Ces questions sur le monde animal auxquelles la science ne sait pas répondre

Savez-vous pourquoi les orques ont tendance à attaquer et percuter les bateaux? En tous cas, pas nous. Et les milliers de scientifiques qui ont tenté de percer le mystère n'y sont jamais parvenus non plus –mais n'hésitez pas à envoyer un courrier à la rédaction si vous disposez de la réponse.

Cette interrogation liée au règne animal reste –pour l'instant– en suspens, et elle est loin d'être la seule. Vox dresse une liste (non exhaustive) des mystères liés aux animaux que la science n'a pas pleinement résolus. Et fournit quelques pistes et éléments de réponse, en tout cas lorsqu'on en dispose.

Comment les loups sont-ils devenus des chiens?

Nos animaux de compagnie favoris descendent en fait des loups. Ces derniers partageant 99,9% de leur ADN avec les chiens –les deux mammifères étant presque identiques d'un point de vue génétique. Ils sont même plus similaires entre eux que les humains ne le sont avec les chimpanzés.

Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une scission chez les loups, il y a 20.000 ans, et aboutir à l'apparition des chiens? Deux théories s'opposent. Certains sont convaincus que les humains ont pris le risque de domestiquer les loups –selon la légende, des femmes auraient même allaité des louveteaux pour contribuer à mener cette mission à bien. D'autres pensent que les loups se sont progressivement domestiqués par eux-mêmes, en commençant à consommer les déchets alimentaires laissés par les humains.

Les chercheurs espèrent bien trouver un jour la réponse derrière ce secret: «Cela pourrait nous aider à comprendre la capacité d'adaptation d'autres êtres vivants (animaux et plantes) par rapport aux humains», explique Kathryn Lord, scientifique étudiant l'évolution du comportement.

Que font autant d'insectes dans nos maisons?

Dans les années 2010, une équipe de scientifiques a inspecté une cinquantaine de maisons autour de Raleigh, en Caroline du Nord. Leur mission: les fouiller de fond en comble pour trouver autant d'espèces d'insectes que possible. Le résultat est impressionnant: en moyenne, une maison abrite environ cent espèces d'insectes différentes.

Contre toute attente, il ne s'agissait pas de maisons à la propreté douteuse, ou situées au fond des bois. Au contraire, les résultats prouvent que le domicile humain classique est un écosystème pour de nombreuses créatures. Reste une grande question: que diable les insectes font-ils là? Pourquoi s'agglutinent-ils dans nos domiciles? Sur ce point, la science ne sait pas réellement quoi répondre.

Quels animaux marins vivent dans la «twilight zone»?

Plus vous plongez profondément dans l'océan, moins la lumière du soleil y pénètre. À environ 200 mètres de la surface de l'eau, et jusqu'à 1.000 mètres de profondeur, s'étend la zone mésopélagique, plus communément appelée zone crépusculaire ou «twilight zone» en anglais (oui, c'est sans doute un clin d'œil à la série éponyme, connue sous le nom de La Quatrième Dimension en France). «C'est éloigné. C'est profond. C'est sombre. C'est insaisissable. C'est capricieux», décrit Andone Lavery, acousticienne à l'Institut océanographique de Woods Hole (Massachusetts).

Celle-ci explique: «Il est possible –mais pas certain– que davantage de poissons vivent dans la zone crépusculaire que dans tout le reste de l'océan réuni. Ces créatures des profondeurs océaniques joueraient d'ailleurs un rôle majeur dans la régulation du climat.» Possible. Mais pas certain.

Vox répond (ou, le cas échéant, ne répond pas) à d'autres questions qui taraudent les amoureux des animaux, dont certaines ont déjà été traitées dans nos colonnes. On peut par exemple se demander si les animaux peuvent tomber amoureux, ou encore s'il leur est possible de comprendre la mort.