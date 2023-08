Arrêtez de parler de leurs tatouages aux personnes tatouées

Temps de lecture: 8 min

Un après-midi d'été –et qui dit été, dit débardeur–, j'attends mon tour chez un commerçant quand je sens le regard insistant d'un homme, la soixantaine, sur mes bras. L'homme se rapproche (très, trop près) et me glisse à l'oreille «Vous aimez beaucoup les animaux», d'une voix franchement gênante, presque effrayante.

D'abord, je ne réalise pas. Puis, je percute: il parle de mes tatouages –j'en ai une bonne dizaine, représentant majoritairement des animaux. Je lui réponds que ça ne le regarde pas, que ses remarques m'ennuient. Mes tatouages ne sont pas un appel à la discussion ou aux commentaires. Ils sont quelque chose de personnel, dont je n'ai pas envie de parler, encore moins à des inconnus.

Et là, l'escalade: je suis «folle», «névrosée», «féministe» –apparemment, c'est une insulte. Il part dans une diatribe sur les «les jeunes de maintenant» –j'ai 41 ans, je me marre–, et sur le fait qu'il voulait juste entamer une discussion. «Si vous n'êtes pas contente, vous n'avez qu'à porter plainte», sort-il quand je lui exprime simplement mon refus d'échanger –ou plutôt de l'écouter puisque, apparemment, je n'ai pas mon mot à dire. Une plainte? Ce n'est pas le sujet, la seule chose que je veux lui faire comprendre, c'est que son comportement est inapproprié et intrusif. Je finis par tourner les talons.

Fin de l'incident. Dommages: pas grand-chose, tout au plus de l'agacement. Agacement sur le moment, et parce que cet épisode m'a rappelé tous les comportements inadaptés auxquels j'ai fait face depuis que j'ai commencé à me faire tatouer les bras. Si j'étais Cyrano, j'en ferais une «tirade du tatoué» tant ils sont nombreux et de catégories diverses, des remarques paternalistes et infantilisantes à l'expression d'un dégoût profond, en passant par des insinuations sexuelles, des commentaires et des approches lourdingues, de la curiosité mal placée, des insultes et, parfois, juste des petits mots sympas.

Beaucoup de remarques et de nombreuses questions

Quand je me fais tatouer, je le fais pour moi, pas pour sortir du lot ou pour me faire remarquer. Au quotidien, je ne pense pas à mes tatouages –je sais juste qu'ils sont là et que je les kiffe–, ni à l'effet potentiel qu'ils peuvent produire sur les gens qui les voient lorsque je découvre mes bras. Soit par naïveté, soit parce que j'évolue dans un milieu où être tatouée est plus que banal, j'ai peut-être tendance à surestimer le degré d'acceptation du tatouage dans la société en général…

En tout cas, face à cet éventail de réactions, je me suis posée des questions. Nos corps tatoués nous appartiennent-ils vraiment complètement? Leurs petites différences par rapport à une norme qui ne l'est plus trop –quelque 19% des Français sont désormais tatoués–, sonnent-elles comme une invit' aux commentaires et avis non sollicités? Une personne tatouée est-elle perçue comme plus susceptible de se livrer à du small talk avec des inconnus et plus disposée à recevoir des remarques sur son physique?

Non conscientisées jusqu'à présent, ces questions m'ont donné envie d'échanger avec d'autres personnes tatouées pour qu'elles partagent leurs expériences et leur manière de voir les choses.

«J'ai l'impression, parfois, d'être traitée comme un objet»

La première chose qui revient, ce sont les regards insistants. «J'ai l'habitude que l'on me scrute de bas en haut», affirme Élodie, tatouée sur les bras, les jambes et au niveau du décolleté. C'est quelque chose de si fréquent que le sujet n'est souvent abordé qu'à la fin des témoignages. Ou bien, c'est aussi possible, c'est parce que les personnes tatouées ne le prennent pas mal, considérant qu'il est un peu normal que les passants aient l'œil attiré par un tatouage. C'est un peu mon cas et j'ai moi-même tendance, j'en ai bien conscience, à regarder les tattoos des gens que je croise, tout comme je regarde des fringues belles et originales.

