Sommes-nous plus amoureux à l'adolescence qu'à l'âge adulte?

Temps de lecture: 7 min

«Bien trop petits.» C'est ce que s'est dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à propos des adolescents à qui le livre de Manu Causse était destiné. Le coup moral est tombé: à 15 ans, on est «trop petit» pour qu'on nous donne à lire la sexualité. Alors, on la censure. Renvoyé à sa maison d'édition (Thierry Magnier), le livre Bien trop petit est désormais interdit aux mineurs. Après la publication de cet arrêté, écrivains, éditeurs et autres figures du monde de la culture se sont insurgés. Contre ce ministre de l'Intérieur qui coupe la plume, d'une part, contre son puritanisme paternaliste (et mal placé) sur le rapport au sexe des adolescents d'autre part. Trop petits, vraiment?

«On est sérieux sur ces choses-là, à 15 ans. On ne transige pas», écrit l'ancienne ministre de l'Éducation Aurélie Filippetti. «À 15 ans, on aime et on désire comme des dingues», proteste également l'écrivain Nicolas Mathieu sur Instagram. En 2018, il remportait le prix Goncourt pour son roman Leurs enfants après eux, qui raconte justement l'adolescence d'Anthony, 14 ans, un garçon qui grandit dans un bassin lorrain violemment désindustrialisé et qui n'a d'yeux que pour Stéphanie, fille inaccessible. Les personnages sont «jeunes à crever». Aiment-ils à en mourir?

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

«On est tous hantés par l'amour de nos 15 ans»

Devant l'intensité des sentiments et de l'imaginaire des adolescents, on peut lever les yeux au ciel avec attendrissement, flatter leur exagération, ou pousser un soupir un peu désabusé. On peut aussi revenir en arrière. Se remémorer ce que c'était, d'avoir 15 ans. #WhenIWas15, c'est d'ailleurs le hashtag qu'a lancé Nicolas Mathieu sur Instagram. Si l'auteur invite les internautes à «ensevelir le ministre sous un déluge de [leurs] histoires de cul», ce n'est pas seulement par pure bienveillance envers une classe d'âge qui n'est pas prise au sérieux. Mais plutôt parce que chaque adulte est encore en prise avec son adolescence, sa découverte de la sexualité et, de manière corrélée ou non, sa violente rencontre avec l'amour.

En jouant le jeu, je n'ai pas tardé à retomber sur ces lettres d'amour, ces messages cruellement sentimentaux, ces objets symboliques qui racontent une épopée, un épi de blé ou un origami rabougri...

Autant de madeleines de Proust que nos mains déplient avec un mélange de crispation et de délicatesse, qui resserrent ce nœud au fond du ventre, qui empourprent les joues, nous font sourire ou nous mordre les lèvres. Autant de preuves qu'on a bien été complètement (fou) amoureux. Amoureux au fond de son lit, amoureux dans les temps d'ennui, amoureux au point de croire qu'il ou elle apparaîtra à chaque coin de rue, alors qu'on est assigné à résidence ou en vacances chez ses grands-parents. Loin, si loin de l'objet de toutes nos pensées.

«On est tous hantés par l'amour de nos 15 ans», affirme Nicolas Mathieu au téléphone. D'où le besoin, vital, d'écrire. «Le premier amour creuse les sillons des amours ultérieurs.» Dans Leurs enfants après eux, Anthony aime Stéphanie, qui ne l'aime pas en retour. Dans la vraie vie, le «schéma d'amour adolescent [de l'auteur] a été celui d'un amour à sens unique. C'est un schéma qui [l]'a suivi longtemps.» D'ailleurs, quand il intervient dans une librairie, il lui suffit de dire qu'«aimer à 15 ans, ce n'est pas rien quand même» pour créer le silence. Dans les mémoires, défilent à nouveau cet été-là, cette rentrée-ci. Fantasme d'adulte, ou exagération d'enfant? Le sentiment amoureux serait-il plus fort à l'adolescence?

L'âge de la passion

Sans même parler d'amour de jeunesse, on peut tout simplement évoquer le premier amour. Car même si «on peut aimer très fort, plus tard», comme en est convaincu Nicolas Mathieu, un premier amour est d'autant plus puissant qu'il est nourri de l'élan des grandes découvertes. Les sentiments, leurs conséquences physiques, les papillons ou les maux de ventre en tous genres… Sans casseroles ni garde-fou, on peut y aller à fond, tendre vers l'absolu, voler au plus près du soleil. Car on n'a pas peur de tomber avant de s'être brûlé les ailes. Encore que. Tous les âges ne donnent pas le loisir de rêvasser toute la journée ou d'envoyer paître le monde qui nous entoure au nom d'une idylle.

Est-ce que c'est pour ça qu'on se raconte d'abord des histoires (d'amour) d'ados? Véronique Cnockaert, professeure au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'adolescence dans le mouvement naturaliste, s'est amusée à faire les comptes: «Anna Karénine a 16 ans, Emma Bovary a 17 ans au début du roman, Jeanne, dans Une vie, a 17 ans. Rastignac a 21 ans, Frédéric Moreau, 18 ans.» Les adolescents font de bons personnages de roman. Leurs vies représentent un «geyser de possibilités» à raconter, une foule de nouveaux sentiments à décrire.

