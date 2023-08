L'avenir politique de la France passera par les seniors

Temps de lecture: 4 min

Depuis la fin des années 2000, nombre de groupes sociaux ont développé une attitude protestataire. On se souvient des classes moyennes urbaines diplômées avec Nuit Debout, des «gilets jaunes» et du mouvement contre la réforme des retraites. Si les générations ne sont pas forcément les catégories sociales les plus sujettes à analyse qui soient, elles peuvent servir de base à des mobilisations collectives, certaines de faible intensité et d'autres plus explosives.

Les seniors ont quelques raisons de se mobiliser. Le discours les pointant comme des «boomers» est un puissant activateur de conscience politique chez eux. Les mesures qui leurs sont destinées par la puissance publique sont craintes, contestées, et motivent un essor de l'affirmation d'une certaine «fierté» des seniors à se défendre.

Enfin, il apparaît que beaucoup de seniors ont le sentiment de jouer un rôle dans la «solidarité entre les générations» que le discours politique psalmodie quand eux l'assument directement, dans l'indifférence du pays.

Antériorité allemande dans la mobilisation, percée néerlandaise…

Dès les années 1980, les seniors ont fait une apparition dans l'arène politique d'Allemagne fédérale, révélant les potentialités politiques des sociétés vieillissantes. Surnommés les «panthères grises», ils ont mobilisé lors de manifestations et présenté des listes lors d'élections locales ou européennes –avec un succès relatif. Toujours est-il que, dans un pays vieillissant comme l'Allemagne, certains citoyens se sont mobilisés sur le thème des intérêts des seniors.

Les discriminations liées à l'âge sont particulièrement fortes, de plus en plus tôt dans l'existence.

Aux dernières élections européennes néerlandaises, le parti 50PLUS a obtenu pas moins de 3,9%, décrochant un siège de parlementaire européen. Organisé localement, comme tout parti, avec une fondation dirigée par Martin van Rooijen (sénateur des Pays-Bas depuis 2019), son succès naissant doit être pris en compte, certaines tendances de la société néerlandaise (déception à l'égard de l'UE annonçant 2005, montée en puissance de Pim Fortuyn puis du PVV de Geert Wilders) annonçant la mue des droites radicales dans l'UE.

Un puissant discours anti-seniors en France

Avec une démographie désormais en berne, la France trouve paradoxalement utile de développer un discours anti-seniors. Ce discours est partagé par le camp gouvernemental, ce qui peut paraitre paradoxal, comme il l'est par de larges pans de la Nupes. On se souvient de la polémique relative aux propos d'Aurore Bergé, devenue depuis… ministre des Solidarités.

A éclos, venant de Nouvelle-Zélande, un discours hostile aux «boomers», devenus la figure répulsive d'un débat public qui se nourrit de clichés émanant des jeunes générations. Celles-ci feignent de croire que leurs ancêtres dépensaient leur argent, souillaient l'environnement, et ont préparé longtemps à l'avance l'annihilation de ceux qui sont désormais leurs petits-enfants.

Les seniors ont un poids électoral croissant au fil des ans.

Comme beaucoup avant eux, les «boomers» n'ont qu'un seul tort: être nés l'année où ils sont nés et là où ils sont nés. Cet assaut discursif et médiatique sur le comportement des générations nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale nourrit des politiques publiques –notamment en matière de santé– indifférentes au vieillissement de la population, mais davantage encore au destin des personnes seniors. Beaucoup considèrent à raison leur statut comme essentiel pour bloquer le «descenseur social».

Il y a une forme de rupture du pacte entre la nation et une partie de son corps médical. À celle-ci s'ajoutent des idées récurrentes comme celle relative au permis de conduire ou même, dans les jeunes générations, au droit de vote. Enfin, les discriminations liées à l'âge sont particulièrement fortes, et surviennent de plus en plus tôt dans l'existence au sein d'une société qui développe un curieux paradoxe: celui de vivre mieux plus longtemps tout en étant considéré comme «senior» de plus en plus tôt.

Comportement électoral décisif et inclinant à droite

En 2022, 78% des plus de 65 ans se sont rendus aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Seulement 59% des 18-24 ans ont fait de même. Ce jour là, 39% des plus de 65 ans ont voté Macron, 10% Pécresse, 8% Zemmour. Toujours relativement plus réticentes que la moyenne à voter pour le RN (18% en 2022), les générations seniors n'ont désormais que peu d'espoir à investir dans le vote LR ou Renaissance/Renew.

Lors des dernières européennes, les seniors ont tourné le dos à LR et porté leurs votes sur la liste LREM-Renew.

Les seniors ont un poids électoral croissant au fil des ans. Jamais leur voix dans l'isoloir n'aura eu autant de force. Les jeunes, quant à eux, sont de plus en plus individualistes, avec les conséquences que l'on imagine. L'affirmation de l'antagonisme entre générations a la voie libre pour se manifester.

Européennes: la surprise viendra-t-elle des seniors?

Lors des dernières européennes, les seniors ont tourné le dos à LR et porté leurs votes sur la liste LREM-Renew. Se rendant plus volontiers dans les bureaux de vote, y compris pour les élections européennes, leur suffrage bénéficie nettement moins à la Nupes qu'aux autres forces –de centre-droit, de droite ou de droite radicale dans une moindre mesure. Certains jeunes militants de gauche y voient le signe que les seniors ne pensent pas à leur génération alors que, beaucoup plus simplement, la majorité des seniors ne pense tout simplement pas comme eux.

Tout pousse à l'éclosion d'une campagne visant à représenter les seniors, leurs intérêts matériels, leur conscience générationnelle chauffée à blanc par une société qu'ils n'estiment guère, par les assauts de reproches à leur encontre, par un démantèlement de notre système de santé, par les mesures gouvernementales ou programmatiques visant explicitement à l'amoindrissement de leurs moyens d'existence.

Tout est réuni pour enclencher une mécanique électorale articulant intérêts et affects des seniors, avec une stratégie assez modérément populiste pour donner le signal de la mobilisation et avec le zest de démagogie qui sied à l'exercice. Ce qui fait défaut, ce n'est pas l'électorat d'une telle liste, mais l'envie de quelques dizaines de seniors de se lancer dans une telle aventure.