Reste que tout est dans la nuance, et que regarder n'est pas scruter et détailler. Que ce n'est pas non plus lancer des regards désapprobateurs, sinon haineux. Se référant aux travaux d'Erving Goffman, Marie-Pier Beaudet Guillemette pense le tatouage comme un «stigmate» dans son mémoire de maîtrise de sociologie: parce qu'elles ne répondent pas aux attentes normatives, les personnes tatouées ne «mériteraient» pas d'être traitées comme des individus «normaux», et c'est pour cette raison qu'elles se font dévisager dans l'espace public.

«Ils donnent l'impression que tu leur dois des explications, comme si tu étais une sorte de publicité sur laquelle tu pourrais cliquer pour en savoir plus.» Thomas

«J'ai l'impression, parfois, d'être traitée comme un objet», confie Lilly, qui a de grosses pièces visibles et colorées sur les bras et les jambes. Cette sensation de déshumanisation est un motif qui revient régulièrement dans les témoignages que j'ai recueillis. Et celle-ci s'incarne dans différents comportements et attitudes. Notons tout de suite que ce type d'agissements est majoritairement à l'encontre des femmes ou de personnes identifiées comme telles –non-binaires, par exemple.

Ce n'est pas une surprise, tant il est reconnu que le corps des femmes ne leur appartient pas tout à fait et que ce sont elles qui sont les plus sujettes, d'une manière générale, au harcèlement de rue. Elles sont aussi davantage victimes de body shaming et de grossophobie, comme si leur genre autorisait que l'on juge leurs corps. De fait, rares sont les hommes avec lesquels j'ai échangé qui partagent des expériences négatives à propos de leurs tatouages au cours de leurs interactions quotidiennes.

«Il y a trois semaines, je marchais dans la rue, il faisait chaud, et un mec m'a fait signe de m'arrêter. Je retire mon casque pour l'écouter. Il me dit: “Il faut arrêter les tatouages, là c'est joli, mais si t'en fais plus, ça sera trop!” Ce à quoi j'ai répondu que j'avais encore plein de place et que j'en ferai d'autres si ça me chante. Il a ri, a continué à dire d'autres choses, mais j'ai remis mon casque et j'ai continué ma route en lui souhaitant une bonne journée», poursuit Lilly.

Ce type de propos tenus par des inconnus dans la rue n'est pas rare et cela porte même un nom: le «tatcalling» (un néologisme créé à partir de l'expression «catcall», ou harcèlement de rue), pour désigner le fait d'interpeller une personne (généralement une femme) dans un lieu public, en lui imposant des commentaires verbaux (et parfois non verbaux) sur son ou ses tatouages. Si l'acte est vécu comme intrusif par les personnes concernées, c'est parce qu'il ne respecte pas l'inattention civile (quand les étrangers démontrent qu'ils sont conscients les uns des autres, sans s'imposer les uns aux autres), sorte de présupposé à la vie en société et à la publicisation de soi.

Des curieux peu précautionneux

Les remarques intrusives et autres commentaires non sollicités, sinon indésirables, se déplacent aussi dans les lieux pensés comme semi-publics comme les restaurants, les bars, les commerces, où ils gagnent en insistance, comme si la nature du lieu modifiait celle de la relation (in-)existante entre deux inconnus.

C'est là que les personnes tatouées ont droit à un autre gros classique: les gens qui veulent connaître la signification de leurs tatouages. Je ne peux pas dire que ce soit bien méchant en soit; pour autant, c'est toujours malvenu. Et ce, d'autant plus quand elles refusent de répondre et que les curieux inquisiteurs le prennent mal. «Ils donnent l'impression que tu leur dois des explications, comme si tu étais une sorte de publicité sur laquelle tu pourrais cliquer pour en savoir plus. Ils semblent estimer que tu as forcément des choses à dire et que tu te tatoues pour les autres», s'agace Thomas, qui arbore différents tatouages.