L'adolescence n'est pourtant pas un concept intangible. On n'est plus tout à fait enfant, pas encore tout à fait adulte. La tranche d'âge est relative à son époque et son milieu social. Les 13 ans de la Juliette de Shakespeare, jeune fille prête à marier, ne sont pas les mêmes que ceux d'une Juliette contemporaine. C'est à la fin du XIXe siècle que l'historienne Agnès Thiercé situe l'émergence de notre concept moderne. L'école obligatoire, la République, amènent progressivement cet âge de classe (réservé aux bourgeois) qu'est l'adolescence à devenir une classe d'âge. Une classe qui pose, de tout temps, de grands soucis aux adultes.

Au XIXe siècle, on tente de rationaliser les passions des ados par la science, on considère que la puberté est une dangereuse source d'hystérie. Au XXe siècle, la fougue et la passion sont perçues de façon plus positive. De nos jours, les psychologues ont tendance à situer la borne de fin plus loin, les «grands adolescents» peuvent avoir jusqu'à la vingtaine. En réalité, le chiffre importe peu: «À n'importe quelle époque, à un moment, on pense à l'amour», confirme la professeure. Et l'adolescence serait le moment le plus propice.

C'est le temps de l'amour

«Ils étaient frais, c'était bon», écrit Nicolas Mathieu pour décrire ses personnages dans Leurs enfants après eux. Ils ont ça de plus que les adultes qui vivent leur premier amour: avec leurs corps neufs, bientôt sortis de la puberté, ils ont tout à vivre, ils sont sans repères autres que leurs parents, dont il est temps de s'éloigner. Les pieds sur les deux rives, la famille d'un côté, l'altérité de l'autre, leur cœur tangue. C'est le temps de l'amour, le temps des copains, et de l'aventure.

Quand on se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde, c'est qu'on sait bien qu'on a la chance de vivre comme des adultes, sans ressentir le poids des contraintes du réel. Pour Hervé Castanet, directeur du Centre psychanalytique de consultations et de traitement, à Marseille, c'est bien l'absence de confrontation avec le réel qui permet aux adolescents de toucher à des sentiments si absolus. Affranchis de la vie avec l'autre (qui est encore souvent à distance, chez ses parents, ou parti étudier ailleurs), des questions très rationnelles et pratiques au sujet du futur (logement? enfants?), ils n'ont finalement que ça à faire: s'aimer.

«Ils sont plus amoureux de l'amour que de la personne», constate le psychanalyste. Chez l'un de ses patients, il décrit des sentiments très intenses lorsque la personne aimée est éloignée. Ensemble, c'est moins charmant… Chez une autre, adulte, il constate des sentiments passionnés à chaque rencontre. «Elle aime comme une adolescente. Mais ça ne marche jamais, parce qu'elle se confronte toujours à la réalité à un moment.» Comme cette fois où elle n'a pas voulu embrasser son nouveau compagnon devant leurs enfants respectifs, ce qui a amené son amoureux à rompre. «Quand on est jeune, on peut exprimer son amour sans problème dans l'espace public. Adulte et devant ses enfants, ça ne se fait pas.»

Alors… c'est fini?

Est ce qu'on est plus amoureux quand on est adolescent que quand on est adulte? Autour de moi, la question a suscité l'émoi, la nostalgie. Si l'adolescence est un terrain favorable à l'expérimentation de sentiments absolus, ces émotions ne sont pas uniquement ressenties à cet âge. Les neurosciences ont prouvé que certaines hormones sont responsables de l'attachement (la dopamine et l'ocytocine), et ont permis de pointer les zones du cerveau mobilisées par le sentiment amoureux.

Or, bonne nouvelle, annonce Anaïs Roux dans son podcast Neurosapiens: ces hormones et cette partie du cerveau sont toujours mobilisées lorsque l'on vieillit, et même quand un couple prend de l'âge (non, l'amour ne dure pas trois ans). Il n'en reste que les neuroscientifiques ne sont pas encore parvenus à déterminer ce qui nous amène à tomber amoureux d'un individu plutôt que d'un autre, ce qui laisse (heureusement) à l'amour sa part de mystère ou, du moins, de subjectivité.

L'amour est subjectif, mais aussi sociologique. S'ils sont moins soumis que les adultes aux contraintes du réel, les adolescents n'échappent pas pour autant au cadre normatif de leurs familles et de leurs lieux de sociabilité (le lycée, la fac, les copains). Dans son livre Les Choses sérieuses, la sociologue Isabelle Clair met en évidence les normes, notamment genrées, qui pèsent sur les couples adolescents, et la nécessité d'être en couple en général. Le cadre normatif varie selon le milieu social, le genre du jeune et l'espace où s'épanouit le sentiment amoureux.

Dans tous les cas, pas question de parler d'amourette chez les adolescents: le couple, ou sa projection, est «un refuge» qui permet de «se construire en dehors du cadre familial». Parce que l'amour joue un rôle crucial chez les adolescents, dans la construction de leur identité et de leur vie sentimentale future, on ne badine pas avec l'amour, Monsieur Darmanin. Et surtout pas avec ceux qui l'approchent au plus près.