Les touristes occidentaux en Syrie, une aubaine pour Bachar el-Assad

À Beyrouth (Liban).

Matthieu* n'avait pas prévenu sa mère, de peur de l'inquiéter. Étudiant en école de commerce à Rennes, il n'avait quasiment jamais quitté l'Europe. Mais cette année, il a passé ses vacances en Syrie. À 5h du matin, il a pris un bus à Beyrouth avec quelques amis, direction Damas. Leur excursion a été entièrement organisée par une agence de voyages, comme il en existe de plus en plus, proposant des visites touristiques aux Occidentaux. La veille, Matthieu avait tout de même appelé sa sœur, au cas où.

«Inconsciemment, il y a ce côté excitant de l'interdit qui attire l'humain», considère-t-il. Comme lui, des milliers de touristes occidentaux passeront d'ailleurs cette année leurs vacances en Syrie, alors que le pays est encore ravagé par la guerre qui a éclaté en 2011. Encore loin d'atteindre les 8,5 millions de visiteurs annuels d'avant-guerre, les chiffres du ministère syrien du Tourisme, s'ils sont à prendre avec précaution, montrent une augmentation de 37% de visiteurs étrangers fin juin 2023, par rapport au même mois de l'année 2022. Une tendance à la hausse également observée par l'Organisation mondiale du tourisme.

Cet été signe par ailleurs la première saison touristique depuis le plan annoncé par le ministère syrien du Tourisme en octobre dernier et visant à attirer des investisseurs et des touristes étrangers. «Le régime de Bachar el-Assad a besoin d'argent, parce qu'il est étranglé par les sanctions», explique Sophie Fullerton, professeure de relations internationales à l'université américaine Pace. «Et le gouvernement estime que le tourisme va contribuer à retrouver un petit peu de stabilité économique.»

«Concernant les Européens qui viennent pour les lieux touristiques historiques (et non religieux), on peut les estimer à environ 20.000 personnes cette année», indique un voyagiste de l'agence syrienne Marrota Travel & Tourism.

Un tourisme balisé par le régime

Cette attirance des Occidentaux pour le «tourisme noir» en Syrie est une aubaine pour le régime de Bachar el-Assad. Chaque guide touristique et tour-opérateur devant être habilité par son gouvernement, le tourisme devient une nouvelle corde à l'arc du soft power syrien. Accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par l'ONU, Bachar el-Assad travaille à redorer son image à l'international, tandis que la normalisation de ses relations avec ses voisins régionaux s'accélère, notamment depuis la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe en mai dernier, après plus d'une décennie d'absence.

«Tu sais que ce qu'on te montre, ce n'est pas ce qu'il se passe vraiment en Syrie», admet Thomas*, 23 ans, étudiant français en master de relations internationales. Il s'est rendu deux fois en Syrie en 2022, lui aussi grâce à une agence de voyages accréditée. Des séjours de trois jours, pour lesquels il a déboursé à chaque fois près de 400 dollars (364 euros), une somme qui inclut les frais de visa, d'environ 70 dollars, qui alimentent directement les caisses du régime.

«C'est spécial parce que les guides parlent de “crise syrienne” mais jamais de “guerre”», se souvient Thomas. Il raconte que lorsque son bus touristique passait devant les immeubles détruits de la banlieue de Damas, le guide se contentait de parler de dégâts causés par des «rebelles», avant d'éluder toute autre question. En 2013, le régime de Bachar el-Assad s'est pourtant rendu coupable de bombardements à l'arme chimique au gaz sarin sur les civils de la Ghouta, au sud-est de la capitale –le massacre le plus meurtrier depuis vingt-cinq ans.

Ali*, guide touristique certifié par le régime de Damas, travaille pour une agence qui cible principalement les clients européens. «Pendant les dix dernières années, on a eu une mauvaise réputation à travers les médias internationaux, qui essayaient de montrer un aspect non représentatif du pays, prétend-il. Maintenant c'est différent. Les réseaux sociaux aident à reconstruire les choses ici.»

