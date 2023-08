Ces footballeuses afghanes ont fui les talibans grâce à WhatsApp

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired, The Drum

Une application mobile peut-elle sauver des vies? C'est la folle histoire que raconte WhatsApp dans le court-métrage We are Ayenda, disponible depuis le mercredi 2 août sur Amazon Prime. On y découvre comment, après le retrait des troupes américaines en 2021, un groupe de jeunes joueuses de football afghanes a utilisé l'application pour coordonner sa fuite du pays.

Wired revient sur la conception du court-métrage signé Amber Fares, réalisatrice renommée qui a été primée à plusieurs reprises, notamment pour ses documentaires Speed Sisters et America Inside Out.

Le film d'une trentaine de minutes débute dans un moment de panique: on voit les joueuses âgées de 15 ans échanger des messages après la chute de Kaboul entre les mains des talibans. Parmi les messages reconstitués à l'écran, on peut lire «N'utilisez pas les SMS», ou encore «J'ai entendu dire que les talibans piratent les cartes SIM.»

Rapidement, les femmes afghanes sont privées de leurs droits fondamentaux, tels que l'accès à l'éducation, au travail, ou encore à la pratique du sport. Ces interdictions compromettent le futur des jeunes footballeuses: «J'avais peur que les talibans viennent me chercher chez moi et me tuent sur place», témoigne Fatema, une des joueuses de l'équipe.

Un rêve à poursuivre

C'est alors que naît une grande amitié entre Farkhunda Muhtaj, ancienne capitaine de l'équipe féminine d'Afghanistan, vivant au Canada, et les footballeuses en devenir. Bien qu'elles ne se soient jamais rencontrées auparavant, Farkhunda Muhtaj n'hésite pas une seconde à venir en aide aux jeunes femmes: «Elles voulaient simplement poursuivre leur rêve, celui de jouer au football.»

Aidée par des responsables du renseignement américain, elle coordonne alors l'évacuation des joueuses, et envoie aux filles les coordonnées GPS de l'endroit où elles doivent se rendre. Elle raconte: «Pour les aider à s'échapper, je savais que la communication sécurisée était d'une importance vitale. Si quelque chose était intercepté, que ce soit leurs passeports ou leurs pièces d'identité, non seulement la mission serait compromise, mais les vies de tout le monde seraient en danger.»

Après plusieurs tentatives infructueuses pour quitter le pays, les adolescentes et leurs familles parviennent à quitter Kaboul pour la région de Mazâr-e Charîf, où elles vivent cachées plusieurs semaines. Puis elles s'envolent pour le Portugal, où elles obtiennent –ainsi que leurs familles– l'asile politique. Aujourd'hui, explique The Drum, la plupart d'entre elles jouent toujours au football pour le Ayenda Football Club, faute d'être autorisées par les talibans à représenter le drapeau afghan.

Vivian Odior, responsable du marketing chez WhatsApp, se félicite: «Lorsque nous avons entendu cette histoire, nous avons été honorés que notre application ait pu les aider dans leur voyage. Nous sommes très fiers de soutenir ces femmes courageuses qui sont une source d'inspiration pour tous ceux qui poursuivent leurs rêves.»

Victoria Grand, vice-présidente des affaires internationales de WhatsApp, ajoute: «Nous avons produit ce documentaire pour sensibiliser aux problèmes auxquels les femmes sont confrontées, et montrer l'importance pour chacun de pouvoir s'exprimer librement, où qu'il se trouve dans le monde.»