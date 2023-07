Comment fixer des limites aux grands-parents dans leur implication auprès de vos enfants

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Votre relation avec vos parents est au beau fixe, mais vous ne voyez pas tout du même œil –surtout en matière d'éducation?

Laisser vos parents s'impliquer dans la vie de vos enfants présente des avantages. Une étude de l'Université d'Oxford datant de 2019 montre que les enfants ayant des grands-parents impliqués ont moins de problèmes comportementaux et émotionnels que les autres.

Une autre enquête, de l'Université de Boston cette fois, et parue en 2013, prouve que lorsqu'ils sont proches, les petits-enfants une fois adultes et leurs grands-parents présentent moins de signes de dépression. Baby-sitter leurs petits-enfants allongerait même la durée de vie des grands-parents.

Pourtant, même si la présence des grands-parents est précieuse, elle se fait parfois un peu trop sentir. Voici plusieurs conseils recueillis par Vox pour maintenir une relation sans tensions.

«Nos parents ne savent pas tout, nous devons leur apprendre»

«Le meilleur moyen d'éviter les conflits avec vos parents est de les anticiper», confie la psychologue Ebony Butler. Il faut parler de certains sujets avant la naissance de l'enfant, et commencer à décider de ce qui est négociable et de ce qui ne l'est pas. Peut-être que vous souhaitez utiliser des couches réutilisables, mais pouvez accepter de laisser vos parents en utiliser des jetables car c'est plus simple pour eux.

S'ils perpétuent des comportements avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, tentez de comprendre pourquoi ils agissent de cette façon. Par exemple, si votre fils s'habille d'une manière qu'ils jugent féminine, vos parents pourraient avoir peur qu'il subisse des moqueries. Rappelez-leur l'importance d'apprendre aux enfants à s'assumer pleinement, une possibilité qu'ils n'ont sans doute pas eue eux-mêmes. «Beaucoup pensent que nos parents savent tout, mais non. Nous devons leur apprendre», conseille Ebony Butler. Pour faire évoluer leurs préjugés, cherchez des exemples de situations similaires dans leur entourage. «Si vous connaissez un de leurs amis qui a un petit-enfant trans ou queer, encouragez-les à en parler avec eux», propose la thérapeute Megan O'Meara.

Si vos parents vont à l'encontre d'un de vos principes ou d'une règle, parlez-en directement, afin d'éviter de nourrir une frustration grandissante qui empirerait la situation. «Dire: “Nous n'utilisons pas ce mot dans cette maison” n'est pas irrespectueux», affirme Ebony Butler. Elle ajoute: «Pour leur faire une remarque, utilisez l'approche du sandwich: commencez avec quelque chose de positif, par exemple que vous êtes reconnaissant pour leur aide, placez-y la remarque, et finissez sur une note positive, en évoquant quelque chose qu'ils ont bien fait.»

La relation parfaite n'existe pas

«Si vous avez des parents qui souffrent d'addictions, ou n'acceptent pas l'orientation sexuelle de votre enfant, c'est compliqué», accorde Megan O'Meara. Elle poursuit: «Organisez un dîner de temps en temps, et honorez cette relation pour ce qu'elle est. On ne peut pas changer une personne mais on peut trouver des moyens de l'aimer.»

Lorsque vos opinions et celles de vos parents divergent, expliquez la situation à vos enfants: leurs grands-parents sont sont nés à une époque différente et ne voient pas les choses de la même façon.

La professeure et autrice Suzanne Degges-White finit sur une note positive: «Il est important de pardonner les grands-parents, car, en tant que parents, vous ferez aussi des erreurs [...] Ne soyez pas trop durs avec vos parents, on fait tous du mieux qu'on peut.»