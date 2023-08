La burrata est-elle surcotée? Les réseaux sociaux partagés

La burrata met de l'huile sur le feu. Elle est au cœur d'un débat passionné qui se joue régulièrement sur les réseaux sociaux, mais encore plus depuis la fin juillet. Entre ovations et unpopular opinions, les avis fusent. The Independent nous propose une sélection des tweets pépites.

Très populaire jusqu'alors, la burrata est dans le viseur des internautes depuis la publication par l'autrice culinaire Tammie Teclemariam d'un article intitulé «Un gros tas gras et ennuyeux: peut-on se calmer avec la burrata?», paru le 31 juillet.

«Le problème en soi, ce n'est pas la burrata, mais son utilisation à tout-va dans les plats au restaurant, qui va généralement avec une hausse de prix», écrit Tammie Teclemariam dans son papier à propos de la «Burrata mania».

L'article devient rapidement viral sur les réseaux sociaux, lui faisant gagner son lot d'adhérents... et de détracteurs.

«Je suis tellement content que le moment de débattre sur la burrata soit arrivé, je peux enfin avouer que je la déteste. Je suis fatigué de faire semblant d'aimer ça», peut-on lire sur les réseaux sociaux. Ou encore: «Je dis ça comme ça, mais la burrata n'a pas besoin d'être ajoutée dans chaque plat.» Qualifié d'«ennuyeux», «fade» ou encore de «surcoté», le fromage en prend pour son grade.

D'autres le défendent fermement, avec des tweets comme «la personne qui a inventé la burrata mérite le prix Nobel de la paix» ou «je suis prêt à manger les burratas de tous ceux qui n'en veulent pas». Un autre utilisateur plaisante: «L'autrice de cet article est juste une intolérante au lactose qui essaye de propager une propagande anti-fromage.»