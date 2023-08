Pour l'écrit, l'intelligence artificielle sera le dernier clou dans le cercueil

Temps de lecture: 3 min

Évidemment, la crise du langage ne date pas d'hier. Probablement que l'avènement du cinéma puis celui de la télévision en ont été les précurseurs. L'irruption d'internet, des réseaux sociaux, des séries en streaming, de toute cette bouillie intellectuelle servie à grandes eaux a précipité sa chute. Avec l'apparition de l'intelligence artificielle et de sa puissance sans limites, c'est désormais sa survie qui est en jeu.

Nul besoin d'avoir des dons prophétiques pour réaliser que bientôt, demain, l'écrit considéré comme l'expression d'une intelligence sensible ne sera plus la norme. Tout ce qui constitue le monde de l'information, du divertissement, dans ses déclinaisons verbales, sera confié aux bons soins d'une machine qui crachera en des flots ininterrompus l'essentiel des nouvelles.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Une salle de rédaction rassemblera non plus des journalistes affairés à composer de la copie, mais des ordinateurs livrés à eux-mêmes qu'un troupeau de techniciens surveillera du coin de l'œil. Tout sera parfait, lisse, de cette froideur clinique propre aux salles de dissection, quand il s'agit de démembrer un à un ce qui constituait l'anatomie d'un corps humain.

La machine aura alors tout envahi. Et l'humain, la petite voix chétive de l'humain qui depuis la nuit des temps s'essaye à dire jour après jour la vérité de l'existence, la grandeur terrifiante de ce monde, cette voix aura comme disparu. Dans un monde où la peur aura été remplacée par l'effroyable dictée de la machine, l'humain, en tant qu'espèce pensante et donc nuisible, ne sera plus qu'un porte-monnaie bon à engrosser la société marchande en une spirale sans fin.

L'écrit aura vécu. Certes il y aura toujours quelques illuminés qui continueront ici et là à perpétuer l'œuvre du poète, à tâcher de fixer sur le papier ses vertiges intérieurs, mais qui d'autre à part eux-mêmes les lira ou les comprendra?

La machine tuera la littérature, non pas parce qu'elle ne sera plus en mesure de conter des histoires, mais parce que la façon dont elle s'entend pour les raconter ne sera plus intelligible pour le plus grand nombre. Ce sera la victoire totale du divertissement sur le livre en tant que création artistique.

«Dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à roter», écrivait Cioran. C'est bien de cela dont il s'agit. Demain, le monde rotera à l'unisson. Il rotera dans les musées et dans les bibliothèques. Il rotera au fond de nos consciences. Il rotera au théâtre comme dans les librairies. À la une des journaux. Il rotera tant et plus que bientôt nous ne serons même plus choqués de l'entendre roter.

Je ne prétends pas que le monde à venir sera un enfer. Loin s'en faut. Il est probable que la maîtrise des nouvelles technologies et l'utilisation à bon escient de l'intelligence artificielle contribueront à améliorer dans des proportions incomparables la condition humaine, la vie au jour le jour, la santé, la distribution des richesses naturelles…

Ce sera un monde parfait que l'absence d'imperfections rendra inhumain à vivre, un axiome qui vaut pour aujourd'hui mais dont l'écho disparaîtra au fur et à mesure de la mainmise de la technologie sur tous les champs de l'expérience humaine.

Quand l'humain aura cessé d'appréhender le monde sous un jour nostalgique ou mélancolique, lorsqu'il sera devenu sourd à tout raisonnement qui dépassera la longueur d'une phrase, il atteindra une sorte de plénitude comparable à celle de l'otarie de retour d'un festin marin –une béatitude satisfaite d'elle-même. Et après tout, pourquoi pas? Il faut imaginer l'otarie heureuse.

Personne n'arrêtera l'intelligence artificielle et tous ses dérivés. Toutes les mises en garde, les avertissements, les prières, ne serviront à rien si ce n'est à gagner quelques secondes sur des bouleversements dont les conséquences s'étendront sur des siècles et des siècles.

Elle triomphera parce que personne ne pourra lui disputer son magistère. Parce que toutes les oppositions ne pèseront rien face à la perspective des profits à venir. Parce qu'elle est le produit d'une certaine intelligence humaine qui se dédirait si elle venait à interrompre l'enfantement de ce par quoi elle a vécu toutes ces dernières décennies, l'ivresse infinie du progrès technologique.

L'écrit sera au service de la machine, ce qui revient à dire que le style, c'est-à-dire l'humain, n'existera plus en lui-même. Il deviendra une variable de la machine, une parmi d'autres.

La seule chose qui me console dans ces changements de paradigmes, c'est de savoir que jamais, au grand jamais, au regard des inepties dans lesquelles ces chroniques se complaisent depuis tant d'années, aucune machine au monde ne saura égaler leur parfaite et admirable vacuité.

La machine, l'intelligence artificielle, tous les ChatGPT du monde, triompheront de tout sauf de moi.

Youpi!