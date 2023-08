Les plus de 50 ans n'hésitent plus à divorcer

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Le nombre d'Américains et d'Américaines de plus de 65 ans vivant en solo est de plus en plus élevé, relate CNN: on en compte actuellement près de 16 millions, soit trois fois plus que dans les années 1960. Cette tendance devrait continuer à prendre de l'ampleur et contribuer à dessiner un autre modèle de société.

Il existe plusieurs facteurs permettant d'expliquer ce phénomène, et en particulier le fait que les femmes sont progressivement devenues plus nombreuses à favoriser leur carrière –donc à connaître l'indépendance financière. Le rapport au mariage a lui aussi évolué, et la notion même de couple a perdu de sa prestance et de son pouvoir d'attraction.

Mais une autre cause est mise en lumière par CNN: les adultes de plus de 50 ans hésitent de moins en moins à engager des procédures de divorce. Ce qui semblait encore inconcevable ou honteux il y a quelques décennies est désormais de l'ordre du possible. Il n'y a plus d'âge maximum pour s'autoriser à mettre fin à un mariage qui bat de l'aile et à reprendre sa vie dans le bon sens.

Révolution sociétale

Il y a une dizaine d'années, Susan K. Brown parlait déjà de «divorces gris» pour désigner ces séparations tardives. Mais la codirectrice du National Center for Family & Marriage Research ne pensait absolument pas que le phénomène aurait pris une telle ampleur en 2023. «De nos jours, plus d'un tiers des personnes qui divorcent ont plus de 50 ans. Nous ne pouvons plus ignorer cette catégorie.»

Susan K. Brown et I-Fen Lin, sa partenaire de recherches, ont établi qu'entre 1990 et 2010, le taux de divorce des plus de 50 ans avait doublé: c'est ce qu'elles nomment désormais «la révolution du divorce gris». Si, depuis 2010, le nombre de divorces est en léger recul dans presque toutes les tranches d'âge (y compris chez les 50-64 ans), une seule catégorie continue à plébisciter le divorce de façon croissante: les personnes de plus de 65 ans.

Parmi les individus qui optent pour un divorce gris, tous ne reconstruisent pas leur vie de la même façon. Environ 50% d'entre eux finissent par s'installer seuls, tandis que l'autre moitié emménage avec un·e autre partenaire ou chez des membres de sa famille. Les inégalités face à la séparation sont nombreuses, et il n'est pas toujours possible de mener sa vie à sa guise, notamment lorsqu'on dispose de moyens limités.

Chercheuse et psychologue californienne, Bella DePaulo confirme: «Au fil de l'histoire, on constate que dès qu'elles ont une couverture sociale et une certaine stabilité financière, les personnes plus âgées sont plus nombreuses à vivre seules.» Âgée de 69 ans, cette spécialiste du célibat se targue de n'avoir jamais été en couple. «Nous sommes toujours plus d'individus à réaliser que le fait d'être célibataire ou de vivre en solo n'a rien d'un fardeau, et à embrasser totalement cette vie que nous aimons.»