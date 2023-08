Sera-t-il bientôt inscrit «Fumer tue» sur chaque cigarette vendue en France?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

«Du poison à chaque bouffée», «Fumer provoque l'impuissance», «La fumée de tabac nuit aux enfants»: voici le genre de message que l'on trouvera désormais sur chaque cigarette vendue au Canada, explique The Guardian. Avec cette décision, le gouvernement canadien vient de franchir une étape supplémentaire dans la lutte contre le tabac.

La mesure, en vigueur depuis le 1er août, résulte d'une volonté de rendre «impossible le fait d'éviter les messages d'avertissement», peut-on lire dans un communiqué officiel. Il s'agit d'une première dans le monde, mais d'autres pays devraient s'en inspirer dans les mois et les années à venir.

«La consommation de tabac continue à tuer 48.000 Canadiens chaque année. Nous passons à l'action en devenant le premier pays au monde à placer des messages d'alerte sur chaque cigarette», déclarait Caroline Bennett, qui était encore ministre de la Santé mentale et des Addictions lorsque la mesure a été annoncée, en mai 2023 –elle n'est plus à ce poste depuis le 26 juillet, pour des raisons sans lien avec le sujet du tabac.

Bientôt la France?

Au Canada, on estime actuellement que 13% de la population consomme du tabac, ce qui engendre des dépenses de santé de plusieurs milliards d'euros chaque année. En 1965, la moitié des Canadiens et des Canadiennes fumaient; l'évolution est donc satisfaisante, mais les institutions de santé du pays ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. L'objectif est en effet de passer sous la barre des 5% d'ici 2035.

Le Canada fait réellement office de précurseur en matière de lutte anti-tabac, puisqu'en 2001, il fut le premier pays à placer des images traumatisantes sur les paquets. Organes nécrosés, êtres humains détruits: tout était bon pour dissuader le plus grand nombre de commencer la cigarette ou de poursuivre sa consommation.

Fort de ses expériences passées, le gouvernement a prévu de modifier la nature des messages tous les deux ou trois ans, afin d'éviter que les fumeurs et les fumeuses s'y habituent trop et finissent par ne plus avoir conscience de leur présence.

On imagine en tout cas que cette nouvelle mesure va en faire réfléchir plus d'un: fumer une cigarette reviendra désormais à afficher à la vue de tout le monde un puissant message anti-tabac. L'image est forte, et l'on peut parier que le ministère français de la Santé –s'il finit par trouver un peu de stabilité– finira par la trouver à son goût.