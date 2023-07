Les compagnies aériennes veulent alléger les avions... de vos bagages

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Tout le monde s'est déjà retrouvé dans cette situation. Juste avant un voyage, on hésite devant notre valise déjà pleine à craquer. Par peur de manquer de quelque chose loin de chez nous, on ajoute un manteau «juste au cas où», un petit pull «parce qu'on ne sait jamais» et un autre jean «car ça peut toujours servir».

Seulement voilà, tout cela sera bientôt du passé: les compagnies aériennes et autres agences de voyage commencent à miser sur le «light-packing». La BBC explique dans un article les raisons de ce futur «sans bagage» –ou presque.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de Slate.fr et ne ratez plus aucun article! Je m'abonne

Louer sur place, la solution?

La Japan Airlines envisage déjà cette option. La compagnie aérienne nipponne a lancé un programme qui permet aux voyageurs de louer leurs vêtements. Une fois arrivés à Osaka, Tokyo ou Fukuoka, des vêtements de tailles et de styles différents les attendent à leur hôtel.

Le tout constitue à la fois une manière de voyager avec moins de bagages, et une aubaine pour la compagnie, qui évite ainsi de surcharger ses avions. Si l'argument écologique est aussi mis en avant pour limiter les émissions de carbone, certains restent sceptiques vis-à-vis de cette pratique.

«C'est un peu comme les compensations carbone volontaires [le fait de compenser financièrement ses émissions, ndlr]: cela transfère le poids de la responsabilité des compagnies aux usagers», souligne Justin Francis, cofondateur et PDG de la compagnie de voyage britannique Responsible Travel .

Dans les Alpes, certaines stations de ski s'intéressent aussi à la location à destination des skieurs. Selon Krissy Roe, manager responsable de la durabilité écologique pour Hotelpan, louer un équipement sur place plutôt qu'apporter le sien est la clé: «Chaque produit fabriqué a une empreinte carbone, donc avoir un équipement qui sera utilisé par plusieurs clients et qui peut être réparé par des spécialistes –qui ont les compétences et les outils nécessaires pour les faire durer dans le temps– est sans aucun doute une meilleure option.»

«Light-packing»

Au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, le «light-packing» est déjà une norme. «Nous conseillons toujours aux clients de safaris de voyager léger pour plusieurs raisons. Non seulement il existe des restrictions strictes sur le poids dans les petits avions, mais les régions utilisent aussi des appareils plus légers qui ne peuvent pas transporter de gros bagages», énumère Kathy Boate, PDG de Cartology Travel, une agence de voyage de luxe.