Pourquoi l'A340 va bientôt disparaître des radars

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Pourquoi l'A340 a 4 moteurs au lieu de 2?»

La réponse de Michel Ramelet:

Il faut replacer la genèse de l'avion dans son contexte –et cela vaut aussi pour l'A380. Les normes de performance de fonctionnement des bimoteurs à autonomie étendue (plus communément appelées règles Etops) imposent à ces avions de toujours être à une certaine distance maximum d'un aéroport de détournement (le calcul se faisant en minute).

Or, les bimoteurs sont soumis à des contraintes nettement plus fortes puisque si l'on perd un moteur, il n'en reste plus qu'un, et il faut donc pouvoir rapidement rejoindre un aéroport. Cela est très pénalisant sur beaucoup de routes, et imposait naturellement, au moment de la conception de l'A340, le choix du quadrimoteur. De même, leur puissance moindre limitait souvent les bimoteurs à des emports de passagers nettement inférieur à ceux de leurs confrères quadrimoteurs. Enfin, la distance parcourable par ces avions étant là encore nettement inférieure à celle des quadrimoteurs, le nombre de routes qu'un bimoteur pouvait emprunter était également moindre.

Enfin ça, c'était la situation dans les années 1980, voire jusqu'à la fin des années 1990 et l'avènement du Boeing 777. En effet, les progrès technologiques et l'amélioration de la fiabilité des moteurs lui ont non seulement permis de transporter autant de passagers qu'un A340, mais aussi sur des distances quasiment aussi longues (pour le 777-300ER en tout cas).

Cette amélioration a aussi permis aux instances de certification d'assouplir le règlement Etops, passant ainsi l'autorisation de temps de vol des bimoteurs de 120 à 330 minutes, voire à 370 minutes pour l'A350.

L'A350 et le Boeing 787 battent sans cesse des records de distance, et on voit même des avions au départ conçus pour faire du court-courrier se présenter comme des alternatives sur des trajets transatlantiques, car eux aussi s'améliorent sans cesse (notamment le Boeing 737 Max, et surtout l'A320 Neo dans sa version A321LR).

Autrement dit, toutes les raisons qui poussaient à utiliser quatre moteurs sont aujourd'hui caduques. Nous voilà donc partis pour le règne des bimoteurs et la disparition des B747, A340 et A380 dont l'utilisation ne se justifie plus, ni d'un point de vue économique ni d'un point de vue pratique.