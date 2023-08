Quand Hollywood vantait les réussites du communisme stalinien

Temps de lecture: 11 min

Mission à Moscou, long-métrage réalisé par Michael Curtiz en 1943, est un film peu connu (à juste titre, car c'est une œuvre médiocre), même s'il a fait l'objet de plusieurs études, notamment de la part de l'universitaire américain David Culbert, qui lui a consacré un important ouvrage en 1980, et de l'économiste, géographe et critique de cinéma Daniel Sauvaget.

Ce film de propagande hollywoodien, né dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, est totalement atypique, puisqu'il ne s'agit pas de vanter le modèle américain. Il poursuit en effet un tout autre but: si c'est un film antifasciste –qui justifie l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Axe en décembre 1941–, c'est aussi une œuvre conçue pour «redorer le blason de l'URSS» (le texte le dit explicitement). Car l'Union soviétique aurait souffert de trop de «préjugés», de «malentendus» et «d'incompréhensions» chez le peuple américain.

Il ne s'agit pas d'une commande du gouvernement américain, mais le président Roosevelt voie le projet d'un œil favorable. D'une part parce qu'il permet de justifier l'alliance des États-Unis avec l'URSS à partir de fin 1941 (Pearl Harbor, c'est le 7 décembre 1941, moins de six mois après le déclenchement, par les nazis, de l'opération Barbarossa); d'autre part parce que le promoteur de l'opération, Joseph Edward Davies, était un familier du président américain.

Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) et Joseph Edward Davies avaient tous deux été proches du président Woodrow Wilson (1913-1921), et le 32e président des États-Unis l'avait nommé ambassadeur à Moscou de 1936 à 1938. Joseph Davies en a tiré un best-seller paru en 1941: Mission à Moscou. Il se vendit à près de 700.000 exemplaires, fut traduit en treize langues et publié dans neuf pays.

Un film naïf qui se veut objectif

Dans la foulée, ivre de succès et jugeant le contexte favorable, l'ex-ambassadeur parvient à obtenir des frères Warner qu'on en fasse un film (à gros budget), dont la réalisation est confiée à Michael Curtiz. Celui-ci, après La Charge de la brigade légère (1936) et Les Aventures de Robin des Bois (1938), venait de diriger le mythique Casablanca (1942).

Conformément au livre source, Mission à Moscou se veut le récit objectif de ce qu'a vécu Joseph Davies, qui a d'abord traversé l'Allemagne pour séjourner ensuite en URSS, avant de parcourir le reste de l'Europe –et rencontrer, par exemple, Winston Churchill, à une époque où il n'était pas encore le Premier ministre britannique. Le film prend la forme d'un docu-fiction, mêlant images d'actualité (avec un extrait d'un film de propagande nazie) et scènes jouées par des acteurs, dont le père de John Huston, Walter Huston, qui interprète le rôle de Joseph Davies.

Joseph Davies a insisté pour apparaître dans un prologue où il explique ses motivations: se présentant comme «un vrai Américain» (c'est-à-dire nationaliste, individualiste, capitaliste et religieux), il prétend vouloir «dire la vérité» sur l'URSS telle qu'il l'a vue.

Comme pour étayer la véracité du propos, le film commence sur l'image d'une sacoche marquée «département d'État» (c'est-à-dire le ministère américain des Affaires étrangères), d'où une main extrait un dossier sur lequel est inscrit «Confidentiel, de la part de l'ambassadeur des États-Unis à Moscou» –le sous-secrétaire d'État Benjamin Sumner Welles a permis à Joseph Davies d'utiliser des documents jusqu'alors classés confidentiel. Suit un plan de la couverture du best-seller de Joseph Davies.

