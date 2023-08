En Israël, une loi doublant les peines pour certains criminels sexuels fait débat

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Times of Israel

Benyamin Netanyahou, sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, signe la reprise de sa grande réforme judiciaire, très contestée dans le pays. La Knesset (le Parlement israélien) a adopté ce lundi 31 juillet une nouvelle loi faisant des motivations terroristes, nationalistes ou racistes des circonstances aggravantes dans le cadre de faits de harcèlement ou d'agressions sexuelles, relate le Times of Israel. Dans ce cas, l'accusé s'exposera à une peine maximale deux fois plus lourde que l'actuelle.

Avec trente-neuf voix pour et seulement sept contre, c'est une victoire pour le gouvernement du Premier ministre, dont le parti s'est exceptionnellement allié à plusieurs autres partis de droite pour corédiger cette proposition de loi. Dans le climat politique actuel, son adoption est l'un des rares exemples d'entente entre la Knesset et le gouvernement.

«Ne promouvez pas le racisme sur le dos des victimes!»

Mais elle est aussi accusée par certaines voix d'être la dernière en date d'une longue liste de lois discriminatoires envers les Palestiniens: «Ne punissez pas en fonction de hiérarchies ou de classifications», clame la députée Aida Touma-Suleiman, membre du parti de gauche radicale Hadash. Et de poursuivre: «Je m'en fiche [qu'un agresseur sexuel] soit juif ou arabe, ou que la victime soit juive ou arabe», craignant que le motif «nationaliste» soit utilisé à outrance pour condamner plus lourdement les Palestiniens.

«Cette loi ne poursuivra pas en justice les militaires israéliens qui agressent des femmes palestiniennes aux checkpoints. Elle est spécifiquement dirigée à l'encontre des Arabes, dénonce la députée. Honte à cette loi. Ne promouvez pas le racisme sur le dos des victimes!» Six des sept députés qui ont voté contre la proposition de loi sont des citoyens palestiniens de l'État d'Israël.

Des victimes plus ou moins victimes

Lors d'un débat, la députée Limor Son Har-Melech, membre du parti d'extrême droite Otzma Yehudit, corédacteur de la proposition de loi, a avancé qu'elle apporterait «un traitement juste aux femmes juives victimes de viol», avant d'ajouter qu'elle avait entendu «des dizaines de témoignages de femmes ayant été victimes de harcèlement sexuel lors de leurs trajets en bus en Cisjordanie», ces agressions étant «sans aucun doute liées au fort nationalisme de ce territoire».

Mais les organisations qui viennent en aide aux victimes d'agressions sexuelles dans le pays ne sont pas du même avis. Ainsi, Orit Soliciano, à la tête de l'Association of Rape Crisis Centers in Israel (Association des centres d'aide aux victimes de viol en Israël), assure «ne pas avoir observé un tel phénomène, celui du viol comme une forme de terrorisme, dans [ses] données».

Par ailleurs, elle semble rejoindre Aida Touma-Suleiman lorsque cette dernière déclare que les agresseurs sexuels sont «méprisables» dans tous les cas, et qu'ils doivent être jugés pour leur crime, et non pour leur identité. «Les survivantes de viols ne doivent pas avoir l'impression que ce qu'elles ont vécu est moins grave si leur viol est “classé” en fonction de certaines circonstances, plaide-t-elle. Nous pensons qu'il est très dangereux de créer ce type de classement.»