Le «cabinet noir», les services secrets du Roi-Soleil

Dès son plus jeune âge, Louis XIV maîtrise l'art subtil du mensonge, de la comédie et de la dissimulation. Après la mort de son père, l'enfant est élevé par son parrain, le cardinal Mazarin. Ce dernier s'est illustré au service de la papauté, menant des campagnes placées sous le sceau du silence le plus absolu –un trait qui va déteindre sur le futur souverain. Abreuvé de machiavélisme, Louis est un marmot discret et taciturne, «assez prudent pour ne rien dire, de peur de ne pas bien dire», observe Madame de Motteville.

Couronné en 1654 –lorsque son règne commence en 1643, il n'a que 5 ans–, le jeune roi procède à des coupes claires au sein des assemblées politiques, s'entourant de seulement quelques conseillers. Il se méfie du nombre: son règne exceptionnellement long –soixante-douze ans– marque l'âge d'or des absolutismes, et les affaires qui l'incriminent sont étouffées. Celui qui s'est autoproclamé «plus grand roi du monde» resserre son emprise sur le continent, non seulement par son mécénat des arts et les nombreuses campagnes militaires qu'il dirige, mais aussi par un service de renseignement étonnamment moderne.

Cryptage et agents de l'ombre

Il a de qui tenir: le cardinal Richelieu, qui servait feu son père, avait constitué un réseau secret d'agents au service de la Couronne. Louis XIV le remobilise à son compte, dépêchant ses «aventuriers» qui le renseignent quotidiennement sur la santé des monarques étrangers, les mouvements de troupes, l'issue de tractations diplomatiques, les mariages, les funérailles… Dans le plus grand secret, les nouvelles de Vienne, Londres, Venise, Bruxelles ou Lisbonne remontent inlassablement jusqu'à la salle du trône.

Ces agents de l'ombre n'ont rien à envier aux espions modernes. Faux moines, voyageurs anonymes, séductrices, aristocrates, ambassadeurs rivalisent d'ingéniosité pour transmettre leurs rapports au Grand Louis. «Il s'en trouve dans les conseils des princes, dans les bureaux des ministres, parmi les officiers des armées, dans les cabinets des généraux, dans les villes ennemies, dans le plat pays, et même dans les monastères», s'étonne le marquis de Feuquières. Chaque matin, des centaines de dépêches lourdes de «l'intime de chacun» affluent à Versailles.

Une caricature de 1814 dénonçant le «cabinet noir». | Musée Carnavalet via Wikimedia Commons

Comble de la modernité: les messages sont cryptés, quelques fois avec de l'encre sympathique, le plus souvent par l'intermédiaire du Grand Chiffre, un code secret développé par Antoine et Bonaventure Rossignol à la fin du XVIIe siècle. Réputé incassable, ce code contribuera grandement à la diplomatie nébuleuse de Louis XIV et ne sera pas déchiffré avant la fin du XIXe siècle. Alors que son règne mûrit, le Roi-Soleil est parvenu à centraliser l'information autour de sa personne. Il en a le monopole exclusif. Sous son commandement autoritaire, l'État est devenu un organe de surveillance ultra secret.

Versailles, nid d'espions

Au centre de la toile d'informateurs que Louis XIV tisse jusqu'aux empires voisins, il y a Versailles, point de convergence des missives secrètes. Si le quotidien du roi est réglé comme une horloge, cette prédictibilité n'est qu'une façade. Car derrière les sourires suspendus aux visages de la cour, il y a des murmures, des confidences que lui rapportent ses «rabatteurs»: valets, gardes suisses, maîtresses loyales et espions hantent également les corridors de Versailles. Les murs ont des oreilles.

Contrôlant avec fermeté le service des postes, Louis XIV fait éplucher les lettres de son entourage. Le fameux «cabinet noir» est chargé de leur interception, de leur décodage, de leur éventuelle traduction –certaines proviennent de l'étranger–, et de leur recopiage. Personne n'est épargné: la correspondance personnelle de la princesse Palatine –la belle-sœur du roi– ou celle de Madame de Maintenon –sa future épouse– sont également lues avec attention. La première, autrice de quelque 90.000 lettres, s'amuse de l'indiscrétion des espions: elle conclut ainsi une missive bourrée de détails scatologiques par «une belle histoire, assurément, digne de retenir l'attention du secrétaire d'État, et je pense bien que M. de Torcy en fera son rapport au roi».

En pilotant un organe de renseignement qui viole, en toute impunité, le secret des vies privées, le Roi-Soleil ébauche un Big Brother d'avant-garde, pernicieux et totalitaire. Un mal nécessaire, selon lui, indissociable de l'art de gouverner. «C'est en un mot, mon fils, avoir les yeux ouverts sur toute la Terre; apprendre à toute heure les nouvelles de toutes les provinces et de toutes les nations, le secret de toutes les cours, l'humeur et le faible de tous les princes et de tous les ministres étrangers; être informé d'un nombre infini de choses qu'on croit que nous ignorons; pénétrer parmi nos sujets ce qu'ils nous cachent avec le plus de soin», écrira-t-il dans ses Mémoires.

Malgré la colère que ce genre d'incivilités suscite, les gouvernements qui lui succéderont s'engouffreront dans la brèche ouverte par le Roi-Soleil. D'abord Louis XV, friand de potins, puis Louis XVI. Le vent de la Révolution promet d'abolir ce règne de surveillance: «La nation s'élève avec indignation contre la violation du secret de la poste, l'une des plus infâmes inventions du despotisme» proteste le comte de Clermont-Tonnerre en 1789. Des mots sages, en vérité, mais dénués de la moindre sincérité: les correspondances continueront d'être épiées jusqu'à la fin du XIXe siècle.