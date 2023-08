En transformant Twitter, Elon Musk détruit l'outil de travail des freelances

Temps de lecture: 6 min

Salomé Goré, une illustratrice spécialisée dans les personnages de jeux vidéo ou pour le cinéma d'animation, s'est lancée en tant qu'artiste indépendante en affichant sur Twitter qu'elle est ouverte aux commandes: «Mes amies qui font beaucoup de commissions m'ont dit que c'est sur Twitter que ça se passe.» Il y a quelques années, elle a déjà réalisé des emotes et overlays pour Twitch, c'est-à-dire des illustrations pour des streameurs, et après avoir exercé un autre métier, elle cherche à retourner au dessin.

Même si Twitter est en pleine mue depuis son rachat par Elon Musk en octobre 2022 et si le réseau s'appelle X depuis la fin du mois de juillet, la plateforme reste, d'après l'expérience de l'illustratrice, la plus adaptée pour trouver des clients en tant qu'indépendante.

«Si ce réseau n'existait pas, j'aurais bien plus galéré»

Certains freelances ont construit toute leur activité sur Twitter. «Cent pour cent de mes clients viennent de Twitter. Si ce réseau n'existait pas, j'aurais bien plus galéré. C'est là que j'ai pu parler de ma passion pour la vidéo et me constituer un réseau», affirme Jeoffroy Nicolas, un monteur-cadreur et designer graphique de la région parisienne, après trois ans dans ce milieu.

Plus des deux tiers de ses clients –des chaînes YouTube et Twitch– l'emploient de façon régulière. Il ne se fait donc pas de souci concernant sa capacité à continuer à exercer cette activité, même si Twitter venait à changer radicalement. Mais il sait que ce n'est pas le cas de tous les indépendants: «J'entends tous les jours des gens du milieu artistique dire qu'ils sont inquiets.»

Selon lui, si Twitter leur a longtemps permis de trouver des clients, c'est parce qu'en partageant régulièrement leurs projets, les illustrateurs, monteurs, développeurs ou encore designers 3D se créent une audience fidèle. Et le réseau social est particulièrement adapté à cette activité: «Sur Instagram, on partage plutôt des photos de nos vies. Sur Twitter, comme c'est textuel, c'est plus facile de dire qu'on est ouvert aux commissions.» Le retweet permet de faire circuler les réalisations: Salomé Goré cite par exemple l'événement #PortfolioDay, qui incite les créateurs à faire découvrir leur travail.

Twitter se démarque aussi de LinkedIn grâce à son ton plus informel. «Les illustrateurs ne sont pas sur LinkedIn, qui est un peu trop business. Ça peut être pratique pour trouver une clientèle, mais pas pour partager sa passion», constate Jeoffroy Nicolas.

Un nouveau nom qui pose problème

Depuis les premiers changements initiés par Elon Musk, les problèmes qui menacent l'activité des artistes indépendants sont nombreux. La prise de contact, déjà, est devenue plus compliquée. Depuis le milieu du mois de juillet, par défaut, les utilisateurs gratuits de Twitter ne peuvent ainsi plus recevoir de messages privés de la part d'inconnus. Enfin, il suffit de changer cette option dans les réglages de sa messagerie pour revenir à la normale, mais cela, tout le monde ne le sait pas.

C'est ce qu'a constaté Aria Asimov, une illustratrice indépendante qui a commencé à réaliser des commandes en 2016, en parallèle de ses études: «Les gens ne vont pas changer leurs paramètres, et ils pensent qu'il faut forcément avoir Twitter Blue pour envoyer des messages privés.» Pour rappel, Twitter Blue est la version payante de la plateforme. Pour y accéder, il faut débourser entre 9,60 et 11 euros par mois.

C'est moi ou cette update vient de BUTER le métier d'artiste en free lance ??? https://t.co/bU3JDRb45t — Raph' Mavrost 🇫🇷 (EMERGENCY 4/15) (@KosukeKurokami) June 12, 2023

Le nouveau nom du réseau, X, n'est pas sans conséquence non plus. «Le changement de Twitter pour X m'inquiète, parce que ce nom est déjà utilisé par Microsoft, précise Aria Asimov. X est aussi banni dans certains pays parce qu'ils pensent que c'est un site pornographique.» Cela a ainsi momentanément été le cas en Indonésie. «On espère vraiment le retour du nom Twitter. C'était une image de marque très forte, facilement identifiable sur un CV ou une carte de visite. X, ça parle à moins de personnes.»

Un algorithme qui isole

Mais le principal bouleversement de Twitter à l'ère d'Elon Musk, c'est la perte de visibilité des tweets. «Je crois que l'onglet “Pour vous” a complètement ravagé le système. Nos abonnés ne voient même pas nos publications», constate Jeoffroy Nicolas. Depuis le mois de janvier, au lieu de voir uniquement les tweets des personnes qu'ils suivent, les utilisateurs de Twitter accèdent en effet à un flux de recommandations, tandis que l'onglet «Abonnements» est séparé.

