Les jumeaux identiques peuvent ne pas le rester toute leur vie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

Du 4 au 6 août a lieu le Twins Days Festival, organisé à Twinsburg, dans l'État d'Ohio. Comme chaque année, des jumeaux et jumelles débarquant du monde entier s'y réunissent pour former le plus grand rassemblement du genre. Et ils sont nombreux, puisqu'aujourd'hui aux États-Unis une naissance sur trente est une naissance gémellaire.

National Geographic s'est penché sur les études scientifiques portant sur la gémelléité, et plus particulièrement sur l'une des questions les plus intrigantes qui soient: comment différentes habitudes et modes de vie peuvent-elles changer deux personnes qui partagent pourtant 99,99% de leur ADN?

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

En 2015, le journal Nature Genetics a mené une revue sur l'étude des jumeaux dans le monde entier. Les chercheurs ont conclu qu'en moyenne, les facteurs génétiques et environnementaux peuvent influencer les traits d'une personne et les maladies qu'elle pourrait développer. Une étude qui s'est aussi confirmée grâce aux frères Kelly.

Happy birthday to my *younger* twin brother, @StationCDRKelly. Looks like mom knew we’d look good in @NASA blue even before we did. pic.twitter.com/BlVkB1vYrn — Captain Mark Kelly (@CaptMarkKelly) February 21, 2020

Mark et Scott Kelly, deux jumeaux monozygotes, ne sont plus si identiques depuis que Scott a passé en 2015 un an dans la Station spatiale internationale (ISS). Lorsqu'il est revenu sur Terre, il avait gagné 5 centimètres et perdu de la masse corporelle; en outre, certains aspects de son ADN avaient changé.

Cela serait le résultat du stress lié à la vie sur ISS, qui a modifié les gènes de Scott. La NASA a aussi étudié les effets des radiations sur certaines sections de l'ADN situées à la fin de chaque chromosome –les télomères. La taille de ceux de Scott a augmenté de façon significative durant son séjour dans l'espace, et s'est réduite deux jours après son retour sur Terre. Mais ce n'est pas tout: 7% de ses gènes ont changé, son corps en ayant amplifié certains tout en en mettant d'autres sous silence.

D'autres études scientifiques menées sur des jumeaux identiques ont aussi prouvé que l'orientation sexuelle pourrait être héréditaire. Elles ont ainsi montré que la génétique avait une influence importante et serait même plus importante que l'éducation ou l'environnement.

Certaines recherches sur des jumeaux masculins ont aussi révélé que leur orientation sexuelle serait due à la génétique à hauteur de 60%. Mais des différences ont aussi été remarquées selon que les jumeaux sont monozygotes ou dizygotes (nom scientifique des «faux jumeaux»), les premiers ayant plus de chances d'être attirés sexuellement par quelqu'un du même genre.