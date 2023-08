«Club Tesla anti-Elon»: quand le PDG de Twitter dégoûte ses propres clients

Temps de lecture: 3 min

Pendant des années, il semble que ni le comportement ni les déclarations d'Elon Musk n'aient entamé le succès de Tesla. Même si selon une étude réalisée en 2021, l'aspect le moins attractif de la marque pour les propriétaires d'une telle voiture, c'était Elon Musk lui-même, ils étaient toujours au volant de leur véhicule.

Voilà un mois que je suis en Californie –où la Tesla Model Y est désormais la voiture neuve la plus vendue–, et j'ai devant les yeux un cas flagrant de dissonance cognitive: il n'est pas rare d'en voir garées dans des allées où flottent des drapeaux arc-en-ciel ou de parler à quelqu'un qui méprise le patron du constructeur, mais qui adore sa Tesla.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Il existe des dizaines d'autocollants pour pare-chocs qui ont pour but explicite d'aider les conducteurs à s'arranger avec leur conscience sans avoir à renoncer à leur Tesla. Beaucoup sont des variations du même thème. «J'ai acheté cette Tesla avant qu'Elon Musk ne devienne un connard, désolé», peut-on lire sur l'un; «Club Tesla anti-Elon», découvre-t-on sur un autre.

Des propos qui agacent, un service client qui irrite

Depuis juillet, il semble que le milliardaire ait fini par suffisamment heurter ses clients pour que les ventes s'en ressentent. Selon un sondage de l'agence Bloomberg, 21,5% des premiers acheteurs de Tesla qui ont abandonné la marque l'ont fait parce qu'ils désapprouvaient les positions d'Elon Musk. C'est en tout cas la principale raison avancée par certains des 5.000 conducteurs interrogés pour expliquer leur choix de remplacer leur Tesla par un autre véhicule.

Beaucoup ont déclaré à Bloomberg qu'ils avaient été particulièrement irrités par l'acquisition de la plateforme Twitter en 2022 –qui a depuis été rebaptisé «X»–, et par les tweets qui ont suivi. Il y a bien sûr eu ses propos choquants et ses invitations au combat. Mais certains ont également été rebutés par la manière dont le milliardaire a minimisé les conséquences du changement climatique. Si par le passé, Elon Musk a pu paraître éclectique dans ses opinions politiques et ses convictions, le PDG de l'ère Twitter se comporte désormais comme un activiste d'extrême droite s'abreuvant à un puits d'information empoisonné.

Selon le sondage de Bloomberg, le comportement d'Elon Musk a même pesé plus lourd dans la décision des clients d'abandonner Tesla que leur insatisfaction à l'égard du service client, notoirement catastrophique, de la marque.

À quel point est-il mauvais? Comme l'a rapporté l'agence de presse Reuters le 27 juillet, l'entreprise a truqué les tableaux de bord de certaines de ses voitures, afin de gonfler les données concernant l'autonomie du véhicule. Inquiets, des clients ont contacté des centres de la marque, pensant qu'il y avait un problème avec leur batterie. Tesla a alors demandé aux centres d'annuler les rendez-vous et de laisser entendre que tout allait bien. L'article décrit une scène au cours de laquelle les employés de l'entreprise frappent sur un xylophone en métal et applaudissent, jubilant de s'être joués de leurs clients. (Il ne s'agit pas d'une métaphore, mais d'un véritable métallophone.)

Une laideur qui se vend

Les concurrents de Tesla devraient se réjouir, mais pas trop. Peut-être que certains acheteurs de véhicules électriques –qui ne sont pas loin de trop en vouloir à Elon Musk pour acheter une Tesla– sont rebutés par la récente décision du milliardaire de placer un X clignotant au sommet du siège de Twitter à San Francisco. (À la suite de nombreuses plaintes, le X a été retiré.) Mais en fin de compte, selon l'enquête, la plupart des propriétaires de Tesla prévoient d'en racheter une.

Quel est le premier choix des propriétaires de Model 3 susceptibles d'acheter un autre véhicule au cours des deux prochaines années? Plus de 50% d'entre eux ont déclaré être intéressés par le Cybertruck, dont on s'est beaucoup moqué et qui devrait être disponible en quantité limitée à la fin de l'été, avant que ne soit lancée une production de masse l'année prochaine.

Le magazine Car and Driver décrit ce modèle comme une voiture qui «semble avoir été déposée là par une race extraterrestre»; un journaliste de Wired écrit que «c'est la voiture la plus typée “quinquagénaire infantile” qu['il] ai[t] jamais vue»; sa sortie a aussi été qualifiée de «blague». À côté des moqueurs, on trouve beaucoup d'enthousiastes louant ses performances, mais aussi son design «vraiment laid».

Si les ventes sont à la hauteur des attentes, beaucoup y verront le signe que les outrances d'Elon Musk continuent d'assurer le succès de sa marque. Et ce sera en partie vrai. Une autre entreprise devra proposer à ses clients déçus une alternative aussi excitante si elle veut prouver qu'on peut aimer l'audace en matière de design sans cautionner les propos au vitriol sur Twitter.