En bon wilsonien (Woodrow Wilson fut le promoteur de la Société des nations ou SDN, ancêtre de l'ONU), Joseph Davies était un partisan résolu de la paix, viscéralement hostile aux régimes fascistes militarisés et expansionnistes. Le film s'ouvre ainsi sur le discours de l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié Ier au siège de la SDN à Genève en juin 1936, dénonçant l'agression italienne. Discours qui, d'après le film, n'aurait suscité qu'ironie de la part des délégués français (on les entend clairement dire que «ce n'est pas sérieux»), le seul défenseur lucide de la paix –selon l'ex-ambassadeur– étant le ministre soviétique des Affaires étrangères Maxime Litvinov, présenté comme un ardent défenseur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Toute la première partie, qui se concentre sur la visite que fait ensuite Joseph Davies en Allemagne, si elle fait sourire par sa naïveté, témoigne cependant d'une juste dénonciation du péril hitlérien.

Au milieu d'extraits d'un film de la réalisatrice germanique Leni Riefenstahl, des scènes montrent des Allemands fanatisés (notamment des enfants embrigadés dans la Hitlerjugend) et de multiples parades militaires, dans un contexte supposé d'économie de pénurie (mauvais tabac, ersatz divers), conséquence de la réorientation complète de l'appareil industriel vers la fabrication d'armement. Raison pour laquelle, sans doute, Joseph Davies choisit étrangement de voir en priorité, parmi les responsables allemands, un financier: le docteur Hjalmar Schacht, jugé mais blanchi à Nuremberg, présenté plutôt favorablement dans le film.

La paix comme unique but?

Là où les choses se gâtent, c'est quand le long-métrage arrive à la mission que Franklin Roosevelt a confiée à son nouvel ambassadeur: il lui faut déterminer de quel côté pencherait l'URSS si une guerre éclatait en Europe, et juger de la force de l'armée et du régime soviétique. Le film aurait pu se contenter de répondre à ces questions (qui étaient effectivement pertinentes du point de vue américain). Il le fait d'ailleurs à sa façon.

L'Armée rouge est montrée comme une force impressionnante: on voit se succéder à l'écran les défilés militaires sur la place Rouge, les parades de régiments d'élite de soldats à ski, les avions et les parachutistes... Bref, une armée virtuellement invincible. Et il faut reconnaître que malgré les désastres initiaux de 1941, cette armée, au prix certes de pertes incroyables causées par la totale impréparation de Staline face à l'éventualité d'une agression allemande, fit effectivement la preuve de ses capacités.

Mais quant à la question de l'attitude de l'URSS en cas de conflit en Europe, la réponse que donne le film est grotesque: l'Union soviétique, et Joseph Staline en premier –qui, à la fin, explique en tête-à-tête et «en toute amitié» son jugement à Joseph Davies–, seraient en réalité des amis et des admirateurs des États-Unis; c'est aussi ce que dit Mikhaïl Kalinine, vieillard barbichu alors de jure dirigeant de l'URSS (1919-1946), qui ne tarit pas d'éloges sur Franklin Roosevelt et Joseph Davies.

Tout ce que les Soviétiques rechercheraient, c'est la paix et un accord avec les puissances occidentales (France, Grande-Bretagne). Mais celles-ci, en pratiquant alors une politique d'apaisement avec Herr Hitler, obligeraient l'URSS –soucieuse de «légitime défense», et seulement pour gagner du temps– à s'entendre avec le régime nazi. Ce que Joseph Staline, avec des larmes de crocodile, déplore par avance.

Il s'agissait d'évacuer le déplorable impact qu'avait pu avoir sur l'opinion publique américaine le honteux pacte de non-agression germano-soviétique du 23 août 1939, qui incluait de surcroît le partage de l'Europe de l'Est en zones d'influence, avec la Pologne orientale et les pays Baltes attribués à l'URSS –un comble pour un pays qui est, selon Maxime Litvinov, défenseur du droit des peuples.

Des Soviétiques heureux de vivre

Mais Mission à Moscou est plus que cela: c'est un vibrant plaidoyer en faveur du mode de vie soviétique. Les Soviétiques sont en effet présentés comme vivant dans l'abondance. Première preuve: dès que Joseph Davies franchit la frontière, on lui présente une nourriture délicieuse, et notamment des sandwichs au caviar.

Les campagnes sont décrites comme extraordinairement productives grâce aux kolkhozes, et les usines sont évidemment ultra performantes: sans cesse, des records sont battus et les ouvriers, épanouis, sont fiers de contribuer non seulement au bien-être collectif mais aussi à leur enrichissement personnel, grâce à un système de primes.

