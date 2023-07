Un homme déguisé en mouche tsé-tsé fait sensation au Malawi

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Rien à voir avec un remake contemporain du film de David Cronenberg: au Malawi, il n'est pas rare de croiser, dans certains lieux publics, un homme arborant un costume de mouche tsé-tsé. Cela n'a rien d'une fantaisie ou d'une envie de devenir un animal: on est loin, bien loin, de ce Japonais ayant déboursé des milliers d'euros pour se transformer en chien. Non, l'objectif est pédagogique, et en lien avec un problème de santé publique.

Si cette mouche tsé-tsé géante débarque dans certains événements pour danser sous les yeux ébahis du public, c'est dans le but de sensibiliser la population aux risques de la maladie du sommeil, également connue sous le nom de «trypanosomiase africaine». En Afrique, environ 1.000 personnes sont infectées chaque année, un chiffre certes en forte diminution –à titre de comparaison, 40.000 cas avaient été officiellement recensés par l'OMS en 1998, le total étant probablement bien plus élevé.

Au Malawi aussi, le nombre de cas a chuté d'année en année, preuve que le travail de prévention a payé et qu'il faut le poursuivre sans relâche –mais aussi que les nouveaux médicaments récemment lancés fonctionnent à merveille. Souvent confondue avec la malaria, cette maladie se caractérise effectivement par des symptômes voisins: fièvres importantes, anémie, fortes perturbations du cycle du sommeil, confusion mentale...

En 2022, seulement quarante cas ont été signalés dans le pays; cela n'empêche pas la parasitologue écossaise Nicola Veitch d'inviter les autorités et les individus à faire preuve d'une vigilance constante, la maladie du sommeil étant «souvent imprévisible» et pouvant revenir par vagues.

Pédagogique et spectaculaire

Nicola Veitch et son équipe sont à l'origine de cette idée consistant à faire intervenir un homme au costume de mouche tsé-tsé aux alentours des stades de football et autres lieux de rassemblement. Les prestations aussi endiablées que pédagogiques de cet activiste inattendu et de ses partenaires de jeu ont immédiatement rencontré un franc succès.

Le phénomène est alors devenu viral, en tout cas à l'échelle du pays, aux réseaux de télécommunication limités et dont la population ayant accès à internet et aux smartphones est très minoritaire. La campagne a notamment permis d'expliquer à une partie des citoyens ce qu'est la maladie du sommeil et comment lutter contre les parasites qui en sont à l'origine.

Il faut dire que le spectacle est désormais bien rodé: débarquant en camion, l'homme tsé-tsé est accompagné de partenaires habillés en blouse blanche, avec lesquels il orchestre une sorte de théâtre de Guignol riche en symboles et en images marquantes. Filet géant pour symboliser sa capture, t-shirts rouges distribués au public pour que celui-ci joue le rôle du système sanguin, ballons multicolores envoyés dans la foule pour symboliser les mutations de protéines... Rien n'est laissé au hasard.

À la fin de la prestation, les spectateurs sont invités à assister à une séance de questions-réponses visant à consolider leur connaissance de la maladie. «Beaucoup de gens qui participent nous disent qu'ils n'en savent pas grand-chose, confie Nicola Veitch. Ils ont entendu parler de la mouche tsé-tsé, mais ils ne savent rien de la maladie qu'elle transmet, ni des symptômes à rechercher.» Grâce à l'idée du costume géant, fabriqué en Écosse, la vulgarisation se poursuit. La spécialiste l'assure: «La mise en scène du concept permet de faire augmenter la compréhension.»