Influence et propagande

Le narratif d'une Syrie sûre et magnifique est en effet propagé depuis plusieurs années, notamment en Europe, par une horde d'influenceurs qui ont pavé le chemin aux touristes occidentaux d'aujourd'hui. Parmi eux, le YouTubeur anglais Benjamin Rich filme «la Syrie que les médias ne vous montrent pas» dans un vlog sur sa chaîne Bald and Bakrupt. «Alep, ville de rêve!», s'exclame-t-il depuis son taxi, après avoir pris un café avec des locaux et trinqué à «une Syrie heureuse». Sur TikTok, Patricia, une étudiante hispano-syrienne promeut quant à elle la vie nocturne de Damas et ses grisantes soirées techno dans des vidéos «Get ready with me» («Préparez-vous avec moi») vues plusieurs millions de fois.

Des mises en scène qui permettent à la propagande du régime de prospérer et d'appâter de nouveaux touristes occidentaux plus lambda. Sur les photos publiées sur les comptes Instagram d'agences touristiques syriennes cet été, des familles et des couples de tous les âges déambulent dans le souk traditionnel d'un Damas resplendissant, ou posent devant les restes de la ville de Homs, bombardée par les forces du régime.

Un narratif qui cache mal une réalité bien moins instagrammable. Selon un rapport de l'ONU publié en 2023, 15,3 millions de personnes en Syrie auront besoin d'une aide humanitaire au cours de l'année. L'économie du pays est paralysée par les sanctions internationales et un taux d'inflation de près de 140% –l'un des plus élevés au monde–, qui ont rendu les produits de première nécessité comme la nourriture et les vêtements de plus en plus inabordables pour les Syriens.

La plupart des sites touristiques restent d'ailleurs inaccessibles à la grande majorité d'entre eux, 90% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Le fossé économique entre les touristes occidentaux et les locaux, dont plus de la moitié ne mange pas à sa faim, ajoute au malaise. «Quand le régime investit dans la reconstruction de stations balnéaires ou d'hôtels cinq étoiles dans des villes comme Alep, qu'il a lui-même détruites, cela permet, par le tourisme, d'effacer la part d'histoire de la guerre dont il est responsable», explique encore la chercheuse américaine Sophie Fullerton.

«Je pense vraiment que c'est contraire à toute éthique»

Alors que près de 7 millions de personnes ont dû fuir la Syrie depuis le début de la guerre, l'image du pays propagée en Europe par les nouveaux touristes participe à la stigmatisation des réfugiés syriens qui tentent d'obtenir l'asile sur le Vieux Continent, et nuit à leur sécurité. Depuis 2019, le Danemark a d'ailleurs suspendu les permis de séjour et exigé le rapatriement de centaines d'entre eux, au prétexte que la situation dans la capitale syrienne et ses alentours serait désormais «sûre».

«Des pays où il se passe des horreurs, dirigés par des personnes affreuses, il y en a plein et on a totalement le droit d'y aller», se justifie Thomas. Un argument souvent avancé par les touristes intrépides, en proie à des cas de conscience vite éclipsés par la soif d'aventure. «Pour moi, les convictions politiques étaient de côté», se défend à son tour Matthieu. «La Syrie, c'est l'expérience d'une vie.»

«Je pense vraiment que c'est contraire à toute éthique», argue de son côté Kelly Petillo, spécialiste du Moyen-Orient au Conseil européen pour les relations internationales. «Ici, les touristes jouent directement le jeu du gouvernement, qui n'est pas seulement une dictature mais qui est aussi coupable de crimes de guerre, de torture et d'atrocités de masse», ajoute-t-elle. «On ne peut pas être apolitique quand on va en Syrie.»

*Les prénoms ont été changés par mesure de sécurité.