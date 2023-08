Des molécules néandertaliennes pour remédier à la crise des antibiotiques

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Et si les molécules des Néandertaliens et des Dénisoviens étaient une mine d'or pour la recherche sur les antibiotiques et face à l'antiobiorésistance qui inquiète de plus en plus à travers le monde? C'est en tout cas ce qu'espère un groupe de scientifiques de l'Université de Pennsylvanie, dont les travaux ont montré l'efficacité de certaines molécules anciennes.

Pour en savoir plus, Vox a interrogé les auteurs de l'étude, publiée dans la revue scientifique Cell Host & Microbe, sur les nouvelles possibilités offertes par ces molécules vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années.

Dans le cadre de leur recherche, les scientifiques ont ressuscité des molécules trouvées dans les organismes des Néandertaliens et les Dénisoviens –les premiers ayant disparu il y a 40.000 ans et les seconds il y a 15.000 à 30.000 ans.

Ils ont ainsi rassemblé des génomes (ensemble de l'information génétique d'un organisme contenu dans chacune de ses cellules sous la forme de chromosomes), collectés par des paléontologues, notamment sur des os. Ensuite, ils ont entraîné une intelligence artificielle pour qu'elle puisse trouver quelles molécules pourraient avoir des conséquences sur l'organisme d'un être humain du XXIe siècle.

Après les avoir également testées sur des souris, certaines d'entre elles se sont révélées efficaces pour combattre certaines infections bactériennes. «C'est totalement nouveau. Nous voici avec le terme “désextinction moléculaire” et la première revue qui la décrit, explique César de la Fuente, coauteur de l'étude. C'est assez incroyable et motivant pour nous.»

Jusqu'à 10 millions de morts par an d'ici à 2050?

Cette découverte pourrait être une bonne nouvelle, et pour cause. L'utilisation excessive des antibiotiques les rend peu à peu inefficaces sur certaines infections. Le problème est que les laboratoires pharmaceutiques ne financent plus de nouveaux projets d'antibiotiques car les coûts en recherche et développement restent élevés –et rapportent peu car ils ne sont utilisés que de façon temporaire.

En trouver de nouveaux devient alors urgent, d'autant plus qu'un rapport publié en avril 2019 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) alertait sur les risques si rien ne change d'ici là. Aujourd'hui, toutes les quinze minutes environ, un Américain décède d'une infection qui n'a pas pu être traitée par les antibiotiques. Mais cette résistance et les maladies engendrées pourraient entraîner la mort de 10 millions de personnes par an d'ici à 2050 dans le monde entier, d'après l'OMS.

«Je pense que cette technique va nous pousser à déployer nos efforts pour découvrir d'autres antibiotiques et nous aider à découvrir la structure et le fonctionnement thérapeutiques de nouvelles bactéries qui surpassent les mécanismes de résistance existants», se réjouit Jonathan Stokes, professeur de biochimie à l'université McMaster d'Hamilton (Ontario), qui n'a pas participé à l'étude.

La pratique soulève pourtant des questions éthiques et philosophiques, autant que le retour des mammouths ou des dodos. L'une des interrogations principales reste l'obtention des droits pour ressusciter ces molécules: qui en est propriétaire? Pour le moment, c'est une frontière légale qui reste floue et à propos de laquelle personne n'a de réponse à apporter.