Dans ce Pays de Cocagne, tout est fait pour le confort de chacun: ainsi, madame Molotov s'entretient avec madame Davies de l'industrie des cosmétiques en URSS, un pays où les femmes ont les moyens de se faire aussi belles pour leurs hommes qu'en Occident. Ironie de l'histoire: cette madame Molotov, juive d'origine, fut sévèrement blâmée en 1939, exclue du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique en 1941, arrêtée et condamnée en 1948 à cinq ans de relégation.

Les Soviétiques sont gais, heureux de vivre, en écho à la fameuse phrase de Joseph Staline, répétée alors comme une incantation: «La vie est devenue meilleure, camarades. La vie est plus gaie». Ils ont les moyens de se développer culturellement (telle serveuse suit des cours du soir pour parler anglais); pour le peuple, il y a les manifestations folkloriques; il existe une vie mondaine brillante (bals, ballets russes et opéras).

Un accent particulier est mis par le film sur la condition des femmes soviétiques: contrairement à l'Ouest, aucun métier ne leur est interdit; elles sont conductrices de trains, ingénieures, parachutistes (comme la fille du ministre Litvinov). Ce sont en résumé, selon un ingénieur américain que Joseph Davies aurait rencontré là-bas dans une usine, «des gens bien et efficaces».

Justifier l'injustifiable

Seule ombre au tableau, nous dit-on: il y aurait de mystérieux sabotages, des explosions d'usines, et cela viendrait ponctuellement ralentir la marche irrésistible du communisme vers le progrès. Là, le film devient carrément écœurant: reprenant le discours officiel stalinien, la responsabilité en est attribuée à une mystérieuse «cinquième colonne» sous la direction de Léon Trotski, qui travaillerait pour l'étranger (l'Allemagne nazie, en fait), afin d'affaiblir le pays et de favoriser une guerre d'agression ultérieure.

Cette prétendue «cinquième colonne», qui serait composée de cadres et hauts dirigeants, aurait inclus tous ceux qui sont montrés comme repentants (ou pas) dans le film: Nikolaï Boukharine, Genrikh Iagoda, Nikolaï Krestinsky, Karl Radek, Mikhaïl Toukhatchevski, etc. On reconnaît là l'argumentaire utilisé pour justifier les fameux procès de Moscou lors de la Grande Terreur des années 1937-1938, lancée en vertu de l'ordre opérationnel du NKVD no 00447 du 30 juillet 1937 contre la société soviétique tout entière (et pas seulement quelques anciens compagnons de Vladimir Lénine, dont Joseph Staline aurait voulu se débarrasser).

L'historien Nicolas Werth indique que «vingt ans après la grande révolution socialiste d'octobre [1917, ndlr], le régime soviétique perpétra le plus grand massacre d'État jamais mis en œuvre en Europe en temps de paix: en seize mois, d'août 1937 à novembre 1938, environ 750.000 citoyens soviétiques furent exécutés après avoir été condamnés à mort par un tribunal d'exception à l'issue d'une parodie de jugement. Soit près de 50.000 exécutions par mois, 1.600 par jour. Durant la Grande Terreur, un Soviétique adulte sur cent fut exécuté d'une balle dans la nuque».

En réalité, «la Grande Terreur a été, pour l'essentiel, une vaste opération d'ingénierie sociale visant à éradiquer, par des opérations policières ultra secrètes, sur la base de quotas d'exécution et d'internement en camp de travail, tous les “éléments socialement nuisibles” et “ethniquement suspects” de la société soviétique». Les procès de Moscou, abondamment médiatisés, ont seulement servi d'écrans de fumée. Des accusés célèbres, après avoir été méthodiquement torturés, humiliés, maltraités, menacés (eux ou leurs proches), ont fini par avouer publiquement n'importe quoi, insultés par le sinistre procureur Andreï Vychinski, interprété ici par l'acteur belge Victor Francen et présenté (comble de l'ironie) comme un «remarquable juriste».

