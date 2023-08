Une femme de 87 ans repousse son agresseur avant de lui donner à manger

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Marjorie Perkins est comme la majorité des grands-parents: elle est prête à tout pour que ses visiteurs aient le ventre plein, quelles que soient leur identité et leurs intentions. La nuit du 26 juillet, elle a prouvé qu'en plus d'avoir une sacrée personnalité, il était hors de question que qui que ce soit meure de faim sous son toit.

The Guardian raconte que cette nuit-là, vers 2h du matin, cette Américaine âgée de 87 ans a été tirée du sommeil par des bruits suspects. Elle s'est rapidement retrouvée face à un jeune homme âgé de 17 ans, entré dans son domicile par effraction. Lui-même surpris, l'intrus est vite passé à l'étape des menaces, lui promettant des coups de couteau si elle l'empêchait d'accomplir son forfait.

Le Brunswick Times, quotidien diffusé dans l'État du Maine, a recueilli le témoignage de l'octogénaire, au tempérament visiblement bien trempé: «Je me suis dit: “Il veut me poignarder? Alors je vais le frapper.”» L'ancienne institutrice s'est alors levée de son lit et a tranquillement enfilé ses chaussons, mais c'est là que son assaillant a commencé à lui asséner des coups.

Marjorie Perkins a alors saisi une chaise qui se situait non loin de là, et a commencé à l'utiliser comme bouclier, tout en appelant à l'aide –en vain. Les coups avaient beau pleuvoir, la retraitée n'a rien lâché, tentant elle aussi d'atteindre son agresseur. Ce dernier a alors fini par battre en retraire pour se rendre à la cuisine.

L'heure du goûter

C'est alors qu'elle s'est mise à réaliser que le jeune homme était en état d'extrême faiblesse. «Vous avez besoin d'aide», lui a-t-elle dit. Un dialogue a commencé à s'installer, l'intrus reconnaissant qu'il était «horriblement affamé et qu'il n'avait rien mangé depuis un bail», se souvient l'octogénaire.

Sa réponse ne s'est pas fait attendre: elle a sorti de ses placards un pot de beurre de cacahuètes, des biscuits au miel, des mandarines et des suppléments protéinés. L'adolescent a commencé à se goinfrer, devenant soudain moins vigilant, ce qui a permis à Marjorie Perkins de pouvoir dégainer son téléphone et de composer le 911, numéro d'appel d'urgence utilisé aux États-Unis.

Le voleur s'est alors enfui, avant d'être rattrapé par la police quelques minutes plus tard. Il a été placé dans un centre de détention pour mineurs, et devra répondre à des accusations diverses: tentative de cambriolage, menaces de mort, agression physique –mais aussi possession d'alcool, une bouteille ayant été trouvée sur lui au moment de son arrestation.

Pour Marjorie Perkins, l'accusé n'était pas totalement un inconnu: dix ans auparavant, il tondait régulièrement sa pelouse pour se faire un peu d'argent de poche. «Du très bon boulot», se rappelle la retraitée, qui n'a exprimé que des choses positives à propos de son agresseur, lui souhaitant notamment de pouvoir reconstruire bientôt sa vie sur de meilleures bases.