Charles VIII, roi de France mort de la façon la plus stupide qui soit

La question du jour: «Quel roi de France a eu la mort la plus idiote?»

Pour ma part, car cette question me semble être subjective, c'est Charles VIII qui eut la mort la plus idiote.

Il était allé chasser très tôt le matin et était revenu pour donner audience. Peut-être était-il éreinté de sa matinée…

Toujours est-il qu'il alla chercher sa femme, Anne de Bretagne, afin de l'emmener voir une partie de jeu de paume, l'ancêtre du tennis.

Ils descendirent donc dans les fosses du château d'Amboise accompagnés de son confesseur Jean de Rély, évêque d'Angers (pratique lorsque l'on va mourir) et d'autres gentilshommes.

Cette fosse était nommée «galerie Haquelebac», puisqu'un soldat du même nom y avait monté la garde autrefois. Belle appellation pour une fosse simplement utilisée par les domestiques, où les gens se soulageaient régulièrement. Et beau lieu pour y rendre l'âme.

Le linteau de la porte qui donnait sur l'enceinte était très bas et, bien qu'il fut de petite taille, notre bon roi se précipita prestement et se le prit de plein fouet! Bien qu'ébloui et sonné, il marqua à peine un temps d'arrêt et s'en alla rejoindre la partie.

Lors de cette dernière, Charles se tourna vers son confesseur et lui dit: «J'espère bien ne commettre aucun péché, soit mortel, soit véniel», puis il tomba à la renverse.

On l'amena dans une pièce proche, là encore très sale, où on faisait ses besoins –les avis divergent: seul le couloir était ainsi, seul l'endroit où on l'amena, ou les deux. Chacun avait peur de le transporter ailleurs. Il ne retrouva la parole que trois fois pour prier puis, au bout de neuf heures d'agonie, le roi âgé de 28 ans mourut, très certainement d'une hémorragie cérébrale.

Certains diront que sa femme fut une veuve joyeuse, preuve étant son remariage un an après avec Louis XII.

Rien de plus faux. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle était malheureuse; cependant, si elle s'est mariée avec Charles VIII, c'était pour que le duché de Bretagne soit ajouté au royaume de France. Dans son contrat de mariage, il était précisé que si elle n'avait pas d'enfant permettant d'unir sous son règne les deux territoires, elle avait l'obligation d'épouser le prochain roi –très charmant, n'est-il pas?–, ce qu'elle fit en la personne de Louis XII.