Comment réussir ses photos de la super Lune de ce soir?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 août 2023 aura lieu la deuxième super Lune de l'année. Un phénomène qui se produit quatre fois par an, durant lequel le satellite apparaît 14% plus grand que la moyenne et peut briller jusqu'à 30% plus fort que d'habitude.

Des photographes de la NASA et de National Geographic dévoilent, dans un article publié dans The Independent, leurs conseils pour réussir ses photos de la super Lune.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Laissez parler votre créativité

«Réfléchissez à une manière d'être créatif –ce qui peut passer par le fait d'intégrer un élément du sol. Cela peut être un signe distinctif d'un endroit en particulier, ou tout autre chose qui donne à votre photo une appartenance et un ancrage», conseille Bill Ingalls, un photographe travaillant pour la NASA depuis plusieurs années.

L'une des manières de donner une autre dimension à votre photo est d'y faire apparaître un monument connu ou une statue pouvant mettre en valeur la super Lune –comme dans les photos du Parthénon et de la Lune qui font souvent sensation sur les réseaux sociaux. «Cela demande beaucoup de travail en amont. Généralement, j'utilise Google Maps et d'autres applications, y compris une boussole, pour planifier où je vais aller afin d'obtenir le bon angle au beau moment», ajoute Bill Ingalls.

Une autre application dont il vaut mieux se munir est une carte du ciel en temps réel. Elle vous donnera ainsi des informations sur les planètes et autres constellations qui se trouvent à proximité au même instant.

Quelques conseils techniques

Utiliser un trépied peut éviter que votre appareil photo ou votre téléphone ne bouge trop à cause des tremblements de vos mains –ce qui pourrait altérer la qualité de votre photo finale. Si vous utilisez un téléphone portable, faites le focus sur la Lune en maintenant votre doigt appuyé sur la zone de votre écran où elle apparaît, jusqu'à ce que le focus se bloque.

Si vous préférez prendre votre appareil photo, contrôlez le temps de pose et évitez une exposition longue même si votre photo sera prise en lumière basse, préconise le photographe de National Geographic Mark Thiessen. Sans ces réglages, la Lune pourrait apparaître trop lumineuse et vous n'arriverez pas à capter les détails de sa surface.

Il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts pour que le ciel soit dégagé cette nuit et qu'aucun nuage ne vienne perturber le spectacle!