître les chances de déboucher vers de meilleures performances académiques et compétences scolaires [...]. De plus, la marche et le vélo sont liés à un plus grand bonheur à l'école», détaille Juuso Jussila, doctorant à l'université de Finlande occidentale.

Mais s'adonner à un sport loisir présente des avantages indéniables. «Les adolescents qui pratiquent une activité physique quatre à six heures par semaine durant leur temps libre réduisent de 50% le risque de vivre un burn-out scolaire par rapport aux adolescents inactifs», ajoute Juuso Jussila. Le chercheur en profite pour rappeler quelques symptômes du burn-out scolaire: «Épuisement à l'école, cynisme concernant les objectifs scolaires, sentiment d'incapacité.»

Un phénomène réel

Pour la psychologue new-yorkaise Jennifer Hartstein, «le burn-out scolaire est un phénomène réel chez les enfants». «Il arrive lorsque les étudiants doivent gérer beaucoup de frustration ou de stress, avec peu de temps ou de possibilités de se reposer et recharger les batteries», notamment à cause de journées complètes du matin au soir, occupées par les cours, les activités extra-scolaires, les petits boulots ou des responsabilités familiales.

Permettre aux jeunes de pratiquer une activité sportive serait alors positif sur plusieurs points: améliorer la qualité de leur sommeil, les mettre dans un meilleur état d'esprit, leur permettre d'améliorer leur concentration ou encore de développer leur mémoire. Tous ces éléments sont (très) utiles pour bien réussir à l'école.

Attention cependant à ne pas forcer les enfants qui n'ont pas d'attrait particulier pour le sport. «Parlez avec votre enfant de ce qui pourrait l'intéresser, et encouragez-le à essayer de nouvelles choses. Ils n'ont pas besoin d'être des athlètes. Ils peuvent marcher, faire du hula hoop ou même de la corde à sauter», suggère le docteur Hartstein. La communication reste donc la clé!