Que vaut la comédie musicale «Retour vers le futur», nom de Zeus?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Entertainment Weekly

Tous les moyens sont bons pour faire revivre, encore et encore, les univers favoris de certains cinéphiles. Remakes, reboots, déclinaisons animées: les recettes ne manquent pas. En France, on a parfois moins conscience qu'il existe un autre moyen d'exploiter de nouveau une franchise, très employé aux États-Unis: l'adaptation sous forme de comédie musicale.

Si personne ne s'est risqué à lancer une nouvelle trilogie Retour vers le futur au cinéma, c'est peut-être parce que le duo Christopher Lloyd - Michael J. Fox semble aujourd'hui encore indépassable, mais aussi parce que les films ont plutôt bien vieilli –le dernier en date est pourtant sorti en 1990. Mais Broadway ne s'arrête pas à ce genre de détail, et a fini par accoucher du sobrement nommé Back to the Future: The Musical.

C'est Roger Bart qui enfile la combinaison de Doc, le savant génial et fou, inventeur de la DeLorean à voyager dans le temps. L'acteur, avant tout connu pour son rôle de pharmacien flippant dans les deux premières saisons de la série Desperate housewives, se donne à fond dans le rôle, explique Entertainment Weekly. Dès le début, il mène une chorégraphie endiablée, entouré de danseurs tous grimés en Doc, et se met le public dans la poche.

Marty McFlop

Le site culturel est moins friand de la prestation de Casey Likes, interprète du Marty McFly version 2023. Fraîchement sorti d'une autre adaptation cinématographique façon Broadway (celle de Presque célèbre, de Cameron Crowe), l'acteur s'acquitte de sa tâche avec professionnalisme mais peine à faire oublier le timing comique et l'abattage de Michael J. Fox. Le fait qu'il joue réellement de la guitare (sur «Johnny B. Goode», évidemment) ne suffira sans doute pas à le faire passer à la postérité.

Entertainment Weekly décrit un spectacle bien fichu, sympathique, mais peinant à lâcher la bride –et à s'affranchir de la version ciné. Celle-ci est tellement remplie de séquences culte et de passages obligés qu'il a fallu tout caser dans le show, ce qui laisse finalement peu de marge de manœuvre. C'est Bob Gale, scénariste du film, qui s'est chargé du livret. D'où un respect absolu des situations et des personnages, mais aussi, hélas, un manque de surprise certain.

L'ensemble laisse une impression agréable mais jamais révolutionnaire, comme une visite dans un musée de statues de cire. Hormis Roger «Doc» Bart, la véritable attraction du show, les autres interprètes semblent condamnés à rejouer les scènes de Retour vers le futur à la manière des actrices et acteurs d'origine, mais sans jamais y ajouter de réelle plus-value.

Si la qualité de certains morceaux musicaux est louée (dont «Cake», chanson sur l'année 1955 et ses merveilles, de l'amiante aux cigarettes), les autres contribuent au ronronnement sans génie de ce spectacle dont l'autre star, nous dit Entertainment Weekly, est sans nul doute la voiture. Lumières, écrans, flammes: la fameuse DeLorean se réinvente pour la plus grande jubilation du public. Le show tout entier aurait mérité d'être à cette image.