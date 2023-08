L'homme en slip, personnage central du dossier Trump

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Intercept

Aux États-Unis, l'année 2024 s'annonce déjà explosive. À la campagne présidentielle (qui mènera à l'élection, fixée au 5 novembre) devrait normalement s'ajouter l'un des procès de Donald Trump, portant sur son implication présumée dans les émeutes survenues au Capitole le 6 janvier 2021. Il s'agit là de la troisième inculpation de l'ancien président (qui aspire à le redevenir) en quelques mois.

Bien que n'étant pas officiellement nommé dans l'acte d'accusation contre Trump, Jeffrey Clark devrait bel et bien faire partie des personnages centraux de ce procès. Cet ancien haut fonctionnaire du département américain de la Justice est en effet de ceux qui ont fait des pieds et des mains afin de faire invalider la victoire de Joe Biden lors de la présidentielle de 2020.

Or, le refus de reconnaître la défaite du camp Trump est à l'origine de l'invasion du Capitole, pratiquée par des Républicains souhaitant ardemment récupérer un pouvoir qu'ils étaient convaincus de s'être fait voler.

«Co-conspirateur 4»

Le nom de Jeffrey Clark n'apparaît pas dans le dossier, ce qui ne signifie pas qu'il n'y soit pas cité. Clairement, le «co-conspirateur 4» auquel est consacré un dossier de quarante-cinq pages, c'est lui, d'après The Intercept. Cinq autres personnalités du monde juridique ou politique, de l'ancien maire de New York Rudy Giuliani à l'avocate Sidney Powell, sont également présentées sous ce genre de dénomination censée garantir leur anonymat –en tout cas officiellement.

Le dossier décrit la soif de pouvoir de Jeffrey Clark (pardon, du «co-conspirateur 4») ainsi que son mépris des règles démocratiques. Mais ce n'est pas pour ces raisons que l'avocat de formation est le plus connu aux États-Unis: si la population américaine a le nom de Clark bien en tête, c'est avant tout parce que lors de sa première apparition médiatique identifiée, il était en slip.

La scène se passe en juillet 2022. Disposant d'un mandat, le FBI débarque sans prévenir au domicile de Jeffrey Clark. La presse, elle, a réussi à obtenir l'information. Par conséquent, ce matin-là, quand Clark ouvre la porte de chez lui, il ne s'attend ni à être perquisitionné, ni à être filmé –d'où le fait qu'il n'a pas pris le temps d'enfiler un pantalon.

Lorsqu'il réalise qu'il est en sous-vêtements face au FBI et à la presse, et que cela fait désordre, il demande s'il peut enfiler rapidement une tenue, mais ce droit lui est refusé: Jeffrey Clark est immédiatement invité à rester à l'extérieur de son domicile pendant que les agents procèdent à leurs fouilles. Sur toutes les télévisions américaines, on a donc pu le voir attendre, tout penaud et sans pantalon, que la procédure soit terminée.

Ces longues minutes passées en slip devant sa porte de garage ont-elles permis à Jeffrey Clark de faire le point sur sa vie, et de repenser notamment à la journée du 22 décembre 2020? C'est à cette date que le «co-conspirateur 4» a visiblement commencé à nourrir des échanges avec Donald Trump sans en informer ses supérieurs.

Or, cela «constitue une violation de la politique du département de la Justice portant sur les contacts avec la Maison-Blanche et visant à éviter toute influence politique inappropriée». La suite, toujours selon le dossier, n'est qu'une longue liste de mensonges et de manipulations.