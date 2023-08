En cas d'assassinat de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a un plan

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Politico

En juin, interrogé par CNN à propos des potentielles tentatives d'assassinat dont il pourrait faire l'objet, Volodymyr Zelensky a expliqué le plus naturellement du monde qu'il n'avait pas le luxe d'y penser en permanence: «Je me renfermerais de plus en plus sur moi-même, un peu comme Poutine, qui ne quitte plus son bunker. Le rôle de mes gardes du corps est d'empêcher que ça arrive. Moi, je n'y pense pas.»

Reste que le cas de figure dans lequel le président ukrainien finirait occis par l'ennemi russe est à prendre en compte. À Kiev, l'après-Zelensky a forcément déjà été réfléchi, d'autant que les doigts des deux mains ne suffisent plus à comptabiliser le nombre de tentatives d'assassinat qui ont été déjouées depuis le début de la guerre, en février 2022. Groupe Wagner, Tchétchènes, agents russes: tous ont tenté le coup, sans succès pour le moment.

Selon des cadres de l'État ukrainien, un plan a été mis en place pour le cas où l'événement viendrait à se produire, relate Politico. Ce que confirmait récemment le secrétaire d'État américain Antony Blinken auprès de CBS: «Les Ukrainiens ont tout prévu [...] pour s'assurer qu'il y ait une “gouvernance continue” d'une façon ou d'une autre.»

Présidence collégiale

La constitution du pays, elle, prévoit que le président du Parlement ukrainien, la Rada, prenne la place du président dans le cas où celui-ci ne serait plus en mesure d'assurer ses fonctions. Mais la cote de popularité de Rouslan Stefantchouk, qui occupe ce poste, est relativement faible (environ 40%, soit la moitié de celle de Zelensky). «Je crois que ça importe peu», intervient Adrian Karatnycky, expert en géopolitique. «L'équipe dirigeante est forte, et je pense qu'un pouvoir collectif se mettrait en place.»

Au sein de cette présidence collégiale se trouveraient également Andriy Yermak, ancien producteur de cinéma devenu directeur de cabinet du président, ainsi que le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba et le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov. Valeri Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne, conserverait son poste.

«Le pays a atteint un tel stade de solidarité substantielle et d'unité nationale que si une chose terrible arrivait à Zelensky, ça ne serait pas aussi décisif que ce que vous pensez», ajoute Adrian Karatnycky, qui qualifie de «bien rodée» la machinerie administrative, militaire et diplomatique mise en place par l'Ukraine.

Autrement dit, même si Zelensky est de loin l'Ukrainien le plus en vue dans les médias, il est loin d'être irremplaçable, ce qui est évidemment une bonne chose pour le pays. S'il était réellement l'homme providentiel souvent décrit, l'Ukraine aurait risqué de ne jamais se relever de sa perte. L'histoire est également du côté de Kiev, comme l'expliquent les universitaires Benjamin Jones et Benjamin Olken, qui ont étudié les conséquences de cinquante-neuf assassinats de leaders nationaux, survenus entre 1875 et 2004.

La conclusion des deux chercheurs, c'est que «les assassinats d'autocrates produisent des changements substantiels dans les institutions du pays, contrairement aux assassinats de démocrates». «Un assassinat n'a jamais changé l'histoire du monde», affirmait quant à lui Benjamin Disraeli, Premier ministre britannique, après celui d'Abraham Lincoln en 1865. Sans aller jusqu'à de telles extrémités, on peut en tout cas avoir confiance pour l'avenir de l'Ukraine: elle semble capable de se relever de tout, y compris de la perte de son iconique chef d'État.