Vous pratiquez le «phubbing» sans même le savoir

Repéré sur Vice

Les personnes chères à votre cœur vous ignorent au profit de leur téléphone portable? Il existe désormais un mot pour décrire ce comportement. Il s'agit du phubbing, une contraction des termes «phone» et «snubbing» (terme décrivant le fait de snober quelqu'un). Vice revient sur les origines de ce phénomène, l'occasion de glisser l'air de rien une remarque à vos proches qui le pratiquent, tout en étalant votre culture générale fraîchement intégrée.

Dans un rapport de 2016, des chercheurs de l'université du Kent (sud-est de l'Angleterre) tentent de comprendre comment le comportement antisocial que l'on adopte lorsque l'on utilise notre téléphone s'est répandu dans les mœurs, au point de devenir la norme. Le terme phubbing voit le jour en Australie en 2008, après être apparu dans le dictionnaire Macquarie, ouvrage de référence de l'anglais australien.

«Très peu de personnes connaissent le mot ou son sens, mais une fois que vous le décrivez aux gens, tout le monde comprend ce que cela signifie et y est familier», explique Karen Douglas, la principale autrice de l'étude.

Pourtant, si à ses débuts, il était largement critiqué, le phubbing est aujourd'hui monnaie courante. La preuve: dans chaque épisode de la série de téléréalité L'Incroyable Famille Kardashian, on peut voir une personne en «phubber» une autre. Mais son impact sur notre quotidien s'avère négatif: une étude menée par des chercheurs turcs révèle que les couples mariés qui se «phubbent» régulièrement sont moins heureux que les autres. En même temps, qui se satisferait d'une relation dans laquelle il se sent constamment ignoré?

Le karma du «phubbing»

Karen Douglas, professeur de psychologie sociale à l'université du Kent, et son doctorant Varoth Chotpitayasunondh ont réalisé leur enquête auprès de 251 personnes âgées de 18 à 66 ans, pour comprendre ce qui pousse les gens au phubbing. Sans surprise, l'addiction à internet et la perte de maîtrise de soi en sont les causes principales. Le FOMO, acronyme décrivant la peur de manquer quelque chose, y joue aussi un rôle. «Les gens cherchent constamment à être à la pointe de l'information et ne parviennent plus à lâcher leurs téléphones», analyse la chercheuse.

L'étude démontre également l'existence d'une sorte de «karma du phubbing»: lorsque vous «phubbez» une personne, il est fortement probable qu'elle vous «phubbe» en retour. «C'est plus ou moins devenu une manière acceptée de communiquer. Les gens “phubbent” davantage lorsqu'ils observent ou subissent le phénomène, commente Karen Douglas. Cette réciprocité rend le comportement normal.»

La scientifique a décidé d'orienter son étude vers les émotions engendrées par le phubbing. «Nous mettons les gens dans des situations où ils sont “phubbés” par un avatar et nous leur demandons comment ils se sentent, et ce qu'ils ressentent à l'égard de la personne avec laquelle ils communiquent et de la qualité de la communication», précise-t-elle.

Sans surprise, les résultats sont plutôt négatifs. «Le phubbing crée une sensation de mal-être.» Heureusement, une solution miracle existe: éteindre son téléphone de temps en temps, tout simplement.