Comment expliquer un tel aveuglement? Sûrement par l'extrême stupidité de Joseph Davies, tout infatué de lui-même et de son importance.

Joseph Davies, prenant ces vessies pour des lanternes, s'est donc focalisé sur ces seuls procès truqués, et il les justifie. Oui, il y aurait bien eu une «cinquième colonne», acharnée à freiner l'irrésistible développement de l'économie soviétique, et c'est pour le bien de son pays et pour l'avenir de la paix dans le monde que Joseph Staline aurait fait arrêter les «coupables» (tous innocents bien sûr, et réhabilités par la suite). La preuve, nous dit le film? Ils ont tous avoué. Sauf Nikolaï Krestinsky, ex-commissaire du peuple chargé des Affaires étrangères, qui eut le courage de se rétracter un jour, avant de réitérer ses aveux le lendemain.

Le film réserve un sort particulier à Karl Radek, qui avoue le plus benoîtement du monde ses crimes: en réalité l'ex-dirigeant du Komintern joua le rôle de la balance au deuxième procès de Moscou (1937), véritable «accusateur public» sur le banc des accusés s'incriminant et incriminant ses coaccusés. Condamné pour ce service rendu à seulement dix ans de prison, il a pourtant fini misérablement, battu à mort par ses jeunes codétenus, sans doute en 1939.

Un aveuglement total

De tout cela, Joseph Davies n'a rien su, ou rien voulu voir; son livre et le film qu'il en a tiré en témoignent. Il a aussi repris à son compte la fable de l'intervention soviétique en Finlande: celle-ci étant sur le point d'être attaquée par les nazis, l'URSS aurait proposé de venir occuper, dans ce pays, quelques points clés pour l'aider à résister; après le refus du maréchal Mannerheim, prétendument ami d'Adolf Hitler, l'URSS aurait été contrainte d'envahir la Finlande le 30 novembre 1939.

Comment expliquer un tel aveuglement? Sûrement par l'extrême stupidité de Joseph Davies, tout infatué de lui-même et de son importance. Mais il faut aussi prendre en compte les convictions procommunistes du scénariste-dialoguiste Howard Koch, inscrit en 1951 sur la liste noire des studios hollywoodiens à la suite d'enquêtes du comité parlementaire sur les activités antiaméricaines (HCUA) à partir de 1947 –rien à voir, donc, avec le sénateur Joseph McCarthy, qui ne commença sa sinistre carrière d'accusateur public anticommuniste qu'en 1950.

Peu avant sa mort, Howard Koch a présenté ainsi sa mentalité à l'époque, interrogé par un spécialiste suisse, Thomas Staedeli: «Nous étions partie prenante du mouvement progressiste qui s'est épanoui sous la présidence de Franklin Roosevelt; certains étaient membres du parti [communiste, ndlr], d'autres –comme moi-même– n'étaient pas membres mais collaboraient pour de justes causes pour un monde meilleur –et aussi pour de meilleurs films. Quand Roosevelt mourut [en 1945, ndlr], la réaction l'emporta et commença à démanteler le New Deal, et se lança dans la guerre froide pour stopper l'expansion du socialisme ici et à l'étranger. C'était un conflit de classe, le capitalisme renforçant ses positions contre le socialisme. [...] Comme j'étais contre la guerre, chaude ou froide, il a fallu se débarrasser de moi et de mes semblables.»

Compagnon de route (au minimum) du Parti communiste –comme beaucoup d'intellectuels idéalistes des années 1930-1940–, il s'est donc retrouvé, mais pour d'autres raisons, en accord avec Joseph Davies pour donner de l'URSS et de Joseph Staline une vision partisane, totalement fausse et carrément hagiographique.

En fin de compte, malgré son affiche racoleuse (où l'on peut par exemple lire «See what happens when Joe D. meets Joe S.!», soit «Ce qu'il se passe quand Joe D. rencontre Joe S.!»), le film fut un échec commercial, même si de nombreux Américains mobilisés dans l'armée furent amenés à le voir. Il fut aussi visionné par Joseph Staline lui-même, que cela, paraît-il, fit beaucoup rire… Le dirigeant de l'URSS avait le sens de l'humour.