Le double défi de «La Voie royale»

Elle a fait ce qu'il fallait pour nourrir les cochons. Et puis, elle s'est changée et a filé au lycée. Le prof a vu en elle la promesse d'une réussite inhabituelle. Son père et sa mère ne sont franchement pas sûrs, son frère carrément hostile... Mais elle va tenter le coup.

Très vite se met en place le mécanisme qui fait la dynamique du troisième film de Frédéric Mermoud. Cette dynamique va simultanément se jouer sur deux terrains, celui qui met à l'épreuve le personnage principal et celui qui met à l'épreuve le cinéaste.

Le personnage principal s'appelle Sophie, ses parents sont agriculteurs, elle est une lycéenne douée, surtout en maths. La voici en prépa à Lyon, où elle découvre les multiples embûches sur le chemin du «parcours d'excellence» auquel elle est supposée être vouée, nonobstant l'écart de situations sociales et des codes qui leur correspondent avec ses condisciples.

Vers quoi?

Le cinéaste doit, quant à lui, à la fois accompagner ce récit d'apprentissage, genre codé lui aussi, et ne pas s'y laisser enfermer. L'une et l'autre, Sophie et Frédéric Mermoud, doivent à la fois jouer le jeu et s'en affranchir. Avec comme horizon commun la question implicite que pose le titre du film: la voie royale, certes, mais vers quoi?

De la manière dont Sophie accomplira un parcours qui, quelque opinion qu'on en ait est de toute façon le sien, on ne dira rien ici. Mais de la manière dont le réalisateur effectue son propre parcours mérite l'attention, par la façon dont il ne cesse de déplacer, apparemment à la marge, les ressorts classiques de son récit.

Son atout principal pour ce faire est clairement la jeune actrice Suzanne Jouannet et ce qu'elle fait exister à la fois de détermination et de fragilité, de charme et d'opacité. La Voie royale, aussi précisément située soit son histoire, est bien un récit d'apprentissage au sens plein, dans lequel l'héroïne doit se comprendre et se construire tout autant que vaincre les diverses formes d'adversité qu'elle rencontre.

La présence à l'écran de la jeune actrice, irréductible à un modèle et de prime abord encore malléable, fait d'autant mieux écho à la situation narrative que les autres protagonistes (parents, profs, condisciples) ressemblent trait pour trait à l'image qu'on se ferait d'eux et d'elles.

Sophie et sa condisciple suradaptée (Marie Colomb), au croisement de multiples manières de s'allier ou de s'opposer. | Pyramide Distribution

Et cela, y compris lorsque ce que font ces personnages s'avère un peu, ou plus qu'un peu, décalé par rapport aux poncifs. Ainsi des parents de Sophie et son frère, mais surtout de la voisine d'internat, profilée pour triompher, et de la professeure de physique qui dresse sur le chemin de la «taupine» de multiples barrières.

Au crédit du tracé de La Voie royale doit aussi être portée sa manière d'inscrire la scène principale de la fiction –le parcours de Sophie– dans plusieurs contextes, qui concernent aussi bien la situation des paysans que l'usage actuel des mathématiques, essentiellement dans le cadre de la finance et des enrichissements délirants qu'elle permet à certains.

Le spectacle des équations et le juste déséquilibre

Une autre ressource bienvenue tient à l'utilisation comme éléments visuels et dramatiques des équations et autres éléments scientifiques. Le cinéma sait fort bien en utiliser les vertus à la fois graphiques et mystérieuses, il ne s'en est pas privé comme en atteste par exemple cette liste –qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'a rien d'exhaustif.

Et peu après Oppenheimer, où les propositions mathématiques craie en main font quelques apparitions, on retrouvera prochainement sur grand écran tableaux noirs, pages blanches et même murs et plafonds couverts de chiffres et de signes algébriques dans Le Théorème de Marguerite d'Anna Novion, qui doit sortir en salles le 1er novembre.

Mais ce sont surtout les mécanismes mentaux et affectifs, que le rapport aux sciences dures stimule ou révèle, qui permettent à la manière de conter le cheminement de Sophie d'une manière à la fois pugnace et affectueuse.

Entre la prof de physique (Maud Wyler) et Sophie, quand drame, affrontement, humiliation ou soutien se jouent dans l'aventure de formules mathématiques inscrites au tableau. | Pyramide Distribution

C'est en trouvant cette bonne distance à la fois avec son personnage et avec son interprète que Frédéric Mermoud réussit à tenir le juste déséquilibre entre récit d'apprentissage dans un contexte sociologique très défini et respiration d'un être vivant, qui est à la fois Sophie et le film lui-même.

Avec comme récompense imprévue la rencontre du scénario avec des événements remarquables de l'actualité récente, la mise en question par des étudiants scientifiques de haut niveau des finalités de leur enseignement et des carrières auxquelles il mène, événements qui n'avaient pas encore eu lieu lorsque ledit scénario a été écrit.

Pour le film, voilà la légitime destination vers laquelle menait son parcours et la manière dont il a été effectué. Toujours en phase avec ce qui se produira pour, mais surtout par Sophie.