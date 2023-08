Le fiasco olympique des Jeux de Paris 1900

Temps de lecture: 4 min

Les Jeux olympiques qui se sont tenus à Paris du 14 mai au 28 octobre 1900 n'avaient pas la visibilité des compétitions récentes (ou futures, dans moins d'un an désormais pour l'édition 2024). Il s'agissait seulement de la deuxième édition des JO de l'ère moderne, après ceux d'Athènes, disputés quatre ans plus tôt et qui marquaient alors la renaissance de cet événement antique.

Contrairement aux Jeux actuels, pas de cérémonie d'ouverture en grande pompe (il y en avait pourtant eu une en 1896), pas de défilé des athlètes (le premier apparaîtra en 1908 à Londres), pas de flamme ni de relais de la torche (l'une et l'autre seront introduits respectivement en 1928 à Amsterdam, puis en 1936 à Berlin). Pour tout dire, et malgré de plus grandes ambitions du baron Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux, le label olympique n'est même pas mis en avant.

La faute à une concurrence entre deux projets parallèles qui verra finalement Pierre de Coubertin s'incliner face aux organisateurs de l'Exposition universelle de 1900. Ces derniers souhaitaient en effet organiser des épreuves sportives pour l'occasion et parlent alors de «Concours internationaux d'exercices physiques et de sports». D'ailleurs, la plupart des athlètes vainqueurs ignoreront longtemps qu'ils ont été couronnés champions olympiques.

Pour l'occasion, les organisateurs ont vu les choses en grand: durant plus de cinq mois, ils font coïncider leurs concours sportifs avec l'Exposition universelle de 1900, afin de bénéficier du retentissement de cette dernière. La dernière Exposition universelle sur le sol français, en 1889, avait vu l'inauguration de la tour Eiffel.

Celle de 1900 vante les fastes de la Belle Époque, présentant à cinquante millions de visiteurs le cinéma des frères Lumière, un prototype révolutionnaire de trottoir roulant mécanique (on l'appelle aujourd'hui «Escalator»), ainsi qu'un zoo humain peuplé de Malgaches. La capitale est en effervescence. «Jamais et nulle part on n'a réuni autant de curiosités, de merveilles, d'attractions de toute nature, de spectacles éblouissants et somptueux», s'enthousiasme le quotidien Le Petit Journal du 19 août 1900.

Le grand bazar

En parallèle, des milliers de sportifs –amateurs pour la plupart– se rendent donc à Paris pour participer aux compétitions. Parmi eux, 22 femmes sur un total de 997 athlètes. Même si elles ne représentent qu'une petite minorité, leur inclusion est une nouveauté rafraîchissante... qui ne plaît pas à tout le monde.

Président du Comité international olympique (CIO) de 1896 à 1925, Pierre de Coubertin déclarera quelques décennies plus tard: «Quant à la participation des femmes aux Jeux, j'y demeure hostile. C'est contre mon gré qu'elles ont été admises à un nombre grandissant d'épreuves.» En 1900, elles s'immiscent néanmoins dans une poignée de compétitions, comme le golf, l'équitation ou le tennis, où la joueuse britannique Charlotte Cooper devient la première femme médaillée d'or dans une épreuve individuelle aux JO.

Cependant, toutes les épreuves ne sont pas reconnues comme des disciplines olympiques officielles. Parmi les plus farfelues, on trouve un concours de vol en ballon, une compétition de croquet, une course de natation avec obstacles, une épreuve de lancer de pierres, une course à l'âne, un tournoi de pêche à la ligne... L'organisation s'éparpille: l'édition précédente, à Athènes, s'était contentée de neuf sports!

Un joueur lors du tournoi de croquet (disputé dans le bois de Boulogne, XVIe arrondissement de Paris), le seul de l'histoire aux Jeux olympiques et le premier sport ayant fait participer des femmes aux JO. | Collection du musée olympique de Lausanne via Wikimedia Commons

Le manque de préparation, couplé à l'amateurisme de la plupart des participants, entraîne de nombreuses sorties de route. «On a eu cependant à déplorer plusieurs entraves dans la mise à exécution des programmes», regrette un journaliste de La Vie au Grand Air dans l'édition du 6 mai 1900. Un euphémisme qui dissimule de nombreux ratés...

Le vainqueur de la compétition de vol en aérostat a atterri près de Kiev (!), tandis que les épreuves de natation dans la Seine sont paralysées par le trafic fluvial, qui n'a pas été interrompu. Le marathon est disputé en plein après-midi sous une chaleur accablante –près de 40°C à l'ombre le 19 juillet 1900– et le concours de pêche, tenu sur l'île aux Cygnes (XVe arrondissement), est gâché par une nappe de pollution qui a fait fuir ou décimé les poissons.

Le sport à l'heure militaire

Force est de constater, enfin, que le programme des Jeux olympiques de 1900 fait la part belle aux épreuves militaires. Peut-être parce que la France, déconfite par les Prussiens en 1870, tente de redorer son prestige national? Dans les écoles tricolores, on compte sur l'éducation physique pour former de bons soldats...

C'est ainsi que l'on observe des concours de sauvetage (premiers soins, manœuvre de pompes à incendie, sauvetage sur la Seine), ainsi qu'un certain nombre d'épreuves de tir. Tir au fusil, tir au pistolet de duel, tir au revolver, tir au sanglier... Sans oublier une compétition de tir au canon, dont les spectateurs ont été évacués pour ne pas risquer un carnage.

Le concours de tir au canon de 90 millimètres, avec des cibles placées à 60 mètres, s'est déroulé au polygone d'artillerie de Vincennes (XIIe arrondissement de Paris), entre fin juillet et début août 1900. | La Vie au Grand Air, 4 août 1900, via Wikimedia Commons

Le Belge Léon de Lunden remporte, pour sa part, l'épreuve de tir aux pigeons en abattant vingt-et-un volatiles en autant de coups de fusil. Si une épreuve de ball-trap est également organisée, il ne s'agit ici pas de pigeons d'argile, mais bien d'animaux vivants dont les quelque 300 carcasses déplumées transforment le bois de Boulogne (XVIe arrondissement) en charnier à ciel ouvert.

«Les oiseaux estropiés se tordaient sur le sol, le sang et les plumes tourbillonnaient en l'air, et les femmes assises à côté sous leurs ombrelles étaient en pleurs», rapportent les journaux d'époque. Devant un tel massacre, le CIO ne reconnaîtra finalement pas l'épreuve comme officielle.

On l'aura compris: l'originalité des épreuves et l'éclat de l'Exposition universelle ne suffisent pas à faire de ces Jeux de la IIe olympiade une réussite. C'est surtout un gouffre financier, puisque les récompenses allouées –jusqu'à 5.000 francs pour le vainqueur d'une épreuve d'escrime– cannibalisent le budget olympique. On déplore aussi le manque de spectateurs payants: seul un Anglais aurait payé sa place pour assister au tournoi de croquet...

Maigre consolation pour le pays organisateur: à l'issue des épreuves, la France occupe aisément la première place au tableau des médailles, devançant les États-Unis et la Grande-Bretagne, avec 102 médailles dont 27 titres. Certes, les athlètes français étaient largement majoritaires dans le contingent olympique, représentant 70% des inscrits... Il n'empêche que cette performance historique ne sera jamais rééditée par la délégation française (même vingt-quatre ans plus tard, de nouveau à domicile à Paris).