Léo remarque quant à lui que parfois, les gens se fichent des explications: «J'ai deux tatouages, dans une obscure écriture, sur chaque avant-bras. On me pose souvent des questions sur leur signification, mais si je donne la vraie explication, les gens n'écoutent plus au bout de deux secondes. Du coup, j'ai pris l'habitude de faire une version ultra-courte et inintéressante, et ils sont contents. Je ne comprends pas bien le principe de poser une question dont on ne veut pas entendre la réponse.»

«J'ai souvent eu droit au célèbre “Vous savez que ça ne part pas?”»

Autre phénomène courant: les commentaires méprisants et désagréables. «Je suis bibliothécaire, donc beaucoup en contact avec les gens. J'ai souvent eu droit au célèbre “Mais vous savez que ça ne part pas?”. Un jour, une personne qui m'a dévisagée longuement, d'un regard déplaisant, pendant que j'enregistrais ses livres, m'a ensuite dit que mes tatouages étaient de l'argent gâché pour rien», témoigne Sandra, qui fait part d'une certaine résignation: «Cela fait partie du jeu quand on est très tatouée et de façon visible. Mais lorsque que ce sont nos usagers qui nous font des remarques, je me dois de rester professionnelle et je ne peux pas me permettre de les rembarrer. C'est assez frustrant.»

Pour les femmes tatouées, les commentaires négatifs sont mêlés à des remarques liées à des stéréotypes: elles seraient plus disponibles sexuellement et davantage enclines à une sexualité wild. «Beaucoup d'hommes semblent avoir un imaginaire bloqué dans l'univers SuicideGirls des années 2000 [un site web avec des jeunes femmes tatouées ou percées et posant nues, ndlr] et supposent que l'on a une certaine “ouverture” sexuelle. Ils ne manquent pas de te le faire savoir», regrette Lucie. Thomas, qui arbore un full black au mollet, raconte toutefois lui aussi la remarque d'une voisine: «Elle l'a fixé et m'a dit: “C'est Madame qui doit être contente”.»

«Pour lui, tirer sur les vêtements d'une inconnue ne posait apparemment pas problème. Mais on n'est pas des fruits que l'on tâte au marché!» Lucie

Peut-être est-ce cette idée d'une plus grande disponibilité –ou simplement le fait que certaines personnes aient du mal à maîtriser leur curiosité–, mais il est également fréquent que les personnes tatouées subissent des contacts physiques non désirés.

Lucie, qui porte un tatouage dans le dos, raconte: «Il y a plusieurs années, j'étais à la terrasse d'un bar en train de discuter avec des amis et j'ai senti une main tirer mon T-shirt vers le bas, au niveau de la nuque. Je me retourne. C'était un homme que je ne connaissais absolument pas, qui avait remarqué le haut du tatouage et qui voulait voir la suite. Pour lui, tirer sur les vêtements d'une parfaite inconnue ne posait apparemment pas problème. Mais on n'est pas des fruits que l'on tâte au marché!» De son côté, Thomas explique que chaque année, à l'arrivée des beaux jours, c'est la même chose: «Une de mes collègues s'empare de mes bras, les retourne et les observe sous toutes les coutures pour regarder si j'ai de nouveaux tatouages.»

Cet type de comportements rappellera sans doute des choses aux personnes enceintes (ou qui l'ont été), ou encore aux personnes non blanches, notamment celles qui portent des coupes afro. Dans tous les cas, se joue la question du rapport au corps de l'autre et au déplacement des frontières de ce qui est acceptable ou non et de ce qui participe à une objectivation, en fonction de sa position sur le spectre de la norme et/ou du genre.

Dans tous les cas, vraiment, foutez la paix aux personnes tatouées: elles ne vous ont rien demandé et surtout, c'est une simple question de respect.