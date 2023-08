Un missionnaire catholique dépense 30 millions de dollars de dons en diamants et jeux d'argent

Longtemps, si vous parliez de Jason Gerald Shenk au sein des communautés amish et mennonites d'Ohio, de Caroline du Nord et de Pennsylvanie, vous obteniez le portrait élogieux d'un missionnaire dévoué, consacrant sa vie à répandre la parole de Dieu à l'étranger. Beaucoup de fidèles lui faisaient d'ailleurs des dons, plus ou moins régulièrement, afin qu'il envoie des bibles et d'autres ouvrages chrétiens en Chine, où la religion est censurée par le Parti communiste.

Pourtant, les procureurs fédéraux accusent Jason Gerald Shenk d'avoir utilisé ces dons pour financer son train de vie luxueux. Le New York Times revient sur cette escroquerie qui aurait duré plus de neuf ans.

Un mandat d'arrêt international vient d'être émis contre cet homme âgé de 45 ans, épinglé par les autorités pour avoir soutiré plus de 30 millions de dollars (27,4 millions d'euros) à des particuliers et associations caritatives. Tout aurait été dilapidé dans les paris sportifs ainsi que dans l'achat de diamants, de propriétés au Chili, et d'actions d'une entreprise d'énergie nucléaire.

Stratégie bien rodée

«Les actes présumés de M. Shenk constituent un abus de confiance flagrant, déclare Jill E. Steinberg, procureure du district sud de la Géorgie. Quand des personnes croyantes font des dons d'argent à des fins évangéliques, elles s'attendent raisonnablement à ce que ceux qui les sollicitent agissent en fidèles administrateurs de ces fonds.»

Pour réussir à détourner cet argent, Jason Gerald Shenk avait élaboré tout un stratagème. Il dissimulait l'origine de ses revenus en les blanchissant à travers des comptes bancaires basés à Singapour, à Hong Kong et aux États-Unis, eux-mêmes enregistrés via des sociétés-écrans dans les îles Vierges britanniques ou les îles Marshall et Samoa.

En Géorgie, où l'affaire est jugée, le jury l'a inculpé en décembre 2022 de plus d'une quinzaine de chefs d'accusation, dont la fraude électronique et le blanchiment d'argent. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à vingt ans de prison. Seul problème: jusqu'alors, Jason Gerald Shenk est aux abonnés absents.

En 2016, le protagoniste renonce à sa citoyenneté américaine pour éviter d'avoir à déclarer ses revenus. Selon Barry L. Paschal, porte-parole du district sud de la Géorgie, il est fort probable que l'accusé ait fui à l'étranger: «Une enquête fédérale pour retrouver M. Shenk est actuellement en cours. Nous collaborons également avec les autorités d'autres pays.»

«Une fois arrêté et traduit en justice, un avocat sera désigné pour M. Shenk, conclut Barry L. Paschal. Les comparutions ont généralement lieu dans les semaines suivant l'arrestation d'un accusé.»