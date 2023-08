Saura-t-on un jour ce qui est arrivé à Qin Gang, le ministre chinois des Affaires étrangères limogé?

Temps de lecture: 8 min

Le récent remplacement du ministre chinois des Affaires étrangères chinois est d'autant plus spectaculaire qu'il n'est accompagné d'aucune explication officielle. Nommé en décembre dernier, Qin Gang semblait incarner un renouvellement de la diplomatie chinoise.

À 57 ans, il apparaissait comme un diplomate d'expérience, parfaitement à l'aise avec les positions internationales du Parti communiste chinois. De plus, appartenant à une famille très proche de celle de l'ancien Premier ministre Li Peng, aujourd'hui décédé, son épouse lui assurait une place de choix dans la haute nomenklatura chinoise.

Rien ne laissait présager qu'après avoir été nommé ministre en décembre 2022, il serait révoqué 200 jours plus tard. Après quatre semaines au cours desquelles il n'est plus apparu publiquement, Qin Gang a été démis de ses fonctions le 25 juillet. A-t-il commis une importante erreur qui justifierait son renvoi? Ou bien s'agit-il d'un événement d'ordre privé?

Assurance et arrogance

Né en 1966, Qin Gang est entré en 1992 au ministère chinois des Affaires étrangères, d'abord comme troisième secrétaire au département des Affaires d'Europe occidentale. Il a ensuite travaillé pendant une dizaine d'années à l'ambassade de Chine en Grande-Bretagne avant d'être nommé, en 2005, vice-directeur, puis en 2011, directeur général du département de l'Information au ministère. Dans ces années-là, nombre de journalistes occidentaux en poste à Pékin ont eu l'occasion de le rencontrer.

Le personnage est représentatif d'une certaine frange des hauts-fonctionnaires chinois. Il dégage une évidente assurance, accompagnée d'une pointe d'arrogance. Parlant parfaitement anglais, il reprend avec dédain la moindre faute de ses interlocuteurs européens dans cette langue.

Chaque année, le ministère invite les journalistes étrangers à participer à une soirée. Qin Gang doit alors monter sur l'estrade pour écouter le discours que prononce l'un des vice-ministres des Affaires étrangères. Il se tient autant que possible à l'écart de ses collègues, et sa moue montre qu'il n'est pas vraiment heureux de se trouver là.

En 2017, Qin Gang devient directeur général du Protocole du ministère, une fonction qui l'amène à côtoyer régulièrement Xi Jinping, notamment lors de voyages à l'étranger. En 2018, après le dix-neuvième congrès du Parti communiste, il devient l'un des vice-ministres des Affaires étrangères, puis est nommé en juillet 2021 ambassadeur de Chine aux États-Unis.

À ce poste, il parvient à faire parler de lui en reprenant, en termes pas toujours diplomatiques, certains points de vue du gouvernement chinois. En janvier 2022, dans une interview accordée à la radio américaine NPR (National Public Radio), à une question qui accuse la Chine de mener un génocide à l'encontre des populations ouïghoures au Xinjiang, il répond en disant qu'il s'agit là d'«accusations fabriquées, de mensonges et de désinformation». En août, alors que Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, est à Taïwan, il qualifie cette visite de «farce» et de «totale provocation politique».

Jusqu'ici, tout allait bien

Vu de Pékin, il semble alors avoir donné pleinement satisfaction, puisqu'en décembre 2022, un peu plus d'un mois après le vingtième congrès du Parti communiste chinois, il est rappelé à Pékin et devient ministre des Affaires étrangères. Son parcours à ce poste se déroule de façon totalement normale pendant sept mois, avec des moments forts.

En janvier 2023, il est associé au rapprochement que la Chine réussit à établir entre l'Arabie saoudite et l'Iran. En avril, il rencontre le président français Emmanuel Macron, en visite en Chine. En juin, il a un entretien avec Antony Blinken, le secrétaire d'État américain, venu à Pékin pour tenter de restaurer de meilleures relations entre la Chine et les États-Unis. Antony Blinken l'invite d'ailleurs à Washington.