«C'est confusant, cela casse la simplicité du réseau en séparant l'interface en deux. Et ça dit aux utilisateurs: “On sait mieux que vous ce que vous avez envie de lire”», analyse Maria Mercanti-Guérin, maîtresse de conférences à l'Institut d'administration des entreprises de Paris, et spécialiste du marketing numérique et des réseaux sociaux. Elle note que ces deux onglets, en plus d'avoir «complexifié l'ergonomie de la page», font que les utilisateurs risquent de voir deux fois le même tweet: «Ça fait de la répétition et pas plus de vues.»

Thanks to Melon, I'll probably have even less reach. Not everyone have contacts to get some work. Twitter is currently the only way for me to tell the world I exist and promote my work, and now, I can't do my job properly, which is already hard without this fuckery. — Seldszar (@0xSeldszar) July 2, 2023

Selon ses observations, payer pour Twitter Blue ne permet pas non plus d'élargir son audience: «L'algorithme a continué de mouliner sans faire de différence entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas.» En mai dernier, le site Mashable a d'ailleurs révélé que plus de la moitié des 150.000 personnes qui s'y étaient abonnées au lancement de la fonctionnalité s'étaient désabonnées au 30 avril 2023.

Les freelances interrogés, tout comme la chercheuse, ont toutes et tous l'impression que seuls les tweets portant sur des sujets polémiques, voire les posts complotistes, suscitent, eux, des interactions et gagnent en visibilité… Ce qui n'est pas très compatible avec le fait de partager ses illustrations ou ses montages vidéo.

«Twitter s'enferme dans beaucoup de difficultés. En matière d'engagement, de nombre de followers, de monétisation, les chiffres ne sont pas bons. Il y a moins d'annonceurs qu'avant [la plateforme a perdu environ la moitié de ses revenus publicitaires, ndlr]. L'atmosphère de business d'il y a quelques années a plutôt disparu», observe Maria Mercanti-Guérin. Le média américain Vox rapportait par ailleurs, en avril dernier, que le trafic sur Twitter était en baisse de 8% par rapport au même mois un an plus tôt.

En fait, la plus grosse difficulté en ce moment semble résider dans l'incertitude qui plane sur l'avenir de la plateforme. «D'habitude, les réseaux sont plutôt coincés parce qu'il faut monétiser pour vivre, mais que plus on met de la publicité, plus les gens se détournent de la plateforme. La situation de Twitter est inédite parce que c'est l'inverse: il y a moins de publicité, mais quand même des problèmes. C'est complètement à part.»

Migrer vers un autre réseau social?

Les concurrents de Twitter sont nombreux, mais pour le moment, aucun ne semble permettre aux indépendants de développer un réseau de clients. Mastodon, par exemple, est passé de 300.000 à 2,5 millions d'utilisateurs actifs en 2022. Mais selon Jeoffroy Nicolas, «ça ne fonctionne pas, parce que ce sont tous des artistes, et que les gens qu'ils veulent toucher ne sont pas dessus. Ça finit par être de l'entre-soi».

Nous avons ensuite Bluesky, le nouveau réseau du fondateur de Twitter, Jack Dorsey. Aria Asimov s'y est inscrite, mais elle trouve qu'il reste «très fermé», car il n'est pas accessible à tous: il faut pour le moment recevoir une invitation d'un utilisateur pour pouvoir se créer un compte.

Maria Mercanti-Guérin évoque également Telegram, mais elle constate que «les gens ne trouvent pas forcément leurs marques. C'est un réseau social décentralisé, ce qui fait que vous n'avez que des micro-communautés». Reste enfin Threads, la nouvelle application de Mark Zuckerberg, le père de Facebook, mais elle n'est pas encore accessible en Europe en raison de la législation sur la protection des données personnelles.

Pour les artistes tweetos, tout dépendra donc de ce qu'Elon Musk décidera de faire de X. «Je pense qu'il est en train d'essayer d'imaginer l'écosystème de X. Elon Musk a toujours dit qu'il voulait en faire un réseau à la chinoise, un méta-réseau qui va bien au-delà du social et qui permet de tout faire», indique Maria Mercanti-Guérin.

Or, ce nouveau format ne laissera pas forcément de place aux petits artistes qui travaillent à la commission. «Twitter était une case à part parmi les réseaux sociaux, rappelle la chercheuse. Il laissait de la place aux mots, alors que les autres sont sur de la vidéo et de l'image. J'ai peur qu'avec cette idée, il perde ses spécificités.»