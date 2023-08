Oui, on peut mourir d'avoir bu trop d'eau

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Il est important de s'hydrater, surtout lorsque les températures sont élevées. Mais dans de très rares cas, la consommation d'eau peut hélas être fatale. Ce fut le cas début juillet pour Ashley Summers, habitante de l'État d'Indiana, morte d'avoir bu trop d'eau en trop peu de temps, relate The Independent.

Cette mère de deux enfants se trouvait avec sa famille pour une promenade au lac Freeman, lors du week-end du 4-Juillet. Se sentant étourdie et déshydratée, elle a alors commencé à boire de l'eau, encore et encore. Quelques heures plus tard, elle était retrouvée morte à son domicile.

La cause de son décès a rapidement été identifiée: il s'agit d'un empoisonnement à l'eau, également connu sous le nom d'hyperhydratation. La consommation excessive d'eau provoque un déséquilibre des électrolytes (substances conductrices), ce qui entraîne un sérieux trouble des fonctions cérébrales. Dans les cas les plus extrêmes, celui-ci peut conduire jusqu'à la mort.

«C'est un choc pour nous tous, a confié Devon Miller, le frère de la disparue. Quand on a commencé à nous parler d'intoxication par l'eau, on ne savait même pas que ça existait.» En vingt minutes, sa sœur aurait bu près de deux litres d'eau, raconte-t-il. «C'est ce que vous êtes supposé boire en une journée entière.»

Alternatives à l'eau

Le docteur Alok Harwani, médecin, rappelle que s'il est bon de s'hydrater, il convient également d'éviter les excès. «Vos reins ne peuvent traiter qu'un litre par heure environ.» En cas de fortes chaleurs, il encourage aussi chacun et chacune d'entre nous à combiner l'absorption d'eau avec la consommation d'aliments ou de boissons contenant des électrolytes.

L'objectif est de maintenir des quantités raisonnables d'eau et de sodium dans notre sang. Dans ce but, il est donc conseillé de manger des fruits, mais aussi d'absorber certaines boissons de l'effort, ou bien du lait, du jus de pastèque, de l'eau de coco... Les smoothies sont également recommandés.

La mort d'Ashley Summers a beau constituer un événement rare, elle n'est pas tout à fait un cas isolé, rappelle Scientific American, qui cite un concours du plus grand buveur d'eau, organisé par une station de radio, mais également un bizutage au cours duquel un étudiant californien a été forcé de boire des litres sans s'arrêter.

À plusieurs reprises, l'empoisonnement à l'eau a également touché quelques consommateurs et consommatrices de MDMA, que les effets combinés de la drogue et des heures passées à danser ont poussé à s'hydrater en trop grande quantité jusqu'à en succomber.