«Nous nous opposons au battage médiatique malveillant sur cette affaire.» Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères

Mais, subitement, le 25 juin, après avoir reçu Andreï Roudenko, un vice-ministre russe des Affaires étrangères, Qin Gang cesse d'apparaître publiquement. Il est absent lors de rendez-vous auxquels il aurait dû être présent, comme la réunion de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), organisée début juillet en Indonésie. Et il n'est pas là non plus lorsque la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, puis l'envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, viennent en visite à Pékin.

Dans la capitale chinoise, aux journalistes qui s'interrogent sur les raisons de cette curieuse disparition, les porte-paroles du ministère des Affaires étrangères évoquent d'abord «des raisons de santé». Mais l'embarras est visible quand les mêmes porte-paroles préfèrent ne pas répondre à ces questions, de nouveau posées quelques jours plus tard.

Manifestement, la situation de Qin Gang préoccupe le pouvoir chinois, et le sujet intéresse bien au-delà des correspondants de la presse étrangère. Nombre d'internautes chinois se demandent ce qui a pu arriver à ce ministre et, globalement, la censure laisse ces interrogations s'exprimer.

Toujours plus flou

Le 25 juillet, Xinhua, l'agence de presse officielle chinoise, n'éclaire pas la situation en publiant une courte dépêche qui se contente d'annoncer que «Qin Gang n'assume plus les fonctions de ministre des Affaires étrangères de la Chine, selon une annonce faite jeudi par le Conseil des affaires d'État». Il est simplement ajouté que ce Conseil –qui est en fait le gouvernement chinois lui-même– a entériné une décision prise par le Bureau politique du Parti communiste.

Au cours d'un point de presse, le 27 juillet, il est à nouveau demandé à Mao Ning, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, d'expliquer pourquoi l'information n'est pas plus précise. Celle-ci répond: «Nous nous opposons au battage médiatique malveillant sur cette affaire.»

Dans l'histoire récente de la Chine, il existe un cas d'homme politique compromis par sa maîtresse.

Il est possible qu'une négociation entre différents dirigeants du Parti communiste, y compris Xi Jinping, soit en cours pour décider du sort de l'ancien ministre. Sera-t-il placé en résidence surveillée? Soumis à un procès? Ou simplement écarté de sa fonction de ministre? Pour le quotidien hongkongais South China Morning Post, ce limogeage de Qin gang «amène plus de questions que de réponses».

Même le remplacement du ministre est étrange. Plutôt que de nommer un nouveau titulaire, c'est Wang Yi qui reprend la fonction à partir du 25 juillet. Ministre des Affaires étrangères de 2013 à 2022, il a laissé le poste à Qin Gang pour être promu directeur de la Commission centrale des Affaires étrangères du Parti communiste. Cette institution détermine les grandes orientations de la politique étrangère chinoise, le ministre étant chargé de les appliquer. Wang Yi est ainsi le diplomate le plus gradé de Chine. Désormais, il cumule donc ses fonctions au Parti et au gouvernement.

Les rumeurs redoublent

Visiblement, la direction du Parti ne se précipite pas pour remplacer Qin Gang, ce qui peut signifier que les dirigeants chinois cherchent à se mettre d'accord sur un candidat. En même temps, pour le pouvoir, ne pas s'expliquer sur l'éviction de Qin Gang laisse entendre que même un ministre en fonction est susceptible d'être sanctionné.

Dans ce contexte, les rumeurs redoublent sur les causes de la mise à l'écart de Qin Gang. Un bruit insistant à Pékin affirme que lorsqu'il était aux États-Unis, l'ex-ministre entretenait une liaison avec une journaliste chinoise qui était la correspondante de la télévision hongkongaise Phoenix.

Cette dernière, soupçonnée d'avoir eu des contacts avec la CIA, est rentrée en Chine, où elle n'a plus été vue après avoir publié une photo où elle tient un bébé dans ses bras. Il n'est évidemment pas possible de vérifier si, dans tout cela, il a pu y avoir un prétexte à la révocation de Qin Gang.

Dans l'histoire récente de la Chine, il existe un cas d'homme politique compromis par sa maîtresse. Il s'agit de Zhang Gaoli, qui fut maire de la grande ville portuaire de Tianjin. L'homme a entretenu une relation avec Peng Shuai, une célèbre joueuse internationale de tennis, qui a décidé en 2021 de raconter sur le réseau social Weibo qu'il l'avait violée trois ans plus tôt.

