Notre instinct nous pousserait vers les drogues autant que vers la nourriture ou le sexe

Repéré sur The Conversation

En juin dernier, la Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies a tenu une conférence à Denver autour de la recherche sur l'utilisation des psychédéliques –notamment l'ecstasy, les champignons «magiques» ou le LSD– dans le but de traiter le syndrome du stress post-traumatique (PTSD), l'anxiété, la dépression ou d'autres dépendances.

Dans un article publié sur The Conversation, Gary Laderman, chercheur en religions à l'Emory University, propose de se pencher sur la consommation chez les animaux, ainsi que sur l'usage à vocation spirituelle que nos ancêtres faisaient des drogues il y a plusieurs milliers d'années. Objectif: mieux comprendre l'importance qui est la leur dans notre société actuelle.

Les animaux attirés par les psychotropes

En 1989, Ronald Siegel explique dans son livre Intoxication (non traduit en français) que plusieurs espèces consomment des drogues psychoactives. C'est ainsi le cas des éléphants, des oiseaux et même des abeilles: tous se tournent vers des substances dangereuses, qui les attirent.

L'un des exemples les plus frappants est celui du renne sibérien et de l'amanite tue-mouches, un champignon rouge à pois blancs connu pour être toxique et psychotrope. Après l'avoir consommé, l'animal a tendance à multiplier les comportements anormaux, comme courir sans raison ou faire des bruits étranges, mais il continue pourtant d'en prendre régulièrement par la suite.

Pour Ronald Siegel, c'est donc la preuve d'une attirance universelle aux intoxications par la consommation de substances psychoactives –chez les animaux comme chez les humains. Plus encore, cette attirance constituerait même un quatrième instinct au même titre que celles que nous éprouvons pour la nourriture, l'eau ou le sexe.

Drogue et rites funéraires

L'une des découvertes archéologiques les plus récentes sur le sujet reste celle d'une excavation sur l'île de Minorque, en Espagne. Sur ce site funéraire datant de plus de 3.000 ans, les chercheurs ont pu analyser des mèches de cheveux humains qui avaient été placées près des corps. Ils y ont trouvé des preuves évidentes de la consommation de substances psychoactives provenant de plantes –comme la mandragore, la jusquiame ou le pin– et provoquant de puissantes hallucinations ou des expériences de sortie de son propre corps.

En Chine, d'autres fouilles réalisées dans un espace funéraire ont permis de faire une connection entre l'usage de drogues et certains rites, puisque du cannabis brûlé il y a plus de 2.500 ans a été découvert dans des boîtes en bois. Ayant également retrouvé des instruments de musique, les chercheurs pensent que les rites funéraires mêlaient ainsi musique et fumées hallucinogènes «pour guider les gens vers un état d'esprit alternatif».

Consommer de la drogue est donc loin d'être une pratique récente. Pour Gary Laderman, il ne faut pas chercher à expliquer les usages de nos ancêtres de notre point de vue d'êtres humains du XXIe siècle. En revanche, ceux-ci peuvent nous aider dans de futures recherches scientifiques afin de mieux comprendre ces substances et notre rapport à elles.