C'est Mao Zedong lui-même qui va rompre le silence.

Zhang Gaoli avait été, de 2012 à 2017, l'un des sept membres du Comité permanent, l'instance suprême du Parti communiste chinois. Mais, au moment des révélations de Peng Shuai, il n'avait plus de fonctions officielles –à la différence de Qin Gang qui, lorsqu'il a disparu, était ministre.

Trois ans plus tôt, en 2018, Meng Hongwei venait d'être nommé directeur d'Interpol, l'organisation internationale pour la coopération policière, dont le siège est à Lyon. Il fut subitement rappelé à Pékin, et il fallut une dizaine de jours avant que son exclusion du Parti communiste et sa condamnation à treize ans et demi de prison soient annoncées.

Avant de diriger Interpol, Meng Hongwei, 64 ans, avait eu en Chine un rôle de vice-ministre de la Sécurité publique, et le gouvernement chinois déclara qu'il était accusé d'avoir alors «violé la loi en acceptant des pots-de-vin». L'épouse et les deux enfants de Meng Hongwei restèrent en France, où leur fut accordé le statut de réfugiés politiques.

Plusieurs précédents

En Chine communiste, il y a aussi eu des cas de mises à l'écart de personnages importants pour des motifs politiques. En 2012, Bo Xilai était le principal rival de Xi Jinping dans la marche vers la direction du Parti communiste. Il fut emprisonné à la suite de l'assassinat à Chongqing, la grande ville qu'il dirigeait, d'un homme d'affaire anglais.

En 1989, Zhao Ziyang, alors secrétaire général du Parti communiste, fut limogé pour avoir préconisé des réformes démocratiques répondant aux étudiants qui occupaient la place Tiananmen, tandis que la majorité des dirigeants chinois avaient décidé d'écraser cette dissidence. Il finit sa vie en résidence surveillée.

Ce qui lui est reproché embarrasse suffisamment le pouvoir chinois pour qu'il ne donne pas d'explication.

En 1971, en pleine révolution culturelle en Chine, le maréchal Lin Biao, alors numéro 2 du régime, cessa brusquement d'apparaître en public. Les rares visiteurs étrangers passant à cette époque par Pékin évitèrent alors de demander de ses nouvelles.

C'est Mao Zedong lui-même qui rompit le silence. En septembre 1971, recevant à dîner Maurice Schumann, le ministre français des Affaires étrangères, au palais de l'Assemblée du peuple, il lui tint ce discours: «Lin Biao a tenté d'organiser un complot pour prendre le pouvoir. Son projet a été découvert et il a pris la fuite avec quelques proches vers l'Union soviétique à bord d'un petit avion. Mais, faute de carburant, l'appareil s'est écrasé en Mongolie extérieure.»

Sur le moment, les dirigeants russes, en très mauvais termes avec les Chinois, affirmèrent que le corps de Lin Biao ne se trouvait pas dans l'appareil qui s'était écrasé dans la steppe mongole. Ce n'est qu'en 1993, après l'éclatement de l'URSS, que Moscou révéla qu'au contraire, le maréchal chinois figurait bien parmi les victimes du crash.

Effacé

A priori, le cas de Qin Gang ne relève pas, comme dans ces exemples, d'un épisode de lutte pour la prise du pouvoir en Chine. Mais ce qui lui est reproché embarrasse suffisamment le pouvoir chinois pour qu'il ne donne pas d'explication.

Si finalement Qin Gang était déféré devant la commission de discipline du Parti, les raisons de sa mise en cause devraient en principe être révélées. Mais depuis plusieurs années, cette instance se consacre principalement à des cas de corruption. Or rien ne laisse penser que ce serait dans ce domaine que Qin Gang aurait commis une faute grave.

Sur le site internet du ministère chinois des Affaires étrangères, le nom de l'ex-ministre a été effacé. Mais sur l'ensemble de la toile, des articles qui parlent de lui peuvent toujours être lus. La décision de refaire officiellement parler de Qin Gang et de fixer ce qu'il doit devenir dépend d'un petit nombre de personnes au sommet de l'État chinois. Et, plus précisément, du secrétaire général du Parti communiste, Xi Jinping lui-même.